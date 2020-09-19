Картина дня: поездка Лукашенко на "МАПИД", охрана госграницы и символ гордости за страну

ВЧЕРА

Картина дня. 18 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ОАО "МАПИД". Главе государства доложили о системных вопросах развития жилищного строительства в Беларуси, деятельности предприятия. Александр Лукашенко ознакомился с выставкой продукции ОАО "МАПИД", а также технологией производства сборного железобетона, образцами коттеджей, производимых организацией. Президент потребовал активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска. Глава государства обращает внимание на возможность более широкого продвижения белорусских строительных услуг в Россию. Стройорганизации с собственной производственной базой должны быть загружены объемами жилищного строительства в первоочередном плане, заявил белорусский лидер. По завершении посещения ОАО "МАПИД" Президенту подарили сертификат на двухкомнатную квартиру в Минске, а он отдал его для семьи военнослужащего.

Президиум Совета Республики на заседании рассмотрел вопрос о резолюции Европарламента по ситуации в Беларуси от 17 сентября и принял соответствующее заявление. В нем отмечается тенденциозный политизированный характер резолюции, которая представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела страны.

Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов.

Прокуратура приняла комплекс мер по стабилизации обстановки в Минске.

Суммарно расходы на систему поддержки семей с детьми ежегодно составляют 3,4% ВВП, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

В работу школьных служб медиации планируют включать родителей для мирного разрешения конфликтных ситуаций в школе.

В Беларуси на 18 сентября выздоровели и выписаны 73 098 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Авиакомпания "Белавиа" с 20 сентября увеличит частоту рейсов из Минска в Ереван.

Флагшток высотой 60 м, на котором развевается государственный флаг размером 6 м на 12 м, открыли в Гомеле.

В центре Гродно торжественно открыли памятник святому Губерту. Открытие приурочили ко Дню города, который областной центр традиционно отмечает в третьи выходные сентября.

Первые Всебелорусские туристские игры начинаются 18 сентября в деревне Жорновка Березинского района Минской области и продлятся по 20 сентября.

Более 30 млн человек в мире заразились коронавирусом.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19-20 сентября

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Сельскохозяйственные ярмарки с 10.00 до 16.00 организуют во всех районах Минска.

Программа развития ООН 19 сентября проведет для предпринимателей бесплатный онлайн-тренинг по внедрению цифровых решений в бизнес "Как email-маркетинг может помочь вашему бизнесу?".

Центр поддержки онкопациентов "Во имя жизни" 19 сентября в преддверии Международного дня онкогинекологических заболеваний (20 сентября) организует онлайн-лекцию "Что женщинам нужно знать об онкогинекологических заболеваниях. Рекомендации доктора".

В Миорах 19 сентября в восьмой раз пройдет экологический праздник "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю".

Литературная встреча с артистами театра и кино "Далекое - близкое" состоится 19 сентября в 12.00 в Национальном художественном музее Беларуси. Мероприятие пройдет во время презентации выставки иллюстраций к книгам для детей и подростков "Раз, два, три, четыре, пять - я иду тебя искать!".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

20 сентября

В Республике Беларусь - День таможенника.

В Республике Беларусь - День работников леса.

75 лет назад в Минске открыт Государственный литературный музей Янки Купалы. Первоначально музей располагался в нескольких комнатах Дворца культуры профсоюзов. Создателем и первым директором музея была жена поэта В.Луцевич. Современное здание музея построено в 1959 году на месте небольшого деревянного домика, в котором Я.Купала жил до войны. Деятельность музея направлена на комплектование материалов и предметов музейного значения с целью создания постоянного музейного собрания, формирование экспозиций и выставок, составление библиографических справочников и проведение научно-исследовательской работы, связанной с жизнью и творчеством классика белорусской литературы. В музее хранятся предметы духовной и материальной культуры, связанные с жизнью и общественной деятельностью Я.Купалы, а также все прижизненные издания книг поэта, газеты с первой публикацией стихотворения "Мужик", "Наша доля", "Беларусь", газеты и листовки периода Великой Отечественной войны и периодика послевоенного времени с произведениями Я.Купалы. В фотоархиве музея находятся фотографии Янки Купалы, его родных, групповые снимки с писателями, государственными и общественными деятелями, друзьями, знакомыми. В музее сохранены также документальные кадры кинохроники о жизни и творчестве поэта, кадры киножурналов, посвященных юбилеям Я.Купалы.

85 лет назад родился Засинец Михаил Николаевич, белорусский художник-живописец, заслуженный работник культуры Беларуси (1977). Среди произведений: картины "Весна", "Мама", "Партизан", Старый колодец" и др. Умер в 1982 году.

21 сентября

Международный день мира. В 1981 году на XXXVI сессии Генеральная Ассамблея ООН признала, что поддержание мира как на международном, так и на национальном уровне является главной целью Объединенных Наций в соответствии с Уставом ООН, и приняла решение о целесообразности провозглашения специального дня, посвященного празднованию и укреплению идеалов мира среди всех наций и народов.

105 лет назад родился Попов Иосиф Степанович, режиссер, педагог, народный артист Беларуси (1970). Работал в театрах России. В 1947-1948 годах работал в Государственном русском драматическом театре Беларуси, в 1953-1974 годах (с перерывом) в Брестском, Гродненском, Гомельском областных драматических театрах, в 1963-1965 и 1974-1975 годах в Белорусском театре им.Я.Коласа, в 1978-1979 годах в Белорусском республиканском театре юного зрителя. Одновременно с 1976 года преподавал в Минском институте культуры. Среди постановок: "Чайка" А.Чехова, "Женитьба" Н.Гоголя, "Власть тьмы" Л.Толстого, "Дачники" М.Горького и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1972). Умер в 1984 году.

100 лет назад родился Мусинский Сергей Степанович, заслуженный архитектор Беларуси (1973). В 1952 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина. Руководил мастерской в институте "Минскпроект", был главным архитектором института "Белгоспроект". Среди работ: фонтан "Юность" около гостиницы "Минск", Дворец искусств в Минске, санаторный комплекс "Беларусь" в Сочи, мемориальный комплекс "Вязынка" в Молодечненском районе и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1968). Умер в 2008 году.

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