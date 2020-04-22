Картина дня: поездка Лукашенко в Бобруйск, рекомендации ВОЗ и урожай березового сока

ВЧЕРА

Картина дня. 21 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Бобруйск. Глава государства посетил предприятие "Славянка", где с недавнего времени налажено производство средств индивидуальной защиты. Президент обратил внимание на необходимость соблюдения сроков посевной кампании. Глава государства заявил, что Беларусь оказалась лучше готова к борьбе с коронавирусом благодаря сохранению необходимых структур в системе здравоохранения. Также Александр Лукашенко сообщил, что международные структуры окажут Беларуси финансовую помощь, деньги будут направлены на модернизацию системы здравоохранения. Президент поручил наладить экспорт защитных масок после насыщения национального рынка. Решение о начале занятий в школах принималось после анализа эпидемиологической ситуации в стране, подчеркнул Президент. Также Александр Лукашенко рассказал, где будет работать на субботнике и на что направят собранные деньги.

Александр Лукашенко во время общения с работниками предприятия

Все строительные нормы должны быть приняты в Беларуси до конца года, заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Пятая часть введенного в I квартале жилья в Минске построена для нуждающихся.

Профсоюзы окажут поддержку работникам предприятий, которые попали в сложную экономическую ситуацию, заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время посещения Брестского электролампового завода.

Фото ФПБ

Белорусские молочные предприятия прошли сертификацию для поставок во Вьетнам.

Лесхозы завершили сезон заготовки березового сока - нынешней весной собрано более 11 тыс. т.

Третий этап репетиционного тестирования продлен до 24 мая.

Все школьные дисциплины нацелены на формирование у учащихся патриотических качеств. Такое мнение во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА высказал начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик. Он рассказал, что к новому учебном году планируется подготовить обновленные учебные программы и пособия по истории. Также он подчеркнул, что в год 75-летия Великой Победы особо значима реализация в школах патриотических проектов.

Во время круглого стола

Миссия Всемирной организации здравоохранения представила рекомендации по итогам визита в Беларусь 8-11 апреля.

В Беларуси 15 человек, которые переболели COVID-19, уже стали донорами плазмы.

Во время сдачи плазмы

Белорусы стали более ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции, сообщил министр внутренних дел Юрий Караев. Также он предупредил об активизации мошенников в связи с эпидемиологической ситуацией.

Операторы мобильной связи поддержат медработников, задействованных в борьбе с COVID-19.

Медики: акции поддержки дарят нам силы и чувство значимости своего труда.

Оршанский льнокомбинат освоил выпуск масок и марли.

Директор швейной фабрики Юрий Дружина и швея Вера Логинова

Компонент с антисептическим действием разработали в БГУ.

Дистанция и многократная уборка - какие приняты в минском метро.

Машинист уборочных машин Елена Шульга

В компании "Белоруснефть" в 2019 году зарегистрировали более 90 ноу-хау. В основном они касаются автоматизации, цифровизации и освоения трудноизвлекаемых запасов.

Сезон фонтанов в Минске начнется 30 апреля, сообщил главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский. Начало сезона аттракционов в Минске переносится на 9 мая.

Регистрационный отдел ГАИ на столичном авторынке "Малиновка" возобновит работу с 22 апреля.

Национальный центр современных искусств Беларуси возглавил топ-5 лучших музеев и центров современного искусства стран СНГ, популярных для посещений, онлайн-туров и виртуальных экскурсий.

Фото Национального центра современных искусств Беларуси

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный форум "Студенческая наука - инновационный потенциал будущего" пройдет в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка по 29 апреля во время декады студенческой науки. Участниками форума станут студенты и магистранты из 13 стран.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "О всесторонней работе государственных органов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", приуроченная к 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС (представители Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 11.00.

На онлайн-платформе Artist.Gives пройдет благотворительный концерт группы DaKooka.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 апреля

Всемирный день книги и авторского права.

Международный день "Девушки в ИКТ".

День английского языка в ООН.

День испанского языка в ООН.

190 лет назад родился Жемчужников Владимир Михайлович, русский поэт, публицист. Вместе со своим братом А.М.Жемчужниковым и А.К.Толстым участвовал в создании литературных произведений, опубликованных под коллективным псевдонимом Козьма Прутков. Умер в 1884 году.

80 лет назад родился Козько Виктор Афанасьевич (г.Калинковичи Гомельской обл.), белорусский писатель. В 1970 г. окончил Литературный институт им.Горького в Москве. Работал в прессе, в т.ч. в журнале "Неман", на киностудии "Беларусьфильм". В 1986-1988 гг. секретарь правления Союза писателей Беларуси. Автор книг "Високосный год", "Суд в Слободе", романа "Хроника детдомовского сада". Лауреат Государственной премии Беларуси (1982), премии Ленинского комсомола Беларуси (1977).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-