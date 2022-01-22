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07:00 Картина дня: поездка Лукашенко в Брестскую область, подготовка к референдуму и успехи "Великого камня" Общество
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Общество
22 января 2022, 07:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Брестскую область, подготовка к референдуму и успехи "Великого камня"

ВЧЕРА

Картина дня. 21 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Брестскую область. Границу с Украиной надо надежно защитить, заявил Президент в Лунинецком районе на совещании по укреплению военной безопасности Беларуси. Союзное государство выстраивает свою безопасность исходя из необходимости защищать свои рубежи, сказал Александр Лукашенко. Глава государства ответил на вопрос журналистов о том, какие уроки можно извлечь из событий в Казахстане. Президент также прокомментировал отчет ИКАО о расследовании инцидента, связанного с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Вынесенный на референдум проект Основного закона Беларуси - это Конституция будущего, заявил глава государства Александр Лукашенко. По его словам, референдум по Конституции в Беларуси может не состояться только в одном случае - если, не дай бог, начнется война. Президент заявил, что не признает никаких транзитов власти, кроме процедуры выборов.

Беларусь даст серьезный ответ, если кто-то задумает говорить с позиции силы. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил в Лунинецком районе, где Президент Александр Лукашенко посетил военные объекты и провел совещание на тему укрепления военной безопасности.

ЦИК утвердил календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению референдума. Беларусь планирует пригласить международных наблюдателей для работы на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, заявил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

Заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц отметил стабилизацию ситуации на валютном и депозитном рынках в своем докладе на расширенном заседании правления Нацбанка. Белорусский рубль в 2021 году укрепился к основным валютам. Нацбанк прогнозирует среднегодовое значение ставки рефинансирования в пределах 9-10% годовых. Нацбанк рассказал о новациях проекта закона о лизинговой деятельности.

Глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал о формуле успеха "Великого камня" и взаимоотношениях с китайскими партнерами. Александр Ярошенко пояснил, чем выгодна для Беларуси и Китая реализация совместного проекта, а также рассказал, какие удачные проекты уже реализованы в парке.

КОММЕНТАРИЙ: О том, какие проблемы больше всего волнуют жителей Минской области

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1836 пациентов с COVID-19, выписан 1791.

В Беловежской пуще турпоток в 2021 году вырос почти на 40%.

Эстафета огня Олимпийских игр в Пекине пройдет с 2 по 4 февраля.

Беларусь получила дополнительную лицензию на зимние Олимпийские игры в Пекине.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22-23 января

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В Минском планетарии пройдет по 22 января Неделя астрономии с участием российских ученых.

Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2021-2022 годов пройдут по 22 января в биатлонном комплексе "Сож" Гомельского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта и биатлону.

Международный турнир по танцевальному спорту "Витебская снежинка" пройдет в областном центре по 23 января. В соревнованиях примут участие более 550 пар. Кроме белорусов в турнире покажут себя представители России, Грузии, Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины и других государств.

Праздничная программа "Лесной переполох в новогоднем сафари-парке" пройдет до 30 января в Национальном парке "Припятский".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

23 января

Всемирный день снега.

190 лет назад родился Мане Эдуард, французский художник-импрессионист. Автор известных полотен "Любитель абсента", "Завтрак на траве" и др. Умер в 1883 году.

110 лет назад родился Покровский Борис Александрович, российский и белорусский оперный режиссер, педагог, народный артист Беларуси (1955), народный артист СССР (1961). Работал в Горьковском театре оперы и балета, в Большом театре в Москве. Создатель, художественный руководитель и главный режиссер Московского государственного академического камерного музыкального театра, в 1952-1963 годах и в 1967 году - главный режиссер Большого театра СССР. В 1944-1945 годах в Государственном театре оперы и балета Беларуси поставил оперы "Алеся" Е.Тикоцкого и "Кармен" Ж.Бизе. С 1972 года художественный руководитель и главный режиссер основанного им Московского камерного музыкального театра. Лауреат Государственной премии СССР (1947, 1948, 1949, 1950), Ленинской премии (1980), Государственной премии России (1994). Умер в 2009 году.

90 лет назад родился Осветинский Геральд Болеславович, деятель театрального искусства, заслуженный деятель культуры Беларуси (1968). Работал в комсомольских и государственных органах. В 1965-1994, 2001-2006 годах директор Национального академического драматического театра им.Я.Коласа, в 1994-2001 годах - Белорусского театра "Лялька". Умер в 2006 году.

24 января

290 лет назад родился Бомарше Пьер-Огюстен Карон де, французский драматург, автор комедий "Севильский цирюльник" и "Женитьба Фигаро". Умер в 1799 году.

125 лет назад родился Купревич Василий Феофилович, белорусский ученый, академик НАН Беларуси (1952), заслуженный деятель науки Беларуси (1967), Герой Социалистического Труда (1969). Научные исследования по физиологии больного растения, систематике грибов, почвенной энзимологии. Впервые доказал, что растения могут усваивать для фотосинтеза углекислоту, которая попадает в корневую систему вместе с водой из почвы. Автор более 100 научных работ, в т.ч. 7 монографий. Умер в 1969 году.

70 лет назад родился Леонов-Гладышев Евгений Борисович, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист России (1993). Народный артист России (2007). Снялся более чем в 50 фильмах, среди которых такие известные, как "Рожденная революцией", "Место встречи изменить нельзя", "Убойная сила". Является президентом Гильдии актеров кино Санкт-Петербурга.

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