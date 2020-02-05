Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, сотрудничество с Литвой и IT-инвестор из США о Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 4 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Добруш. Глава государства ознакомился с реализацией инвестиционного проекта по техническому переоснащению Добрушской бумажной фабрики "Герой труда". Завод по выпуску картона в Добруше начнет работу до конца года, заявил Президент. Он отметил, что вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание. Александр Лукашенко также посетил Добрушский фарфоровый завод. Глава государства побывал на главной производственной площадке, где ему рассказали о видах выпускаемой продукции и технологических процессах.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава белорусского государства заявил во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда". Президент также заявил, что период холода в белорусско-американских отношениях закончился. Александр Лукашенко намерен обсудить с Председателем КНР Си Цзиньпином работу китайских подрядчиков, которые провалили проекты в Беларуси. Глава государства прокомментировал задержание директоров сахарных заводов.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в Беларуси есть все необходимое для недопущения распространения нового коронавируса.

ФОТОФАКТ: Лукашенко в Добруше подарили фарфоровый чайный сервиз.

Александр Лукашенко

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров рассказал о подготовке программы развития Беларуси до 2025 года. Приоритетами Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2035 года будут демография, производительность труда и экология.

Сергей Румас во время заседания

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на первом в этой должности заседании Коллегии ЕЭК обозначил приоритеты работы комиссии.

Беларусь готова обсудить с Литвой все имеющиеся проблемные вопросы и возможности компромиссных решений на взаимовыгодной основе. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. В интересах Беларуси и Литвы - поддерживать диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество. Беларусь больше всех заинтересована в безопасности строящейся АЭС. Визит министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса станет началом нового периода в двусторонних отношениях, считает глава белорусского МИД. Литва готова к созданию с Беларусью плана действий по устранению имеющихся разногласий, заявил Линас Линкявичюс. Литва предлагает Беларуси интенсивно использовать ее инфраструктуру для налаживания регулярных поставок нефти и газа. Настало время для более интенсивных контактов Беларуси и Литвы, заявил Линас Линкявичюс.

Линас Линкявичюс

Беларусь назначит своего посла в США в течение ближайших нескольких месяцев с учетом протокольных процедур, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.

ИНТЕРВЬЮ: "Вы как Кремниевая долина в ее золотой период" - IT-инвестор из США открыл для себя Беларусь.

Алекс Ньюман во время интервью

Перспективы сотрудничества Беларуси и Германии обсудил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с членами делегации германско-белорусской парламентской группы Бундестага во главе с ее председателем Марком Хауптманном. Немецкие фирмы заинтересованы в том, чтобы поддерживать инвестиционные процессы в Беларуси. Германия также готова содействовать экспорту белорусской продукции в Европу, в частности это касается электротранспорта, заявил член Комитета по экономическим вопросам и энергетике Бундестага ФРГ, руководитель германско-белорусской парламентской группы дружбы Марк Хауптманн.

Марк Хауптманн и Андрей Савиных

Имя Тадеуша Костюшко важно для Беларуси, США, Польши и Литвы, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на торжественном мероприятии по случаю 274-й годовщины со дня рождения Тадеуша Костюшко.

Китай благодарен руководству Беларуси за помощь в борьбе с коронавирусом, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. У граждан Китая, прибывающих в Беларусь, не было обнаружено ни предполагаемых, ни подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Цуй Цимин. Фото из архива

В Беларуси создана рабочая группа по недопущению завоза коронавируса в страну.

Беларусь готова построить новую линию передачи для поставок электроэнергии в Латвию при условии окупаемости проекта, сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский.

В ЕЭК разъяснили новые правила провоза наличных средств через границу ЕАЭС.

Профицит республиканского бюджета Беларуси в 2019 году равняется Br3,2 млрд, сообщили в Министерстве финансов.

Постановлением Совета Министров Беларуси от 1 февраля 2020 года №66 утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих.

Фото из архива

В Беларуси нужно думать о мерах поддержки для рождения в семьях второго ребенка. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков.

Вопросы предоставления социального жилья, качества питьевой воды, выделения земельного участка под фермерское хозяйство поднимались на личном приеме граждан, который провел в Молодечно помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

Проект в области иммунотерапии рака частично будет поддержан за счет бюджета, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Глава Минздрава прогнозирует усиление конкуренции на фармрынке и как следствие - дальнейшее снижение цен на лекарства. Негативные ожидания от новой формы начисления заработной платы медицинским работникам отсутствуют. В регионах жильем будут обеспечивать в первую очередь сотрудников межрайонных центров.

Владимир Караник. Фото из архива

Январь этого года был самым теплым в Беларуси за всю историю метеонаблюдений.

Ожидаемое похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур - Белгидромет.

Площади и границы республиканских заказников "Фаличский мох" и "Выдрица" изменены. Это предусмотрено постановлениями Совета Министров №59 и №61 от 1 февраля 2020 года, которые официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Принятый в Беларуси закон "Об охране и использовании торфяников" является важным шагом на пути к реализации обязательств страны по Парижскому соглашению, сообщили в пресс-офисе ПРООН в Беларуси.

Жировка станет легче: в Слониме реализуют пилотную программу по тепловой модернизации домов.

ФОТОФАКТ: Новый поезд вышел на линию в минском метрополитене.

Уникальные кадры с войны: фотовыставка БЕЛТА открылась в Витебске.

На выставке

В Свято-Успенском Жировичском монастыре презентовали книгу "Всенародное заступление Белой Руси". Книга посвящена 550-летию обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, которые будут отмечаться в мае.

Во время презентации книги

Организаторы II Европейских игр награждены специальным призом AIPS Европа.

В Минске не будут внедрять в ближайшее время новые инициативы по контролю оплаты проезда в наземном общественном транспорте, об этом сообщили на ГП "Столичный транспорт и связь".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Крупнейший книжный форум - XХVII Минская международная книжная выставка-ярмарка - пройдет по 9 февраля в административном комплексе на пр.Победителей, 14. На ее полях по 9 февраля состоится международный симпозиум "Писатель и время". В рамках выставки-ярмарки 5 февраля пройдут мероприятия с участием государственного секретаря Союзного государства Григория Алексеевича Рапоты.

В Национальном пресс-центре в 15.00 состоится пресс-конференция "Экспортные поставки белорусской сельскохозяйственной продукции в 2019 году. Стратегия освоения новых рынков белорусскими аграриями".

В честь 90-летия со дня рождения белорусского актера театра и кино Ростислава Янковского в Национальном академическом драматическом театре им.М.Горького откроется тематическая экспозиция.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 февраля

Международный день саамов.

Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах.

75 лет назад родился Боб Марли (полное имя Роберт Неста Марли), популярный ямайский певец, музыкант, создатель стиля регги. Его имя было посмертно внесено в Зал Славы рок-н-ролла. Умер в 1981 году.

60 лет назад родился Матвиенко Игорь Игоревич, российский композитор, продюсер, создатель группы "Любэ", заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-