Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, сотрудничество с Литвой и IT-инвестор из США о Беларуси

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 5 февраля 2020
Минск Переменная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:01 Количество природоохранных нарушений снижается в Витебской области Регионы
09:00 Первый в Беларуси участник программы комплексной консалтинговой поддержки ЕБРР получил софинансирование от банка Экономика
08:55 Собственное жилье: паритет интересов Общество
08:48 Шведская "Фрелунда" в четвертый раз выиграла хоккейную Лигу чемпионов Спорт
08:45 Обладатель 25 000 рублей в "КЕНО": "Победа – это помощь в осуществлении мечты!" Общество
08:41 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут румынскую "Орадю" в заключительном матче Кубка ФИБА-Европа Спорт
08:36 В Брестской области январь был самым теплым за последние 13 лет Регионы
08:35 Собаке надоел корм и она нашла выход - видео Калейдоскоп
08:30 Участников из Беларуси и России объединят Гаазовские чтения в Гомеле Общество
08:26 Белорусская барьеристка Алина Талай заняла четвертое место на турнире в Германии Спорт
08:19 Трамп подтвердил желание США вывести войска из Афганистана В мире
08:08 Прислушаться к "Молчанию" предложат на выставке графики в Гомеле Афиша
07:52 Акция "29 добрых дел" проходит в Минской области Регионы
07:40 Александр Глеб проведет жеребьевку "Финала четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу Спорт
07:32 Жертвами коронавируса в Китае стали 490 человек В мире
07:27 Конкурс буктрейлеров презентуют на книжной выставке в Минске Общество
07:17 Дмитрий Асанов и Алла Стародуб вышли в четвертьфинал турнира по боксу в Венгрии Спорт
07:07 О наиболее ярких событиях Минской книжной выставки расскажут в интерактивном режиме Культура
07:06 "Больших тиражей и творческих успехов" - Лукашенко направил приветствие участникам Минской книжной выставки Президент
07:00 Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, сотрудничество с Литвой и IT-инвестор из США о Беларуси Общество
01:00 В тоннеле в Бельгии столкнулись два автобуса, грузовой и легковой автомобили В мире
00:29 Умер испанский режиссер, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда В мире
04.02.20
04.02.20 23:59 ФОТОФАКТ: Новый поезд вышел на линию в минском метрополитене Общество
04.02.20 23:24 Волейболистки "Минчанки" пробились в четвертьфинал Кубка ЕКВ Спорт
04.02.20 22:46 В Беларуси создана рабочая группа по недопущению завоза коронавируса в страну Общество
04.02.20 22:35 ВОЗ подсчитала, сколько средств нужно для борьбы против распространения коронавируса В мире
04.02.20 22:15 БЖД почти в два раза увеличила продажу билетов на поездки по России, Казахстану и Кыргызстану Общество
04.02.20 22:04 Белтелерадиокомпания приступает к съемкам визиток финалистов нацотбора на "Евровидение-2020" Общество
04.02.20 21:58 Ожидаемое похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур - Белгидромет Общество
04.02.20 21:50 Путь Беларуси к суверенитету, так же как Литвы, Польши и США, был длинным и тяжелым - Макей Политика
Все новости
Все новости
Общество
05 февраля 2020, 07:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, сотрудничество с Литвой и IT-инвестор из США о Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 4 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Добруш. Глава государства ознакомился с реализацией инвестиционного проекта по техническому переоснащению Добрушской бумажной фабрики "Герой труда". Завод по выпуску картона в Добруше начнет работу до конца года, заявил Президент. Он отметил, что вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание. Александр Лукашенко также посетил Добрушский фарфоровый завод. Глава государства побывал на главной производственной площадке, где ему рассказали о видах выпускаемой продукции и технологических процессах.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава белорусского государства заявил во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда". Президент также заявил, что период холода в белорусско-американских отношениях закончился. Александр Лукашенко намерен обсудить с Председателем КНР Си Цзиньпином работу китайских подрядчиков, которые провалили проекты в Беларуси. Глава государства прокомментировал задержание директоров сахарных заводов.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в Беларуси есть все необходимое для недопущения распространения нового коронавируса.

ФОТОФАКТ: Лукашенко в Добруше подарили фарфоровый чайный сервиз.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров рассказал о подготовке программы развития Беларуси до 2025 года. Приоритетами Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2035 года будут демография, производительность труда и экология.

Сергей Румас во время заседания
Сергей Румас во время заседания

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на первом в этой должности заседании Коллегии ЕЭК обозначил приоритеты работы комиссии.

Беларусь готова обсудить с Литвой все имеющиеся проблемные вопросы и возможности компромиссных решений на взаимовыгодной основе. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. В интересах Беларуси и Литвы - поддерживать диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество. Беларусь больше всех заинтересована в безопасности строящейся АЭС. Визит министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса станет началом нового периода в двусторонних отношениях, считает глава белорусского МИД. Литва готова к созданию с Беларусью плана действий по устранению имеющихся разногласий, заявил Линас Линкявичюс. Литва предлагает Беларуси интенсивно использовать ее инфраструктуру для налаживания регулярных поставок нефти и газа. Настало время для более интенсивных контактов Беларуси и Литвы, заявил Линас Линкявичюс.

Линас Линкявичюс
Линас Линкявичюс

Беларусь назначит своего посла в США в течение ближайших нескольких месяцев с учетом протокольных процедур, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.

ИНТЕРВЬЮ: "Вы как Кремниевая долина в ее золотой период" - IT-инвестор из США открыл для себя Беларусь.

Алекс Ньюман во время интервью
Алекс Ньюман во время интервью

Перспективы сотрудничества Беларуси и Германии обсудил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с членами делегации германско-белорусской парламентской группы Бундестага во главе с ее председателем Марком Хауптманном. Немецкие фирмы заинтересованы в том, чтобы поддерживать инвестиционные процессы в Беларуси. Германия также готова содействовать экспорту белорусской продукции в Европу, в частности это касается электротранспорта, заявил член Комитета по экономическим вопросам и энергетике Бундестага ФРГ, руководитель германско-белорусской парламентской группы дружбы Марк Хауптманн.

Марк Хауптманн и Андрей Савиных
Марк Хауптманн и Андрей Савиных

Имя Тадеуша Костюшко важно для Беларуси, США, Польши и Литвы, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на торжественном мероприятии по случаю 274-й годовщины со дня рождения Тадеуша Костюшко.

Китай благодарен руководству Беларуси за помощь в борьбе с коронавирусом, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. У граждан Китая, прибывающих в Беларусь, не было обнаружено ни предполагаемых, ни подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Цуй Цимин. Фото из архива
Цуй Цимин. Фото из архива

В Беларуси создана рабочая группа по недопущению завоза коронавируса в страну.

Беларусь готова построить новую линию передачи для поставок электроэнергии в Латвию при условии окупаемости проекта, сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский.

В ЕЭК разъяснили новые правила провоза наличных средств через границу ЕАЭС.

Профицит республиканского бюджета Беларуси в 2019 году равняется Br3,2 млрд, сообщили в Министерстве финансов.

Постановлением Совета Министров Беларуси от 1 февраля 2020 года №66 утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси нужно думать о мерах поддержки для рождения в семьях второго ребенка. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков.

Вопросы предоставления социального жилья, качества питьевой воды, выделения земельного участка под фермерское хозяйство поднимались на личном приеме граждан, который провел в Молодечно помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

Проект в области иммунотерапии рака частично будет поддержан за счет бюджета, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Глава Минздрава прогнозирует усиление конкуренции на фармрынке и как следствие - дальнейшее снижение цен на лекарства. Негативные ожидания от новой формы начисления заработной платы медицинским работникам отсутствуют. В регионах жильем будут обеспечивать в первую очередь сотрудников межрайонных центров.

Владимир Караник. Фото из архива
Владимир Караник. Фото из архива

Январь этого года был самым теплым в Беларуси за всю историю метеонаблюдений.

Ожидаемое похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур - Белгидромет.

Площади и границы республиканских заказников "Фаличский мох" и "Выдрица" изменены. Это предусмотрено постановлениями Совета Министров №59 и №61 от 1 февраля 2020 года, которые официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Принятый в Беларуси закон "Об охране и использовании торфяников" является важным шагом на пути к реализации обязательств страны по Парижскому соглашению, сообщили в пресс-офисе ПРООН в Беларуси.

Жировка станет легче: в Слониме реализуют пилотную программу по тепловой модернизации домов.

ФОТОФАКТ: Новый поезд вышел на линию в минском метрополитене.

Уникальные кадры с войны: фотовыставка БЕЛТА открылась в Витебске.

На выставке
На выставке

В Свято-Успенском Жировичском монастыре презентовали книгу "Всенародное заступление Белой Руси". Книга посвящена 550-летию обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, которые будут отмечаться в мае.

Во время презентации книги
Во время презентации книги

Организаторы II Европейских игр награждены специальным призом AIPS Европа.

В Минске не будут внедрять в ближайшее время новые инициативы по контролю оплаты проезда в наземном общественном транспорте, об этом сообщили на ГП "Столичный транспорт и связь".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Крупнейший книжный форум - XХVII Минская международная книжная выставка-ярмарка - пройдет по 9 февраля в административном комплексе на пр.Победителей, 14. На ее полях по 9 февраля состоится международный симпозиум "Писатель и время". В рамках выставки-ярмарки 5 февраля пройдут мероприятия с участием государственного секретаря Союзного государства Григория Алексеевича Рапоты.

В Национальном пресс-центре в 15.00 состоится пресс-конференция "Экспортные поставки белорусской сельскохозяйственной продукции в 2019 году. Стратегия освоения новых рынков белорусскими аграриями".

В честь 90-летия со дня рождения белорусского актера театра и кино Ростислава Янковского в Национальном академическом драматическом театре им.М.Горького откроется тематическая экспозиция.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 февраля

Международный день саамов.

Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах.

75 лет назад родился Боб Марли (полное имя Роберт Неста Марли), популярный ямайский певец, музыкант, создатель стиля регги. Его имя было посмертно внесено в Зал Славы рок-н-ролла. Умер в 1981 году.

60 лет назад родился Матвиенко Игорь Игоревич, российский композитор, продюсер, создатель группы "Любэ", заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Собственное жилье: паритет интересов
Обладатель 25 000 рублей в "КЕНО": "Победа – это помощь в осуществлении мечты!"
Фото из архива Участников из Беларуси и России объединят Гаазовские чтения в Гомеле
Фото из архива Конкурс буктрейлеров презентуют на книжной выставке в Минске
ФОТОФАКТ: Новый поезд вышел на линию в минском метрополитене
Фото из архива В Беларуси создана рабочая группа по недопущению завоза коронавируса в страну
Главное
"Валюту надо зарабатывать, а не вывозить" - Лукашенко пообещал серьезно взяться за импортозамещение
Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов
Румас рассказал о подготовке программы развития Беларуси до 2025 года
Собственное жилье: паритет интересов
Топ-новости
Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, сотрудничество с Литвой и IT-инвестор из США о Беларуси
"Наступил момент истины" - Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Путиным
Лукашенко о ситуации вокруг коронавируса: нам стоит тревожиться, но только в одном - мойте руки
"Вы как Кремниевая долина в ее золотой период" - IT-инвестор из США открыл для себя Беларусь
Организаторы II Европейских игр награждены специальным призом AIPS Европа
Литва предлагает наладить регулярные поставки нефти и газа в Беларусь через свою инфраструктуру
Уникальные кадры с войны: фотовыставка БЕЛТА открылась в Витебске
Город, уютный для каждого: в Могилеве прошел креатон для старшеклассников "Першыя ідэі: інклюзія"
В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В Национальном аэропорту Минск проверили более 51 тыс. человек: коронавирус не выявлен
В Минске не будут блокировать валидаторы во время движения
Решение об оптимизации школ должно быть взвешенным и разумным - Маркевич
До -10°С ожидается в Беларуси 5 февраля
Общие рынки, борьба с препятствиями, инфраструктурные проекты - Мясникович назвал приоритеты ЕЭК
Макей: Беларусь назначит своего посла в США в ближайшее время
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.