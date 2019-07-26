Картина дня: поездка Лукашенко в Гомельскую область, рост детских пособий и аномальная жара в Европе

ВЧЕРА

Картина дня. 25 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Ветковский район Гомельской области. Глава государства поручил разработать стратегию развития "Гомсельмаша". Он подчеркнул, что предприятие как можно скорее надо выводить на рентабельную работу. Александр Лукашенко также потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Президент требует активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах и агрогородках. Он также высказал мнение, что многодетным семьям лучше жить в небольшом городе, такая жилищная политика будет способствовать распределению рабочей силы по стране. Александр Лукашенко отметил, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио будут жестким экзаменом для белорусского спорта.

Александр Лукашенко во время посещения хозяйства "Радуга-Агро"

Глава государства Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Ветковский район, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, пообщался с жителями районного центра. Президент тепло приветствовал собравшихся и поблагодарил за поддержку.

Александр Лукашенко во время общения с жителями Ветки

Александр Лукашенко с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании в нескольких регионах страны.

Александр Лукашенко

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси скончался в возрасте 92 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование спикеру Собрания народных представителей Тунисской Республики Мухаммеду ан-Насеру в связи с кончиной Бежи Каида ас-Себси.

Беларусь заинтересована в углублении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Латвией, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом.

Во время встречи

В двусторонних отношениях между Беларусью и Латвией не существует принципиальных проблем, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей на переговорах с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом. Беларусь видит большой потенциал в развитии двусторонних отношений с Латвией, которую считает важным торгово-экономическим партнером, а также помощником в решении ключевых вопросов белорусско-европейских отношений. Эдгар Ринкевичс в свою очередь отметил доверительный и открытый характер обсуждения вопросов белорусско-латвийской повестки дня. Он также заявил, что вопрос упрощенного получения виз белорусами для посещения Латвии на период проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году прорабатывается, такая возможность существует.

Эдгар Ринкевичс и Владимир Макей

МИД Беларуси продолжает политику либерализации и совершенствования условий для посещения республики гражданами других стран, следующим шагом может стать внедрение электронных виз.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил ключи от белорусских комбайнов аграриям Воронежской области.

Во время рабочей поездки Владимира Семашко. Фото посольства Беларуси в России

Правительство Беларуси одобрило проекты международной техпомощи в социальной сфере.

Вступил в силу закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", сообщили в Министерстве внутренних дел. Всем осужденным, освобожденным по амнистии, компетентными органами в случае необходимости будет оказана помощь в бытовом и трудовом устройстве.

В Беларуси с 1 августа вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума.

Работникам сферы культуры будут доплачивать стимулирующие выплаты согласно постановлению Министерства культуры от 13 июня.

Национальный банк Беларуси к концу 2019 года ожидает стабилизации инфляции вблизи 5%.

В 30 статьях Трудового кодекса учтены предложения Федерации профсоюзов Беларуси, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда, комментируя новации Трудового кодекса. Федерация профсоюзов будет осуществлять мониторинг практики применения Трудового кодекса.

Михаил Орда. Фото ФПБ

Период предоставления льгот в рамках действия указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" может быть продлен на восемь лет - до 2030 года. Об этом сообщил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович в пресс-центре БЕЛТА. Он также заявил, что МАРТ не будет препятствовать приходу в Беларусь шведского ритейлера IKEA. МАРТ не поддержал предложение о запрете продажи товаров секонд-хенд через интернет-торговлю. Предложения по замене пластиковой посуды в объектах общественного питания должны быть выработаны до 1 октября.

Во время пресс-конференции

Беларусь во время II Европейских игр посетило, по предварительным расчетам, около 37,5 тыс. туристов, сообщил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА. Туроператоры во время II Европейских игр заработали на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также министр заявил, что новый закон "О туризме" должен защитить права потребителей туристических услуг.

Михаил Портной

Осенью в армию дополнительно призовут около 3 тыс. человек. У магистрантов при службе в резерве есть все возможности завершить обучение в срок по индивидуальному плану.

Сотрудники управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД зафиксировали уже более 10 кибератак на предприятия.

Ссору, которая привела к нападению на белорусского дипломата в Турции, могло вызвать недовольство поведением детей во дворе со стороны стрелявшего. Сейчас дипломат находится в стабильном состоянии, хотя и тяжелом.

"Шахтер" на своем поле обыграл "Эсбьерг" в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

Сборная Беларуси впервые вышла в финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу.

Корнел Ферута назначен исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ.

Корнел Ферута. Фото из архива IAEA Imagebank

В Европу пришла очередная волна аномального тепла. В Бельгии, Германии и Нидерландах 24 июля зафиксированы самые высокие температурные показатели за всю историю метеонаблюдений.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 июля

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В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "О реализации информационной стратегии ЗОЖ в Беларуси. Новые проекты и перспективы".

В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится пресс-конференция на тему: "Рациональное лесопользование в Республике Беларусь: заготовка и использование древесных ресурсов. Вопросы экспорта лесопродукции".

Минский завод колесных тягачей приглашает минчан и гостей столицы на праздничные мероприятия, посвященные 65-летию со дня образования предприятия. На Октябрьской площади в столице состоится выставка-показ техники.

Пятый фестиваль урбан-арта Vulica Brasil, во время которого бразильские и белорусские художники расписывают стены зданий в Минске, проходит в формате биеннале по 11 августа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 июля

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95 лет назад родился Мурашко Леонид Адамович (д.Синявка Клецкого р-на Минской обл.), оперный певец, заслуженный артист Литвы, заслуженный деятель искусств Литвы. Исполнил более 60 музыкальных партий (Герман из оперы "Евгений Онегин", Кочубей из оперы "Мазепа" и др.). Более 20 лет работал в Вильнюсской государственной консерватории преподавателем класса сольного пения. Лауреат Московского конкурса вокалистов. Один из активных создателей, президент Объединения белорусских общественных организаций в Литве. Проводил значительную работу по возрождению и сохранению белорусского историко-культурного наследия в Литве, национальной культуры и белорусского языка, народных обычаев, укреплению связей с этнической родиной. Умер в 2009 году.

110 лет назад родился Наседкин Филипп Иванович, российский писатель. Автор романов "Возвращение", "Воспитание чувств", "Большая семья" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1990 году.

90 лет назад родился Левин Айра, американский писатель. Автор романов "Поцелуй перед смертью", "Ребенок Розмари", "Степфордские жены" и др. Многие его произведения были экранизированы. Умер в 2007 году.

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