Картина дня: поездка Лукашенко в Гродненскую область, преимущества ID-карт и призеры "Кожаного мяча"

ВЧЕРА

Картина дня. 19 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область. Беларусь сохранила предприятия молокоперерабатывающей промышленности, и это одно из достижений государства, заявил глава государства на встрече с работниками предприятия "Молочный мир". Белорусским предприятиям удалось прорваться на китайский рынок, и теперь они разворачиваются там, отметил Президент. Александр Лукашенко подчеркивает важность народного единства, особенно в условиях непростого периода, который переживает весь мир. Президент считает, что нужно больше говорить молодежи о том, что белорусский народ пережил в своей истории. Глава государства отмечает высокую конкуренцию на рынке среди производителей вакцин от COVID-19. Александр Лукашенко рассказал, чего в его президентство в стране точно не будет.

Александр Лукашенко

На переговорах главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным тема конституционной реформы не затрагивалась, кроме как в общих чертах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, общаясь с представителями трудового коллектива ОАО "Молочный мир".

О важности "не обижать крестьян" и трех "К" - Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие под Гродно с минским уровнем зарплат.

РЕПОРТАЖ: Ставка на качество и развитие - секрет успеха гродненского "Молочного мира"

Благодарность Президента объявлена мэру Минска, министру экономики и представителям других госорганов.

Министерство информации внесло предложение предоставить полномочия по блокировке фейковой информации непосредственно Мининформу, Генеральной прокуратуре и межведомственной комиссии по информационной безопасности при Совете безопасности Беларуси. Об этом сообщил министр информации Игорь Луцкий.

Законодательство Беларуси о противодействии экстремизму - очень мягкое и лояльное. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед. Фактам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны должна быть дана системная правовая оценка.

Андрей Швед. Фото из архива

МВД прокомментировало новшества указа о биометрических документах.

Необходимо поддерживать бизнес, который стремится вкладывать в развитие своей малой родины. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков во время посещения Миорского металлопрокатного завода.

Беларусь и Мировой институт ядерной безопасности договорились о развитии более тесного сотрудничества.

В Минске утвержден комплекс мероприятий госпрограммы по охране окружающей среды на пятилетку.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1414 пациентов с COVID-19, выписаны 1314.

Фото из архива

Траурный митинг у мемориала "Яма" в Минске собрал представителей разных конфессий и поколений.

Об этом нельзя забывать - узников лагерей смерти почтили у мемориального комп

"Белавиа" возобновляет рейсы из Минска в Баку с 20 марта.

"Белпочта" назвала лучшие почтовые марки 2020 года.

Определились все призеры финального этапа "Кожаного мяча".

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20-21 марта

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Церемония награждения победительниц XIII Республиканского конкурса БСЖ "Женщина года - 2020" состоится 20 марта в Минске.

Во Дворце культуры имени Максима Горького в Борисове 20 марта состоится финал отбора к конкурсам XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Праздничная программа "Масленичные забавы в Суле" пройдет по 14 марта в парке-музее интерактивной истории "Великое княжество Сула".

Театральная неделя международного молодежного форума "М@rt.контакт" пройдет в Могилеве по 27 марта.

Фестиваль фонарей "Королевство волшебных огней" пройдет по 25 апреля в Ботаническом саду Минска.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

21 марта

Международный день лесов.

Международный день кукольного театра.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Международный день Навруз.

Всемирный день поэзии.

Всемирный день людей с синдромом Дауна.

95 лет назад родилась Степанцевич Калерия Иосифовна, белорусский музыковед, педагог, кандидат искусствоведения (1982), профессор (1982), заслуженный работник высшей школы Беларуси (1977). В 1953 году окончила Московский музыкально-педагогический институт им.Гнесиных. С 1957 года преподаватель в Белорусской академии музыки (в 1963-1986 годах проректор, заведующая кафедрой). Одна из авторов пособий по истории русской и белорусской музыки. Научные труды посвящены проблемам музыкального воспитания и образования, исполнительства, анализу творчества русских классиков и белорусских композиторов.

95 лет назад родился Вокач Александр Андреевич, российский актер, режиссер, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Визит вежливости", "Вылет задерживается", "Стакан воды". Умер в 1989 году.

95 лет назад родился Дельво Андре, бельгийский кинорежиссер. Снял фильмы "Человек с бритой головой", "Однажды вечером в поезде", "Белла". Преподавал в Национальном Институте искусств и зрелищ и Брюссельском университете. Умер в 2002 году. Умер в 2002 году.

75 лет назад родился Далтон Тимоти, английский актер театра, кино и телевидения. Снимался в фильмах "Джейн Эйр", "Скарлетт" и др.; исполнил роль Джеймса Бонда (агента 007) в фильмах "Живые огни", "Лицензия на убийство".

22 марта

День защиты морской среды района Балтийского моря.

Всемирный день водных ресурсов.

170 лет назад родился Кившенко Алексей Данилович, русский живописец, передвижник. Автор исторической картины "Военный совет в Филях", серии батальных полотен на темы русско-турецкой войны (1886-1895). Умер в 1895 году.

100 лет назад родился Куйчик Николай Николаевич, белорусский художник. В 1959 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Государственном художественном музее Беларуси, Белорусском театрально-художественном институте. Автор тематических картин, пейзажей, портретов. Среди произведений "Мать", "На посту", "Комсомольское озеро" и др. Умер в 1987 году.

75 лет назад родился Яконюк Вадим Леонтьевич, белорусский ученый в области педагогики, музыковед, доктор педагогических наук (1995), профессор (1992), заслуженный работник образования Беларуси (2012). В 1969 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1983 года в Белорусской академии музыки. Автор научных работ по проблемам музыкального образования, методологии профессиональной музыкальной деятельности, методики преподавания музыкальных дисциплин. Автор теле- и радиопередач о творчестве белорусских композиторов Н.Аладова, Г.Вагнера, Е.Глебова, сценария оперы "Маленький принц".

60 лет назад родился Александр Цекало, бывший бард, бывший участник кабаре-дуэта "Академия", ведущий телепрограмм, актер, исполнительный директор продюсерской компании "ЛИНК".

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