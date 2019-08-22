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Четверг, 22 августа 2019
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22 августа 2019, 07:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Ивьевский район, жеребьевка участников нацотбора "Евровидения" и школьная мода

ВЧЕРА

Картина дня. 21 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Ивьевский район Гродненской области. Президент ознакомился с работой частного производителя сельхозтехники ООО "ЛидаТехмаш". Александр Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу в развитии деревообработки. Глава государства традиционно поинтересовался ходом уборочной кампании - зерновых, включая кукурузу, видами на урожай по другим видам сельхозкультур. Он также заявил, что в ближайшее время изучит ситуацию в сфере первичной переработки льна. Президент напомнил о поручениях по уменьшению использования в стране пластика.

Александр Лукашенко во время посещения ООО "ЛидаТехмаш"
Александр Лукашенко во время посещения ООО "ЛидаТехмаш"

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Ивьевский район пообщался с жителями райцентра и поделился с ними впечатлениями от города. Президент рассказал, что во время поездки в Гродненскую область хотел посетить именно Ивье, чтобы посмотреть, как развиваются районы на окраине области. Глава государства также посмотрел фрагмент детского спектакля и выступление ансамбля народной музыки в Ивьевском центре культуры.

Александр Лукашенко с жителями Ивье
Александр Лукашенко с жителями Ивье

Александр Лукашенко во время посещения Ивьевского центра культуры
Александр Лукашенко во время посещения Ивьевского центра культуры

Российский экспортный центр окажет поддержку белорусско-российским интеграционным проектам по продвижению продукции на рынки третьих стран. Перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсуждались на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с руководителем Российского экспортного центра (РЭЦ) Андреем Слепневым.

Во время встречи
Во время встречи

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Во время встречи. Фото НАИП
Во время встречи. Фото НАИП

Более 40% расходов бюджета на экономику Беларуси в первом полугодии 2019 года пошло на поддержку сельского хозяйства.

РЕПОРТАЖ: В Беларуси еще минимум 30 лет будут добывать черное золото.

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В Беларуси подготовлены предложения по приоритетам научной и инновационной деятельности до 2025 года.

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Качество образования в школах необходимо вывести на новый уровень, заявил на заседании коллегии Министерства образования "Об эффективности мер по повышению качества общего среднего образования" министр образования Игорь Карпенко. В новом учебном году будет усилена материально-техническая база учреждений образования. Во всех учреждениях образования должен быть создан психологический комфорт для учащихся, заявил Игорь Карпенко. Он также сообщил, что в 2019 году по итогам ЦТ стобалльные результаты получили 326 абитуриентов.

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Фото из архива
Фото из архива

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Вертолет Ми-2 при посадке на аэродроме Куковячино попал в аварию.

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Фото из архива
Фото из архива

В Белтелерадиокомпании состоялась жеребьевка выступлений участников национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019" в финальном гала-концерте.

На 94-м году жизни умер легендарный диктор Белорусского радио Илья Курган.

Белорусский писатель Леонид Дайнеко умер на 80-м году жизни.

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Знаменательные даты 23 августа

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В Республике Беларусь - День работников государственной статистики.

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.

95 лет назад родился Лопато Георгий Павлович (д.Озерщина Речицкого р-на Гомельской обл.), ученый в области вычислительной техники и информатики, член-корреспондент НАН Беларуси, АН СССР, Российской АН. В 1969-1987 годах директор НИИ ЭВМ. Автор более 120 научных работ и 46 изобретений. Основные труды в области разработки и внедрения в промышленность ЭВМ семейства "Минск", ЭВМ Единой системы и персональных компьютеров на базе микроэлектроники. Лауреат Государственной премии СССР за создание семейства универсальных электронных вычислительных машин второго поколения типа "Минск" и освоение их серийного производства. Умер в 2003 году.

60 лет назад родился Чобат Алесь Федорович (г.Скидель Гродненской обл.), белорусский писатель. Работал в Гродно на промышленных предприятиях, с 1990 года в печати, в 1995-1998 годах в Литературном музее М.Богдановича. Автор поэтических сборников "Год", "Новая Галилея", книги "Земля св. Луки", рассказов, очерков, эссе, статей. Переводит с польского и русского языков.

55 лет назад родилась Апина Алена (Елена Евгеньевна), российская эстрадная певица, заслуженная артистка России. Наиболее известные хиты - "Узелки", "Электричка", "Ксюша", "American Boy", "Бухгалтер", "Лёха", "Лунные ночи", "Грешный миг".

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