Картина дня: поездка Лукашенко в Минскую область, 50-летие "Зубренка" и белорусская техника в лизинг

ВЧЕРА

Картина дня. 16 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область ознакомился с социально-экономическим развитием Стародорожского района, а также региона в целом. Президент подчеркнул важность соблюдения культуры земледелия и грамотной стратегии в организации уборочной кампании. Глава государства также пообещал жесткие меры за массовый падеж скота. Президент поручил разработать в стране программу по вовлечению в оборот низкокачественной деловой древесины. Александр Лукашенко намерен детально разобраться в работе завода "Атлант".

Александр Лукашенко во время рабочей поездки

Белорусские аграрии намолотили более 5,7 млн т зерна.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа подписал указ №308 "О подготовке и проведении матчевой встречи по легкой атлетике". Матчевая встреча по легкой атлетике между сборной командой Европы и командой США состоится на минском стадионе "Динамо" 9-10 сентября этого года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" с 50-летием со дня основания. Глава государства подчеркнул, что "Зубренок" стал настоящим символом детской дипломатии.

Островок детства и дружбы: юбилейные торжества прошли в "Зубренке"

Туристический потенциал Браславского района необходимо активно развивать, эта сфера может приносить серьезную прибыль всей стране. Такое мнение высказала глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова в Браславе на заседании райисполкома при рассмотрении итогов социально-экономического развития района за первое полугодие. Наталья Кочанова выразила мнение, что развитие малых городов напрямую зависит от обеспечения людей работой, достойной зарплатой и жильем. Особенно это важно для многодетных семей.

Наталья Кочанова

Минпром Беларуси и "Росагролизинг" подписали договор о реализации белорусской техники в России. Механизмом льготного лизинга сроком до 5 лет с частичным субсидированием платежей аграрии смогут воспользоваться уже в августе.

БелАЗ выпустил полуторатысячный карьерный самосвал грузоподъемностью 220 т.

В филиале ОАО "Гродненский стеклозавод" в поселке Елизово открылось модернизированное производство стеклотары. Здесь впервые в Беларуси освоена технология, которая позволит выпускать облегченную стеклянную упаковку со снижением веса готовых изделий до 20%. Продукция будет иметь статус инновационной и импортозамещающей.

Белорусский производитель нижнего белья ЗАО СП "Милавица" представил продукцию на выставке модной одежды Pure London, где экспозиция вызвала большой интерес лондонского fashion-ритейла, сообщили в концерне "Беллегпром".

Аккредитацией рейтинговых агентств будет заниматься Нацбанк. Соответствующее постановление Совета Министров от 12 августа 2019 года №531 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

МАРТ установил цену на газ для сахарных заводов.

Установлена стимулирующая выплата работникам университетской клиники в Гродно.

Инструкция о порядке отнесения улиц населенных пунктов к автодорогам утверждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 18 июня 2019 года №34.

Колл-центр для консультирования по оформлению ДТП без вызова ГАИ с 19 августа будет работать круглосуточно по короткому номеру 140.

Торжественное мероприятие в честь 75-летия Главного управления внутренних дел Мингорисполкома прошло на площади Государственного флага в Минске.

Более 260 осужденных освобождены из мест лишения свободы с начала амнистии.

Фото из архива

Мингорсуд оставил без изменения оправдательный приговор в отношении главного инженера МЗКТ.

Прослушивание участников национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет 20 августа в Белтелерадиокомпании.

Ядра от средневековых осадных машин найдены в Старом замке в Гродно.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17-18 августа

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"Яблочный фест" 17 августа пройдет в Шарковщинском районе.

Встреча поколений пройдет 17 августа на мемориальном комплексе "Партизанская криничка" под Гомелем.

В агрогородке Радомля Чаусского района 17-18 августа пройдет этнопраздник "У госці да радзімічаў".

Республиканская профилактическая акция ГАИ по контролю за безопасной перевозкой детей "Маленький пассажир - большая ответственность!" стартует 18 августа в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

18 августа

В Республике Беларусь - День военно-воздушных сил.

85 лет назад родилась Зиновенко Галина Владимировна (г.Червень Минской обл.), белорусский геолог, доктор геолого-минералогических наук. В 1956 году окончила БГУ. Автор научных работ по тектонике, стратиграфии и полезным ископаемым древних платформ. Лауреат Государственной премии Беларуси.

65 лет назад родился Ксендзов Александр Павлович (д.Боровые Крупского р-на Минской обл.), белорусский художник. В 1978 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1994 года преподает в Белорусской академии искусств. Сторонник синтеза разных изобразительных систем: фигуративного символизма, соединения знаковых, формальных, абстрактных элементов. Среди работ: "Посвящение М.Гусовскому", "Возвращение на Родину", "Полет ночных бабочек" и др.

65 лет назад родился Вишневский Януш Леон, один из самых популярных писателей современной Польши. Автор романов "Одиночество в сети", "Зачем нужны мужчины?", "Молекулы эмоций" и др.

19 августа

Всемирный день гуманитарной помощи.

115 лет назад родился Самаров (наст.Маркин) Алексей Максимович (Пензенская обл., Россия), белорусский и российский актер, заслуженный артист Беларуси. В 1929 году окончил Центральный техникум театрального искусства в Москве. Работал актером и режиссером театров Владивостока, Москвы, Хабаровска, БГТ-2. В 1947-1977 годах в Брестском областном драматическом театре. Исполнитель характерных и комедийных ролей. Среди них: доктор Савич ("Сердце на ладони" И.Шамякина), Часовщик ("Кремлевские куранты" Н.Погодина), Муратов ("Зыковы" М.Горького) и др. Умер в 1977 году.

65 лет назад родился Ивашкевич Олег Анатольевич (Украина), белорусский ученый в области физической химии и высокомолекулярных соединений, академик НАН Беларуси, доктор химических наук, заслуженный деятель науки Республики Беларусь. В 1976 году окончил БГУ. Автор более 400 научных работ в области физической химии процессов термического разложения и горения конденсированных систем на основе полимерных материалов, а также прикладной квантовой химии. Лауреат Государственной премии Беларуси.

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