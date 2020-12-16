ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 16 декабря 2020
Минск Облачно с прояснениями -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:02 Народной артистке России Светлане Дружининой исполняется 85 лет В мире
07:00 Лукашенко поздравил сотрудников Гомельского областного клинического онкодиспансера с 75-летием основания учреждения Президент
07:00 Картина дня: поездка Лукашенко в Могилев, мониторинг цен и проект "Память сердца" Общество
07:00 Лукашенко: в Беларуси искренне дорожат прочными партнерскими связями с Казахстаном Президент
07:00 Лукашенко подтвердил готовность содействовать всестороннему развитию белорусско-бахрейнских отношений Президент
00:58 В Нигере террористы сожгли 800 домов и убили 28 человек В мире
00:27 Инаугурация Байдена из-за COVID-19 пройдет с ограничениями В мире
15.12.20
15.12.20 23:59 В Новой Зеландии на пляж упал вертолет В мире
15.12.20 23:33 В мире за сутки более 496 тыс. человек заразились коронавирусом В мире
15.12.20 23:02 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили "Хапоэлю" в Лиге чемпионов Спорт
15.12.20 22:59 В лобовом столкновении автобуса и легкового автомобиля водитель машины погиб Происшествия
15.12.20 22:30 В Латвии с 21 декабря вводят новые ковидные ограничения В мире
15.12.20 22:00 Гандболистки Хорватии и Франции пробились в 1/2 финала чемпионата Европы Спорт
15.12.20 21:56 Белоруска Ирина Курочкина стала победительницей личного КМ по женской борьбе в Белграде Спорт
15.12.20 21:48 Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт со Spotify на производство подкастов Калейдоскоп
15.12.20 21:30 Результаты опроса жителей Японии не повлияли на решимость провести Олимпиаду - МОК Спорт
15.12.20 21:12 Мужчина получил 2,5 года колонии за насилие в отношении сотрудника милиции Происшествия
15.12.20 21:00 Разработаны алгоритмы, способные предсказать тяжесть течения COVID-19 В мире
15.12.20 20:56 Госдепартамент США внес в список террористов группировку из Бахрейна В мире
15.12.20 20:43 Мужчину приговорили к 3 годам ограничения свободы за оскорбление представителя власти Происшествия
15.12.20 20:41 Польша утвердила программу COVID-вакцинации В мире
15.12.20 20:31 ФОТОФАКТ: Рождественская ярмарка "Зiмовы фэст" в Гродно Регионы
15.12.20 20:28 Житель Скиделя задержан за угрозы милиционерам Происшествия
15.12.20 20:23 Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "О государственной службе" Общество
15.12.20 20:16 Молодежные парламентарии разрабатывают проекты по популяризации СГ и сохранению исторической памяти Общество
15.12.20 20:04 В Нидерландах ввели локдаун из-за вспышки COVID-19 В мире
15.12.20 19:54 Беларусь и Румыния заинтересованы в реализации совместных проектов в машиностроении Экономика
15.12.20 19:43 Обзор антимонопольного законодательства Беларуси, проведенный ЮНКТАД, презентован онлайн 14 декабря Экономика
15.12.20 19:28 Лидер республиканского большинства в Сенате признал победу Байдена В мире
15.12.20 19:07 ОДКБ готовит план реализации решений Совета коллективной безопасности Общество
Все новости
Все новости
Общество
16 декабря 2020, 07:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Могилев, мониторинг цен и проект "Память сердца"

ВЧЕРА

Картина дня. 15 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилев посетил областную клиническую больницу. Глава государства поблагодарил медиков в регионах страны в лице коллектива Могилевской областной клинической больницы за спокойную работу в период пандемии. Главная задача врачей - лечить людей, остальным государство их обеспечит, заявил Президент. На создание белорусской вакцины от коронавируса может уйти Br5 млн, сообщил Александр Лукашенко.

Уникальная общественная дискуссия - Кунцевич рассказал о сборе предложений к Всебелорусскому народному собранию.

Сенаторы будут проводить мониторинг цен накануне Нового года, сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец на встрече по актуальным вопросам мониторинга цен с участием Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Белстата, Федерации профсоюзов.

В Беларуси планируют создать онлайн-систему мониторинга цен, которая будет использовать данные системы контроля кассового оборудования, сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун после встречи в Совете Республики по актуальным вопросам мониторинга цен. Министерство антимонопольного регулирования и торговли усиливает мониторинг цен на новогодние продукты.

Актуализирован регламент Совета Министров Беларуси. Соответствующая информация со ссылкой на постановление Совмина №710 от 7 декабря 2020 года размещена на сайте Минюста.

Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси c 1 января.

По новой программе "Семейный капитал" уже почти 10 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета.

Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи в январе - ноябре вырос на 12%, сообщил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-ноябре выросло на 4,9%.

БЕЛАЗ поставит "Сибирскому антрациту" 24 самосвала на $45 млн.

Разработка новых лекарственных средств и технологий лечения с учетом эпидемиологической обстановки является одной из основных задач для Беларуси и России. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на шестом заседании Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1911 пациентов с COVID-19, выписаны 1658.

Беларусь и Россия заинтересованы в едином образовательном пространстве, заявил журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время совместного заседания коллегий Министерства образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России. Беларусь и Россия имеют общие подходы в вопросах образования, заявил журналистам министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Молодежь Беларуси и России объединил патриотический проект "Память сердца".

Центральный совет Президентского спортивного клуба утвердил 306 стипендиатов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Пожилые люди - богатство и резерв мудрости белорусского народа. Принятие Национальной стратегии Республики Беларусь "Активное долголетие - 2030". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр организует онлайн-вебинар "Импульс твоего города - вектор развития страны". Начало в 15.30.

II Туристический форум пройдет в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 декабря

В Республике Беларусь - День белорусского кино.

115 лет назад родился Хейфиц Иосиф Ефимович (г.Минск), российский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР (1964), Герой Социалистического Труда (1975). В 1927 году окончил Ленинградский техникум экранного искусства. С 1928 года работал на киностудии "Ленфильм". Снял фильмы "Депутат Балтики", "Член правительства", "Разгром Японии" и др. Поставил фильмы "Большая семья", "Дорогой мой человек", "Дама с собачкой" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1946). Умер в 1995 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "О государственной службе"
Фото Парламентского собрания Союза Беларуси и России Молодежные парламентарии разрабатывают проекты по популяризации СГ и сохранению исторической памяти
Фото из архива ОДКБ готовит план реализации решений Совета коллективной безопасности
Фото из архива Беларусь и "Эйр Арабия" обсудили сотрудничество в авиаперевозках между ОАЭ и Минском
Фото Посольства Беларуси в КНР Посольство Беларуси в Китае приняло участие в международной благотворительной ярмарке
Фото Исполкома СНГ Пациенты Белорусского детского хосписа получили подарки от Исполкома СНГ
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко: моя позиция остается неизменной - давайте сохраним страну
Кочанова встретилась с участниками Белорусско-российского молодежного форума
По новой программе "Семейный капитал" уже почти 10 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета
Рождественская акция! Невероятная рассрочка на 10 лет в столичном комплексе Minsk World!
Топ-новости
Картина дня: поездка Лукашенко в Могилев, мониторинг цен и проект "Память сердца"
Лукашенко назвал примерную стоимость создания белорусской вакцины от коронавируса
Лукашенко: главная задача врачей - лечить людей, остальным государство их обеспечит
В Минске зажгли огни новогодних елей и включили праздничную иллюминацию
Молодежные парламентарии разрабатывают проекты по популяризации СГ и сохранению исторической памяти
Переход в электронный формат и отмена большинства платежей - как развивается БУТБ в период пандемии
Уникальная общественная дискуссия - Кунцевич рассказал о сборе предложений к Всебелорусскому народному собранию
ОДКБ готовит план реализации решений Совета коллективной безопасности
Петровский: предложения политических эмигрантов не соответствуют интересам белорусского общества
Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси c 1 января
"Амкодор" планирует реализацию 9 новых инвестпроектов
Представитель FIS и руководство НОК Беларуси обсудили организацию Кубков мира и Европы в 2021 году
Обладатели Премии "Лидер потребительского рынка" преобразуют городскую среду
В новогоднюю ночь минское метро будет работать до 3:00, наземный общественный транспорт - до 4:00
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1911 пациентов с COVID-19, выписаны 1658
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.