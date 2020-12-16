Картина дня: поездка Лукашенко в Могилев, мониторинг цен и проект "Память сердца"

ВЧЕРА

Картина дня. 15 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилев посетил областную клиническую больницу. Глава государства поблагодарил медиков в регионах страны в лице коллектива Могилевской областной клинической больницы за спокойную работу в период пандемии. Главная задача врачей - лечить людей, остальным государство их обеспечит, заявил Президент. На создание белорусской вакцины от коронавируса может уйти Br5 млн, сообщил Александр Лукашенко.

Уникальная общественная дискуссия - Кунцевич рассказал о сборе предложений к Всебелорусскому народному собранию.

Сенаторы будут проводить мониторинг цен накануне Нового года, сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец на встрече по актуальным вопросам мониторинга цен с участием Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Белстата, Федерации профсоюзов.

В Беларуси планируют создать онлайн-систему мониторинга цен, которая будет использовать данные системы контроля кассового оборудования, сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун после встречи в Совете Республики по актуальным вопросам мониторинга цен. Министерство антимонопольного регулирования и торговли усиливает мониторинг цен на новогодние продукты.

Актуализирован регламент Совета Министров Беларуси. Соответствующая информация со ссылкой на постановление Совмина №710 от 7 декабря 2020 года размещена на сайте Минюста.

Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси c 1 января.

По новой программе "Семейный капитал" уже почти 10 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета.

Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи в январе - ноябре вырос на 12%, сообщил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-ноябре выросло на 4,9%.

БЕЛАЗ поставит "Сибирскому антрациту" 24 самосвала на $45 млн.

Разработка новых лекарственных средств и технологий лечения с учетом эпидемиологической обстановки является одной из основных задач для Беларуси и России. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на шестом заседании Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1911 пациентов с COVID-19, выписаны 1658.

Беларусь и Россия заинтересованы в едином образовательном пространстве, заявил журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время совместного заседания коллегий Министерства образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России. Беларусь и Россия имеют общие подходы в вопросах образования, заявил журналистам министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Молодежь Беларуси и России объединил патриотический проект "Память сердца".

Центральный совет Президентского спортивного клуба утвердил 306 стипендиатов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 декабря

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Пожилые люди - богатство и резерв мудрости белорусского народа. Принятие Национальной стратегии Республики Беларусь "Активное долголетие - 2030". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр организует онлайн-вебинар "Импульс твоего города - вектор развития страны". Начало в 15.30.

II Туристический форум пройдет в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 декабря

В Республике Беларусь - День белорусского кино.

115 лет назад родился Хейфиц Иосиф Ефимович (г.Минск), российский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР (1964), Герой Социалистического Труда (1975). В 1927 году окончил Ленинградский техникум экранного искусства. С 1928 года работал на киностудии "Ленфильм". Снял фильмы "Депутат Балтики", "Член правительства", "Разгром Японии" и др. Поставил фильмы "Большая семья", "Дорогой мой человек", "Дама с собачкой" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1946). Умер в 1995 году.

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