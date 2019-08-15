Картина дня: поездка Лукашенко в Могилевскую область, подготовка к выборам и находки эпохи палеолита

ВЧЕРА

Картина дня. 14 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилевскую область. Глава государства посетил Костюковичский район, где ознакомился с развитием юго-восточного региона области. Президент потребовал не сбавлять темпы уборочной и других сельхозработ. Александр Лукашенко поручил актуализировать программу по развитию рыбохозяйственной деятельности. Он также заявил о недопустимости огульного подхода в вопросах оказания государственной поддержки развитию тех или иных направлений. Юго-восточные районы Могилевской области должны приносить отдачу, отметил Президент. В завершение рабочей поездки в Костюковичский район глава государства пообщался с жителями райцентра.

Александр Лукашенко

От международной трассы до солнечной энергетики - в чем видят потенциал юго-востока Могилевской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило рабочий план проведения осенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях Беларуси в 2019 году.

Отношения между Беларусью и Великобританией имеют большой потенциал для развития, заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб. С 2016 года диалог заметно активизировался, и в этом, по мнению премьер-министра, большая личная заслуга посла.

Сергей Румас

Парламентская избирательная кампания в Беларуси проходит в политически стабильных условиях. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА высказала председатель ЦИК Лидия Ермошина. Предвыборная агитация на парламентских выборах в Беларуси стартует в середине октября. Выступления кандидатов в депутаты по радио и телевидению начнутся с 20 октября.

Лидия Ермошина

Привлекательные для туристов объекты должны стать точками роста для районов. Такое мнение высказал вице-премьер Игорь Петришенко на заседании межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров.

Игорь Петришенко

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования утверждены постановлением Совета Министров от 7 августа 2019 года №525.

Новая методика по оценке потребления алкоголя утверждена в Беларуси.

ВВП Беларуси в январе-июле 2019 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

МАРТ вместе с облисполкомами и Федерацией профсоюзов проведет мониторинг изменения торговых надбавок и цен на социально значимые товары - по итогам будет принято решение о возможном введении ценового регулирования на такие товары. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Фото из архива

БелАЗ начал поставки 90-тонных самосвалов для российского Промышленно-металлургического холдинга.

Ставка рефинансирования с 14 августа снижена до 9,5%.

В Минске с начала года трудоустроено более 4 тыс. учащейся и студенческой молодежи, сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета Татьяна Кудевич. БРСМ трудоустроил с начала года более 5 тыс. несовершеннолетних в составе студотрядов. При содействии службы занятости 22 молодых человека открыли собственное дело.

Фото из архива

Адаптация незрячих, услуги сиделки: в Минске действуют 12 договоров государственного соцзаказа.

Профсоюзы проводят благотворительную акцию по подготовке детей к школе.

В Беларуси планируется ввести условную государственную регистрацию для оригинальных лекарств от тяжелых и редких заболеваний.

В Беларуси установлен контроль практически над всеми психотропными веществами, которые появляются в наркообороте, заявила заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Екатерина Шелегова.

Национальная литературная премия является воплощением социальной политики государства, заявил председатель жюри конкурса, директор Института литературоведения имени Янки Купалы НАН Беларуси, доктор филологических наук, профессор Иван Саверченко. В творческом соревновании участвовали более 70 человек, что говорит о востребованности и популярности конкурса.

Топор I тысячелетия до нашей эры нашли археологи в Любанском районе. Белорусские археологи продолжат исследовать древние поселения эпохи палеолита, сообщил заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза.

На юге Брестской области ученые обнаружили многочисленную популяцию медянки, которая включена в Красную книгу Беларуси.

Три Спаса: традиции, приметы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 августа

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Месяц до старта Минского полумарафона - 2019: о ходе подготовки самого массового бегового события Беларуси". Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Издательства республики - белорусским школам". Начало в 11.00.

Круглый стол в рамках форума "Инновации подростков и молодежи для достижения Целей устойчивого развития" пройдет в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Начало в 13.45.

На спортивно-оздоровительной базе "Галактика" (Воложинский район, д. Раков) состоится открытие национальной Школы молодежного лидера, организованной Белорусским Красным Крестом. Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

215 лет назад родился Стефанович Викентий Григорьевич, белорусский музыкант, дирижер, педагог, популяризатор музыкальной культуры. Жил в Минске. В 1837-1862 годах и в 1869 году - руководитель Минского городского оркестра, при нем организовал музыкальную школу для сирот и детей бедняков, где учил их игре на разных инструментах. Участвовал в постановках оперетт "Рекрутский набор" и "Селянка" ("Идиллия") С.Монюшко и К.Кжижановского на либретто В.Дунина-Марцинкевича. Дата смерти неизвестна.

85 лет назад родился Ришар Пьер, французский актер. Снимался в фильмах "Беглецы", "Игрушка", "Укол зонтиком" и др.

50 лет назад родился Санаев Павел Владимирович, российский режиссер, сценарист, актер. Постановщик фильмов "Последний уик-энд", "Нулевой километр" и др. Снимался в фильмах "Чучело", "Зонтик для новобрачных", "Первая утрата". Автор повести "Похороните меня за плинтусом". Лауреат молодежной премии "Триумф".

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