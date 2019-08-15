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Картина дня: поездка Лукашенко в Могилевскую область, подготовка к выборам и находки эпохи палеолита

Общество 15.08.2019 | 07:00

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Картина дня. 14 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилевскую область. Глава государства посетил Костюковичский район, где ознакомился с развитием юго-восточного региона области. Президент потребовал не сбавлять темпы уборочной и других сельхозработ. Александр Лукашенко поручил актуализировать программу по развитию рыбохозяйственной деятельности. Он также заявил о недопустимости огульного подхода в вопросах оказания государственной поддержки развитию тех или иных направлений. Юго-восточные районы Могилевской области должны приносить отдачу, отметил Президент. В завершение рабочей поездки в Костюковичский район глава государства пообщался с жителями райцентра.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

От международной трассы до солнечной энергетики - в чем видят потенциал юго-востока Могилевской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило рабочий план проведения осенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях Беларуси в 2019 году.

Отношения между Беларусью и Великобританией имеют большой потенциал для развития, заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб. С 2016 года диалог заметно активизировался, и в этом, по мнению премьер-министра, большая личная заслуга посла.

Сергей Румас
Сергей Румас

Парламентская избирательная кампания в Беларуси проходит в политически стабильных условиях. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА высказала председатель ЦИК Лидия Ермошина. Предвыборная агитация на парламентских выборах в Беларуси стартует в середине октября. Выступления кандидатов в депутаты по радио и телевидению начнутся с 20 октября.

Лидия Ермошина
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Фото из архива
Фото из архива

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В Минске с начала года трудоустроено более 4 тыс. учащейся и студенческой молодежи, сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета Татьяна Кудевич. БРСМ трудоустроил с начала года более 5 тыс. несовершеннолетних в составе студотрядов. При содействии службы занятости 22 молодых человека открыли собственное дело.

Фото из архива
Фото из архива

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215 лет назад родился Стефанович Викентий Григорьевич, белорусский музыкант, дирижер, педагог, популяризатор музыкальной культуры. Жил в Минске. В 1837-1862 годах и в 1869 году - руководитель Минского городского оркестра, при нем организовал музыкальную школу для сирот и детей бедняков, где учил их игре на разных инструментах. Участвовал в постановках оперетт "Рекрутский набор" и "Селянка" ("Идиллия") С.Монюшко и К.Кжижановского на либретто В.Дунина-Марцинкевича. Дата смерти неизвестна.

85 лет назад родился Ришар Пьер, французский актер. Снимался в фильмах "Беглецы", "Игрушка", "Укол зонтиком" и др.

50 лет назад родился Санаев Павел Владимирович, российский режиссер, сценарист, актер. Постановщик фильмов "Последний уик-энд", "Нулевой километр" и др. Снимался в фильмах "Чучело", "Зонтик для новобрачных", "Первая утрата". Автор повести "Похороните меня за плинтусом". Лауреат молодежной премии "Триумф".

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