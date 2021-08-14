Картина дня: поездка Лукашенко в Рогачевский район, развитие туризма и итоги приемной кампании в БГУ

ВЧЕРА
Картина дня. 13 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку. А в Рогачевский район Гомельской области. Президент объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы. Дело в том, что они несут еще и дополнительную социальную нагрузку. Александр Лукашенко ознакомился с работой нового самоходного зерноуборочного комбайна GH810 (КЗС-3321). Глава государства также ознакомился с развитием и благоустройством сельских населенных пунктов в рамках проекта "Деревня будущего" и у школьной доски рассказал сельчанам о стратегии развития деревень и агрогородков. Суть суверенитета и независимости заключается в том, чтобы белорусский народ и каждый человек в отдельности сам определял свою судьбу, заявил Президент на встрече с местными жителями. Нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а помочь ему стать на нужные рельсы, считает Александр Лукашенко. Президент отмечает непростую обстановку в мире, в том числе вокруг Беларуси.
Разрабатываемую в Беларуси вакцину от коронавируса можно будет оперативно приспособить к любому штамму. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района. Он также отметил, что в Беларуси есть все для достойной жизни в стране.
К декабрю Беларусь будет полностью готова к перевалке удобрений через альтернативные точки. Об этом, отвечая на вопрос о заявлениях литовской стороны о приостановке транзита белорусских удобрений, сообщил премьер-министр Роман Головченко.
Трудности туротрасли из-за пандемии - это окно возможностей для развития внутреннего туризма. Интерес к путешествиям по стране необходимо поддерживать и стимулировать. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко во время выездного совещания на тему развития внутреннего туризма. При развитии и продвижении внутреннего туризма необходимо предметно подходить к конкурентному преимуществу каждого региона.
Те операторы, которые сумели быстро переориентироваться с выездного на внутренний туризм, смогли сохранить бизнес и продолжить его развитие. Такое мнение высказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко направил в адрес Генеральной Ассамблеи ООН заявление по факту экономического и политического давления на Беларусь.
Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
Зарплата бюджетников вырастет с 1 августа.
Начальник управления документальных проверок Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Марина Дробышевская разъяснила, в каких случаях наниматель может быть привлечен к уголовной ответственности. Органы финансовых расследований возбудили 20 уголовных дел за выплаты зарплаты в конвертах.
Начальник контрольно-ревизионного отдела Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Лилия Романчук рассказала, какие последствия от неуплаты налогов из-за получения зарплаты в конвертах наступают для работника.
Медиа-ресурс ТUТ.ВY и его аналоги в соцсетях и мессенджерах признаны экстремистскими.
В БГУ подведены итоги приемной кампании - 2021 года. На все формы получения высшего образования первой ступени зачислены 4952 абитуриента.
В Беларуси в новом учебном году за парты сядут более 1 млн школьников.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1425 пациентов с COVID-19, выписаны 1426.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 14-15 августа
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Агроэкофестиваль "Споровские сенокосы-2021" пройдет в деревне Высокое Березовского района.
Предприятия агропромышленного комплекса Минской области 14 и 15 августа проведут выставки на территории мемориального комплекса "Курган Славы".
Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центре народного творчества.
Персональная выставка к 75-летию художника-постановщика и художника-декоратора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Ивана Рогатеня проходит в выставочном зале Музея истории белорусского кино - филиала Национального исторического музея.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
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15 августа
В Республике Беларусь - День военно-воздушных сил.
130 лет назад родилась Лопатина Татьяна Корнеевна (д.Озерщина Речицкого р-на Гомельской обл.), белорусский деятель любительского искусства, композитор-любитель, заслуженный деятель искусств Беларуси (1949). Организовала и в 1936-1954 годах возглавляла Озерщинский народный хор - один из лучших любительских коллективов. При ее участии в хоре созданы наиболее популярные песни "Наше село", "Кудрявая вишня", "Дождь идет" и др. Умерла в 1980 году.
16 августа
80 лет назад родилась Каткова Светлана Сергеевна (Самарская обл., Россия), белорусский художник. Автор станковых произведений "Зеленый май. Победа", "Полевые цветы", "Летняя ночь" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (2011).
60 лет назад родился Мотульский Роман Степанович (Украина), белорусский педагог, доктор педагогических наук (2003), профессор (2006), заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (2013). В 1983 году окончил Минский институт культуры. С 1998 года декан в Белорусском университете культуры и искусств, с 2003 года директор Национальной библиотеки Беларуси. Исследует теорию библиотечного дела и библиотечно-информационных систем, библиотечно-информационный менеджмент и маркетинг, статистику, управление библиотечным делом, библиотечно-информационное образование. Автор работ "Библиотечное дело в странах Центральной и Западной Европы: организационно-функциональный аспект", "Библиотека как социальный институт", "Общее библиотековедение".
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БЕЛТА.-0-
Картина дня. 13 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку. А в Рогачевский район Гомельской области. Президент объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы. Дело в том, что они несут еще и дополнительную социальную нагрузку. Александр Лукашенко ознакомился с работой нового самоходного зерноуборочного комбайна GH810 (КЗС-3321). Глава государства также ознакомился с развитием и благоустройством сельских населенных пунктов в рамках проекта "Деревня будущего" и у школьной доски рассказал сельчанам о стратегии развития деревень и агрогородков. Суть суверенитета и независимости заключается в том, чтобы белорусский народ и каждый человек в отдельности сам определял свою судьбу, заявил Президент на встрече с местными жителями. Нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а помочь ему стать на нужные рельсы, считает Александр Лукашенко. Президент отмечает непростую обстановку в мире, в том числе вокруг Беларуси.
Разрабатываемую в Беларуси вакцину от коронавируса можно будет оперативно приспособить к любому штамму. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района. Он также отметил, что в Беларуси есть все для достойной жизни в стране.
К декабрю Беларусь будет полностью готова к перевалке удобрений через альтернативные точки. Об этом, отвечая на вопрос о заявлениях литовской стороны о приостановке транзита белорусских удобрений, сообщил премьер-министр Роман Головченко.
Трудности туротрасли из-за пандемии - это окно возможностей для развития внутреннего туризма. Интерес к путешествиям по стране необходимо поддерживать и стимулировать. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко во время выездного совещания на тему развития внутреннего туризма. При развитии и продвижении внутреннего туризма необходимо предметно подходить к конкурентному преимуществу каждого региона.
Те операторы, которые сумели быстро переориентироваться с выездного на внутренний туризм, смогли сохранить бизнес и продолжить его развитие. Такое мнение высказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко направил в адрес Генеральной Ассамблеи ООН заявление по факту экономического и политического давления на Беларусь.
Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
Зарплата бюджетников вырастет с 1 августа.
Начальник управления документальных проверок Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Марина Дробышевская разъяснила, в каких случаях наниматель может быть привлечен к уголовной ответственности. Органы финансовых расследований возбудили 20 уголовных дел за выплаты зарплаты в конвертах.
Начальник контрольно-ревизионного отдела Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Лилия Романчук рассказала, какие последствия от неуплаты налогов из-за получения зарплаты в конвертах наступают для работника.
Медиа-ресурс ТUТ.ВY и его аналоги в соцсетях и мессенджерах признаны экстремистскими.
В БГУ подведены итоги приемной кампании - 2021 года. На все формы получения высшего образования первой ступени зачислены 4952 абитуриента.
В Беларуси в новом учебном году за парты сядут более 1 млн школьников.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1425 пациентов с COVID-19, выписаны 1426.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 14-15 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Агроэкофестиваль "Споровские сенокосы-2021" пройдет в деревне Высокое Березовского района.
Предприятия агропромышленного комплекса Минской области 14 и 15 августа проведут выставки на территории мемориального комплекса "Курган Славы".
Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центре народного творчества.
Персональная выставка к 75-летию художника-постановщика и художника-декоратора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Ивана Рогатеня проходит в выставочном зале Музея истории белорусского кино - филиала Национального исторического музея.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
15 августа
В Республике Беларусь - День военно-воздушных сил.
130 лет назад родилась Лопатина Татьяна Корнеевна (д.Озерщина Речицкого р-на Гомельской обл.), белорусский деятель любительского искусства, композитор-любитель, заслуженный деятель искусств Беларуси (1949). Организовала и в 1936-1954 годах возглавляла Озерщинский народный хор - один из лучших любительских коллективов. При ее участии в хоре созданы наиболее популярные песни "Наше село", "Кудрявая вишня", "Дождь идет" и др. Умерла в 1980 году.
16 августа
80 лет назад родилась Каткова Светлана Сергеевна (Самарская обл., Россия), белорусский художник. Автор станковых произведений "Зеленый май. Победа", "Полевые цветы", "Летняя ночь" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (2011).
60 лет назад родился Мотульский Роман Степанович (Украина), белорусский педагог, доктор педагогических наук (2003), профессор (2006), заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (2013). В 1983 году окончил Минский институт культуры. С 1998 года декан в Белорусском университете культуры и искусств, с 2003 года директор Национальной библиотеки Беларуси. Исследует теорию библиотечного дела и библиотечно-информационных систем, библиотечно-информационный менеджмент и маркетинг, статистику, управление библиотечным делом, библиотечно-информационное образование. Автор работ "Библиотечное дело в странах Центральной и Западной Европы: организационно-функциональный аспект", "Библиотека как социальный институт", "Общее библиотековедение".
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-