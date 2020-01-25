Картина дня: поездка Лукашенко в Шклов, перспективы отечественной науки и первое видео белки-летяги в Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 24 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января посетил с рабочим визитом Шклов. Глава государства побывал на заводе газетной бумаги, льнозаводе, Шкловском маслодельном заводе и частном производстве "Данон Шклов". Посещая завод газетной бумаги, Александр Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки. На встрече с трудовым коллективом РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове Александр Лукашенко призвал граждан развивать частные подворья на селе. Также Президент рассказал о видах на альтернативные поставки нефти в Беларусь, помимо закупок в России. Глава государства подчеркнул незыблемость суверенитета и независимости Беларуси, потребовал надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами и напомнил об импортозамещении.

Александр Лукашенко во время встречи с представителями трудового коллектива РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове

Ученым Беларуси по силам решить самые амбициозные задачи на благо родной страны. Об этом говорится в поздравлении главы государства Александра Лукашенко деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с профессиональным праздником.

Национальная академия наук Беларуси зарабатывает две трети средств для своего развития самостоятельно, заявил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков. Также он рассказал, что экспериментальное производство электротранспорта планируется создать в Беларуси в 2020 году.

Владимир Гусаков

ИНТЕРВЬЮ: Александр Шумилин: Прогноз до 2040 года - о перспективах развития науки и международном сотрудничестве

ФОТОФАКТ: Свыше 140 разработок и технологий представила НАН на выставке ко Дню белорусской науки

На выставке

КОММЕНТАРИЙ: Елена Моргунова: Как белорусские ученые выявляют пальмовое масло в продуктах

Космонавты с МКС поздравили ученых с Днем белорусской науки.

Фото Роскосмоса

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко вместе с мировыми лидерами возложил венок в мемориальном комплексе истории холокоста в Иерусалиме.

Владимир Андрейченко. Фото Палаты представителей

Норвежская нефть начнет поступать на "Нафтан" в начале следующей недели - "Белнефтехим".

Специалисты "Белоруснефти" обновили рекорд суточной проходки бурения при строительстве скважин.

Правительство утвердило перечень опасных отходов, сделки с которыми нужно регистрировать.

В Беларуси заболеваемость ОРИ в этом сезоне почти на 46% ниже, чем в прошлом.

Фото из архива

Белорусские медики в первую очередь исключили у приехавшей из Китая девушки пневмонию.

РУП "Белпочта" с 30 января повысит стоимость некоторых услуг по пересылке почты внутри страны.

Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 февраля.

Премию "Призвание" для молодых медработников учредили в Гродненской области.

Белка-летяга впервые попала на видео в Беларуси.

Фото АПБ

РЕПОРТАЖ: Как в Могилеве создают муравьиные фермы

Муравьиная ферма

Соболенко и Мертенс вышли в 1/8 финала парного разряда Australian Open.

Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды обыграла чемпионов России.

Фото "Кристалла"

Сборная Беларуси победила Австрию в матче ЧЕ по индор-хоккею в Минске.

Во время матча

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25-26 января

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Рождественский бал православной молодежи пройдет 25 января в Гомеле.

Образовательный проект ОГО в Витебске запустит 25 января новый цикл публичных лекций мероприятием "Марафон психического здоровья".

Персональная выставка художника Аркадия Степина "Грань" откроется 25 января в Художественной галерее Михаила Савицкого.

Национальный академический концертный оркестр Беларуси презентует в Мозыре 25 января новую программу, посвященную творчеству латвийского композитора Раймонда Паулса.

Открытый зимний чемпионат по фотобердингу пройдет 26 января в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

26 января

День белорусской науки.

Международный день таможенника.

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой).

30 лет назад Верховный Совет БССР принял Закон "О языках в Белорусской ССР", в соответствии с которым белорусский язык провозглашен государственным.

20 лет назад вступил в силу Договор о создании Союзного государства.

20 лет назад Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко избран председателем Высшего Государственного Совета Союзного государства.

120 лет назад родился Морковка Аркадий Андреевич (д.Зазерье Пуховичского р-на Минской обл.), белорусский поэт. В 1934 году окончил БПИ. Работал на железнодорожной станции Минск, заводе "Беларусь", в Палате мер и весов, преподавал в БПИ. В годы Великой Отечественной войны был партизанским связным в Минске. Печататься начал с 1922 года. Автор поэтических сборников "Дым жизни", "Года, как паруса", "Стихотворения". Умер в 1957 году.

27 января

Международный день памяти жертв холокоста.

75 лет назад Советской Армией освобожден Освенцим (немецкий Аушвиц), созданный в 1940 году по приказу Гиммлера на территории Польши, крупнейший концентрационный лагерь и лагерь смерти во 2-ю мировую войну. На территории бывшего концлагеря создан государственный музей Освенцим-Бжезинка, в 1967 году открыт Международный памятник страданий.

85 лет назад родился Бабий Зиновий Иосифович (Львовская обл., Украина), певец, народный артист Беларуси (1964). В 1957-1959 годах учился в Киевской консерватории, в 1981 окончил Белорусскую консерваторию. Творческую деятельность начал в ансамбле Прикарпатского военного округа. Был солистом оперы Киевского академического театра оперы и балета им.Т.Шевченко, Львовского академического театра оперы и балета им.Франко. В 1963-1977 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Исполнял преимущественно партии героико-драматического и трагедийного плана. Среди них: Отелло в одноименной опере Дж.Верди, Сергей ("Алеся" Е.Тикоцкого), Герман ("Пиковая дама" П.Чайковского) и др. Концертный репертуар певца включал 18 сольных программ из произведений разных эпох и стилей, в т.ч. белорусских композиторов. Умер в 1984 году.

80 лет назад родился Вышинский Михась (Михаил Антонович) (г.Минск), белорусский писатель. В 1965-м окончил БГУ. В 1967-1970 годах работал в издательстве "Беларусь", журнале "Неман", в 1970-1975 на Белорусском радио. Автор книг рассказов "Окна ночью", "В поле, за селом", повести "На повороте", сборника очерков "Люди весны" и др. Писал также для детей. Умер в 1996 году.

65 лет назад родился Котов Владимир Михайлович (г.Вилейка Минской обл.), белорусский ученый, доктор физико-математических наук (2004), профессор (2005). В 1977 году окончил БГУ, работает в нем (с 1999-го заведует кафедрой). Автор научных исследований по дискретной оптимизации, разработке и анализу приближенных алгоритмов, разработке алгоритмов для задач с неполной информацией.

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