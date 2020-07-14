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14 июля 2020, 07:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Славгородский район, план работы правительства и умные окна

ВЧЕРА

Картина дня. 13 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку по Славгородскому району Могилевской области. Глава государства в торжественной обстановке открыл мост через реку Сож в Славгородском районе. Президент заявил, что в ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов. Александр Лукашенко в предстоящей пятилетке ориентирует на приведение в порядок дорог местного значения. Пустующие, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств, заявил Президент во время рабочей поездки. Также Александр Лукашенко посетил гидрологический памятник природы республиканского значения "Голубая криница".

Александр Лукашенко во время посещения гидрологического памятника природы республиканского значения "Голубая криница"
Александр Лукашенко во время посещения гидрологического памятника природы республиканского значения "Голубая криница"

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Черногории Мило Джукановича и жителей этой страны с Днем государственности, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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Фото chernogoriya-club.ru

План работы Совета Министров и Президиума Совмина на ІІ полугодие утвержден постановлением правительства от 8 июля 2020 года №406.

Беларусь заняла 40-е место в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству, сообщили в Министерстве связи и информатизации.

В случае угрозы национальной безопасности может быть заблокирован доступ к деструктивным ресурсам, заявил во время онлайн-конференции "Telegram-угрозы: кто за ними стоит и кому выгодна дестабилизация в обществе" на YouTube-канале МВД первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич. Также он рассказал, что в этом году предвыборная кампания проходит в условиях невиданного информационного давления. Геннадий Казакевич заявил, что сотрудники МВД подверглись травле в интернете после событий в Гродно.

Геннадий Казакевич. Фото из архива
Геннадий Казакевич. Фото из архива

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": белорусские герои мирового спорта.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь - международная спортивная арена.

В Институте государственной службы Академии управления при Президенте стартовали вступительные испытания на специальности подготовки и переподготовки.

В Беларуси на 13 июля выздоровели и выписаны 55 492 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

В Барановичах завершается строительство новой станции скорой и неотложной медицинской помощи. Вскоре медработники отметят новоселье, сообщил заведующий станцией Василий Бацкалевич.

Во время строительных работ на станции скорой помощи
Во время строительных работ на станции скорой помощи

Умные окна разработали ученые БГУ. Авторами выступили сотрудники лаборатории оптики конденсируемых сред НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко БГУ под руководством заведующего Валерия Лапаника, сообщили в пресс-службе вуза.

Фото из архива
Фото из архива

Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия "Славянского базара в Витебске".

ФОТОФАКТ: Гостиница "Лучеса" готовится к приему звезд "Славянского базара".

ИНТЕРВЬЮ: Денис Сабалевский: Кубок Беларуси стал первым официальным стартом по боксу в Европе.

Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов в Польше, набрав 51,21% голосов.

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Анонсы на 14 июля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Особенности охраны и защиты леса в летний период. Профилактика лесных пожаров и розыск без вести пропавших в лесах граждан". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Употребление никотиносодержащих смесей: последствия для здоровья человека и общества. Изменение порядка розничной торговли нетабачными никотиносодержащими изделиями в Республике Беларусь". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 июля

Всемирный день навыков молодежи.

120 лет назад родился Дубовка Владимир Николаевич, белорусский поэт, прозаик, переводчик, критик. Автор поэтических сборников "Стремнина", "Тростник", "Полесская рапсодия", поэм "Бронислава", "Кричевский соблазн". Писал для детей. Автор статей о белорусской литературе, литературном языке, фольклоре, национальной культуре. Выступал как переводчик. Умер в 1976 году.

110 лет назад родился Стельмах Владимир Матвеевич, белорусский театральный деятель, писатель, заслуженный деятель искусств Беларуси. Работал в Белорусском ТРАМе и ТЮЗе БССР им.Н.Крупской (1937-1941), был директором белорусских театров имени Я.Коласа (с 1943), оперы и балета (с 1945), имени Я.Купалы (1947-1951), республиканского юного зрителя (1955-1966). Умер в 1974 году.

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