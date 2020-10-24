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24 октября 2020, 09:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Слуцкий район, кадры для индустрии 4.0 и осенние ярмарки

ВЧЕРА

Картина дня. 23 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Слуцкий район Минской области. Глава государства позитивно оценил работу сельскохозяйственной отрасли в 2020 году. Президент отмечает важность заготовки достаточных объемов собственных овощей и фруктов при сохранении для покупателей возможности выбора той или иной продукции. Для развития промышленного потенциала Беларусь будет вкладывать деньги в строительство новых предприятий с расчетом на компетенции отечественных специалистов, отметил глава государства. Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Беларуси контролируемая. Он также сообщил, что не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга, который организует Федерация профсоюзов вместе с другими общественными организациями страны.

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков обсудил с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко сотрудничество в промышленности и строительстве.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед встретился со студентами и представителями трудового коллектива Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). В основном аудиторию интересовали вопросы организации учебного процесса и научной деятельности. В частности, обсуждались возможность более активного участия в разработке законопроектов, затрагивающих сферу образования, нюансы прохождения воинской службы научными сотрудниками.

Консультации в сферах юриспруденции, маркетинга, ведения бизнеса и финансового менеджмента пройдут в рамках проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Об этом сообщила специалист проекта по связям с общественностью Надежда Синельник.

Производство фруктов и ягод в фермерских хозяйствах Беларуси за 10 лет выросло в 13 раз. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА. Закладка картофеля в стабилизационные фонды уже выполнена более чем на 70%. Две трети овощей в Беларуси выращивают в личных подсобных хозяйствах.

ИНФОГРАФИКА: Осенние ярмарки

КОММЕНТАРИЙ: Кадры для индустрии 4.0: когда молодежи интересно, а наниматели не спят в шапку

Звания "Мастер Минской области - 2020" удостоены 32 человека.

Постоянное совершенствование сети автодорог является гарантией стабильной работы экономики. Такое мнение высказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, обращаясь с поздравлением к работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В Беларуси выздоровели и выписаны 82 136 пациентов с COVID-19.

Медики советуют пожилым людям по возможности оставаться дома и пользоваться онлайн-услугами. Минздрав держит на контроле наличие лекарств для пациентов с пневмониями и COVID-19.

Национальный аэропорт Минск переходит на зимнее расписание полетов.

В мемориальном комплексе "Рыленки" открыли новую плиту с 41 фамилией погибших воинов.

В Полоцке нашли фрагменты стеклянных браслетов, перстень и другие предметы, предположительно, XII-XIII веков. Об этом проинформировал в своем Instagram-аккаунте председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24-25 октября

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Х Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" завершится 24 октября в Минске.

Музей "Дудутки" 24 октября отпразднует день рождения. Состоится шоу проекта "Легендарные эпохи" на тему шляхты ВКЛ, а также фестиваль огненных театров.

На территории археологического музея "Берестье" 24 октября развернется интерактивная площадка "Замок Берестейский", посвященная жизни города в XVII веке.

VI Фестиваль кино Северных и Балтийских стран "Паўночнае ззянне" пройдет по 29 октября в online-формате.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

25 октября

В Республике Беларусь - День автомобилиста и дорожника.

Европейский день гражданского правосудия.

Международный день борьбы женщин за мир.

195 лет назад родился Иоган Штраус (сын), австрийский композитор, скрипач и дирижер, создатель классического типа венского вальса. К этому музыкальному жанру принадлежат его знаменитые произведения "На прекрасном голубом Дунае", "Сказки венского леса", "Весенние голоса". Мастер венской оперетты. Среди произведений этого жанра "Летучая мышь", "Цыганский барон". Умер в 1899 году.

90 лет назад родился Дударенко Леонид Александрович, живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). В 1963 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Произведения отличаются точностью рисунка, пластической выразительностью, насыщенной цветовой палитрой, им свойственны метафорическая окраска, богатое образное решение. Автор сюжетно-тематических картин, портретов, пейзажей: "Освобождение", "Везде жизнь", "За что, Господи?" и др.

26 октября

Международный день школьных библиотек.

210 лет назад родился Дмоховский Генрих Михайлович, белорусский скульптор. Один из руководителей революционного движения в Беларуси, Литве и Польше. В 1828 году окончил Виленский университет. После разгрома восстания 1830-1831 годов эмигрировал во Францию. В 1841-1851 годах изучал скульптуру и работал скульптором в Париже, с 1851 года в США. В 1861 году вернулся на родину. Участвовал в подготовке восстания 1863-1864 годов. Создал памятники героям восстания 1848 года в Познани, бюсты Т.Костюшко, В.Сырокомли, медальон с силуэтами повешенных декабристов. Погиб в бою в 1863 года.

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