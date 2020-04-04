Картина дня: поездка Лукашенко в Смолевичский район, поддержка молодых специалистов и рекомендации по "цифровой гигиене"

ВЧЕРА

Картина дня. 3 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Смолевичский район Минской области, где посетил организации группы компаний "Серволюкс". Александр Лукашенко заявил о необходимости в нынешних погодных условиях более активно заниматься весенними полевыми работами в стране. Глава государства поручил нарастить в стране производство гречневой крупы и молочной продукции, наращивать рынки сбыта. Также Президент распорядился подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса.

Александр Лукашенко во время посещения ЗАО "Юнимит"

РЕПОРТАЖ: Как стать владельцем крупнейшей молочной фермы, делая бизнес на птице

На молочно-товарной ферме

Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на половине площадей.

Утвержден регламент Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров.

Федерация профсоюзов Беларуси начала проводить еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.

В пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили поставки нефти на НПЗ в апреле в объеме до 2 млн т.

Фото из архива

Девять залежей нефти открыли геологи "Белоруснефти" за последние два года.

Предприятия работают в штатном режиме, есть единичные срывы поставок от контрагентов, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности.

Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Также она сообщила, что несколько белорусских тест-систем на коронавирус проходят клинические испытания. Китай направит в Беларусь еще три борта с медицинской гуманитарной помощью. По словам Елены Богдан, ситуация в Витебске контролируемая, угрозы здоровью жителей нет. На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br2,8 млн и 28,2 тыс. евро.

Фото из архива

Минздрав установил правила поведения в самоизоляции людей, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Это предусмотрено постановлением министерства №24 от 31 марта 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения передала в Беларусь наборы немецкого производства для проведения 6 тыс. тестов на коронавирус COVID-19.

Совет ЕЭК одобрил комплекс срочных мер по борьбе с коронавирусом в ЕАЭС.

Фото ЕЭК

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты CERT.BY опубликовал рекомендации по соблюдению "цифровой гигиены" и организации безопасной работы в удаленном режиме.

Газету с подписью Президента вручил председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц ученику гимназии города Быхова Дмитрию Иванову.

Дмитрий Иванов

У нанимателей всегда есть возможность поддержать молодого специалиста, заявил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович. Также он сообщил, что закрепляемость молодых педагогов на местах составляет не менее 80%.

Олег Токун и Сергей Касперович

Благотворительные музыкальные онлайн-марафоны в формате живого звука в поддержку белорусских медиков планируется проводить еженедельно.

Группа "Стокс"

Национальный исторический музей Беларуси и Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" вошли в топ-5 лучших музеев СНГ.

В Бресте в этом году вдвое увеличили посадки зеленых насаждений по сравнению с 2019-м.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 апреля

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Белорусский государственный университет и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 4 апреля проведут день открытых дверей онлайн.

Новый детский мюзикл "Ох и Ах и Гаргамель" представят в Молодежном театре эстрады.

Республиканский театр белорусской драматургии 4 апреля покажет на своем YouTube-канале трансляцию спектакля "Дажыць да прэм'еры".

Могилевские библиотеки в режиме онлайн проведут традиционную неделю детской и юношеской книги.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

5 апреля

В Республике Беларусь - День геолога.

100 лет назад родился Хейли Артур, американский писатель. Автор романов, ставших бестселлерами: "Отель", "Аэропорт", "Перегрузка" и др. Умер в 2004 году.

80 лет назад родилась Усанова Людмила Николаевна, белорусская и российская актриса, заслуженная артистка Беларуси (1976). В 1962 г. окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работала в Белорусском театре им.Я.Коласа, в 1966-1976 гг. - Гомельском областном драматическом театре, с 1979 г. в Кемеровском драматическом театре. Исполнительница драматических и характерных ролей. Среди них: Маша ("Под одним небом" А.Мовзона), Регана ("Король Лир" У.Шекспира), Наташа ("Три сестры" А.Чехова) и др.

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