Картина дня: поездка Лукашенко в Солигорский район, лучшие ученые-изобретатели и серебристые облака

ВЧЕРА
Картина дня.26 июня
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Солигорский район. В Солигорске глава государства встретился с активом Минской области, а затем посетил предприятие "Белкалий-Мигао". Развитие Минской области во многом определяет развитие страны, заявил Президент. Он отметил, что "Беларуськалий" - это национальное достояние, гордость, один из столпов белорусского экспорта. Александр Лукашенко ориентирует граждан на приобретение и развитие своих загородных участков. Время сегодня требует стремительного движения вперед, отметил глава государства. В Беларуси не стали ломать то, что было, а, сохраняя потенциал с советских времен, прирастают новым. Президент отметил, что сбываются его прогнозы относительно развития ситуации в мире на фоне принятых в странах мер по противодействию пандемии. Перемены в Беларуси будут обязательно, но они должны начинаться и идти цивилизованно, заявил Александр Лукашенко. Президенту представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако, по его словам, изменения оказались недостаточно решительными. Белорусский народ должен жить собственным умом и не допустить управления из-за границы, отметил глава государства. Он также сообщил, что планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом.
Телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным состоялся по инициативе белорусской стороны. Главы правительств отметили положительную динамику реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе по изменению условий российского кредита на возведение БелАЭС.
Правительство рассчитывает провести техперевооружение МТЗ с привлечением зарубежного финансирования, сообщил премьер-министр Роман Головченко по итогам посещения завода.
Министр иностранных дел Владимир Макей подтвердил намерение Беларуси пригласить международных наблюдателей на президентские выборы. Он также прокомментировал последние события в стране и сделал прогноз, как могут развиваться отношения Беларуси с Европейским союзом и другими странами после президентских выборов.
Совмин утвердил положение о списке лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.
В Оршанском районе по указу №506 "О развитии Оршанского района Витебской области" проделана большая работа. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко после ознакомления с работой Оршанского станкостроительного завода "Красный борец" и общения с трудовым коллективом.
Торжественная церемония награждения ученых-изобретателей грамотами Государственного комитета по науке и технологиям и Национального центра интеллектуальной собственности прошла в Минске в преддверии Дня изобретателя и рационализатора.
Ситуация с водой в Минске на данный момент полностью локализована, подача качественной воды организована практически в весь жилищный фонд столицы.
"Минскводоканал" опубликовал на своем сайте результаты лабораторных анализов проб воды на утро 26 июня и день 25 июня.
В Беларуси выздоровели и выписаны 42 689 пациентов с COVID-19.
В Беларуси временно ограничили нагрузки на оси транспортных средств, самоходных машин.
БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск - Минск на время "Славянского базара".
Сохранение и развитие всего лучшего в системе музыкального образования, поддержка молодых талантов - достижения суверенной Беларуси. Таким мнением поделилась ректор Белорусской государственной академии музыки доктор искусствоведения, профессор Екатерина Дулова.
В Беларуси в 2021 году появятся 11 футбольных полей высокого качества.
ФОТОФАКТ: В небе над Гродно можно было наблюдать серебристые облака
СЕГОДНЯ
Анонсы на 27-28 июня
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В Могилеве 27 июня состоится дистанционная акция "Веломарафон #76 км за Могилев", приуроченная ко Дню города.
Минский зоопарк 28 июня впервые проведет "Аква-пати" - пенную дискотеку на открытом воздухе с конкурсами, подарками и мыльными пузырями.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
28 июня
В Республике Беларусь - День молодежи.
115 лет назад родился Головчинер Виктор Яковлевич, белорусский режиссер, народный артист Беларуси (1944) и Литвы (1959). В 1926 году окончил Белорусскую драматическую студию в Москве. Актер и режиссер Государственного еврейского театра Беларуси (в 1938-1946 годах художественный руководитель). В 1930-1932 годах режиссер Белорусского рабочего театра им.ЦСПСБ, в 1939-1942 годах режиссер БГТ-1, в 1948 году главный режиссер Государственного русского театра Беларуси. С 1949 года главный режиссер в театрах Иркутска, Ташкента, Вильнюса. Работам Головчинера свойственны героико-романтическая направленность, яркая зрелищность в сочетании с психологизмом. Автор пьес "Великодушие" и "Урок жизни". Наиболее значительные постановки: "Выстрел" А.Безыменского, "Отелло" У.Шекспира, "Кто смеется последним" К.Крапивы и др. Умер в 1961 году.
29 июня
День Дуная.
Международный день тропиков.
70 лет назад родился Куприяненко Василий Алексеевич, белорусский музыкант, композитор, собиратель и исполнитель белорусского музыкального фольклора, заслуженный артист Беларуси (1987). В 1975 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1974 года концертмейстер, с 1978 года музыкальный руководитель фольклорно-хореографического ансамбля "Хорошки". В 1984-2001 годах организатор и художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля народной музыки "Свята". Автор обработок народной музыки, в т.ч. песен, а также оригинальных песен на стихи Я.Чечота, Я.Купалы и других, многие из которых вошли в сборник "Танцевальная музыка Беларуси. Танцы Восточного Полесья".
120 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский летчик, писатель-гуманист. Автор книг "Маленький принц", "Ночной полет", "Почта - на Юг" и др. Умер в 1944 году.
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