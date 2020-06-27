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Суббота, 27 июня 2020
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09:00 Картина дня: поездка Лукашенко в Солигорский район, лучшие ученые-изобретатели и серебристые облака Общество
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26.06.20 22:28 Эйсмонт: диалог власти с людьми способен разрушить работу независимых СМИ по демонизации власти Общество
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Общество
27 июня 2020, 09:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Солигорский район, лучшие ученые-изобретатели и серебристые облака

ВЧЕРА

Картина дня.26 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Солигорский район. В Солигорске глава государства встретился с активом Минской области, а затем посетил предприятие "Белкалий-Мигао". Развитие Минской области во многом определяет развитие страны, заявил Президент. Он отметил, что "Беларуськалий" - это национальное достояние, гордость, один из столпов белорусского экспорта. Александр Лукашенко ориентирует граждан на приобретение и развитие своих загородных участков. Время сегодня требует стремительного движения вперед, отметил глава государства. В Беларуси не стали ломать то, что было, а, сохраняя потенциал с советских времен, прирастают новым. Президент отметил, что сбываются его прогнозы относительно развития ситуации в мире на фоне принятых в странах мер по противодействию пандемии. Перемены в Беларуси будут обязательно, но они должны начинаться и идти цивилизованно, заявил Александр Лукашенко. Президенту представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако, по его словам, изменения оказались недостаточно решительными. Белорусский народ должен жить собственным умом и не допустить управления из-за границы, отметил глава государства. Он также сообщил, что планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом.

Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Белкалий-Мигао".
Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Белкалий-Мигао".

Телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным состоялся по инициативе белорусской стороны. Главы правительств отметили положительную динамику реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе по изменению условий российского кредита на возведение БелАЭС.

Правительство рассчитывает провести техперевооружение МТЗ с привлечением зарубежного финансирования, сообщил премьер-министр Роман Головченко по итогам посещения завода.

Роман Головченко во время посещения предприятия
Роман Головченко во время посещения предприятия

Министр иностранных дел Владимир Макей подтвердил намерение Беларуси пригласить международных наблюдателей на президентские выборы. Он также прокомментировал последние события в стране и сделал прогноз, как могут развиваться отношения Беларуси с Европейским союзом и другими странами после президентских выборов.

Владимир Макей
Владимир Макей

Совмин утвердил положение о списке лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.

В Оршанском районе по указу №506 "О развитии Оршанского района Витебской области" проделана большая работа. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко после ознакомления с работой Оршанского станкостроительного завода "Красный борец" и общения с трудовым коллективом.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Торжественная церемония награждения ученых-изобретателей грамотами Государственного комитета по науке и технологиям и Национального центра интеллектуальной собственности прошла в Минске в преддверии Дня изобретателя и рационализатора.

Ситуация с водой в Минске на данный момент полностью локализована, подача качественной воды организована практически в весь жилищный фонд столицы.

Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой

"Минскводоканал" опубликовал на своем сайте результаты лабораторных анализов проб воды на утро 26 июня и день 25 июня.

В Беларуси выздоровели и выписаны 42 689 пациентов с COVID-19.

В Беларуси временно ограничили нагрузки на оси транспортных средств, самоходных машин.

БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск - Минск на время "Славянского базара".

Фото из архива
Фото из архива

Сохранение и развитие всего лучшего в системе музыкального образования, поддержка молодых талантов - достижения суверенной Беларуси. Таким мнением поделилась ректор Белорусской государственной академии музыки доктор искусствоведения, профессор Екатерина Дулова.

В Беларуси в 2021 году появятся 11 футбольных полей высокого качества.

ФОТОФАКТ: В небе над Гродно можно было наблюдать серебристые облака

Серебристые облака
Серебристые облака

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27-28 июня

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В Могилеве 27 июня состоится дистанционная акция "Веломарафон #76 км за Могилев", приуроченная ко Дню города.

Минский зоопарк 28 июня впервые проведет "Аква-пати" - пенную дискотеку на открытом воздухе с конкурсами, подарками и мыльными пузырями.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

28 июня

В Республике Беларусь - День молодежи.

115 лет назад родился Головчинер Виктор Яковлевич, белорусский режиссер, народный артист Беларуси (1944) и Литвы (1959). В 1926 году окончил Белорусскую драматическую студию в Москве. Актер и режиссер Государственного еврейского театра Беларуси (в 1938-1946 годах художественный руководитель). В 1930-1932 годах режиссер Белорусского рабочего театра им.ЦСПСБ, в 1939-1942 годах режиссер БГТ-1, в 1948 году главный режиссер Государственного русского театра Беларуси. С 1949 года главный режиссер в театрах Иркутска, Ташкента, Вильнюса. Работам Головчинера свойственны героико-романтическая направленность, яркая зрелищность в сочетании с психологизмом. Автор пьес "Великодушие" и "Урок жизни". Наиболее значительные постановки: "Выстрел" А.Безыменского, "Отелло" У.Шекспира, "Кто смеется последним" К.Крапивы и др. Умер в 1961 году.

29 июня

День Дуная.

Международный день тропиков.

70 лет назад родился Куприяненко Василий Алексеевич, белорусский музыкант, композитор, собиратель и исполнитель белорусского музыкального фольклора, заслуженный артист Беларуси (1987). В 1975 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1974 года концертмейстер, с 1978 года музыкальный руководитель фольклорно-хореографического ансамбля "Хорошки". В 1984-2001 годах организатор и художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля народной музыки "Свята". Автор обработок народной музыки, в т.ч. песен, а также оригинальных песен на стихи Я.Чечота, Я.Купалы и других, многие из которых вошли в сборник "Танцевальная музыка Беларуси. Танцы Восточного Полесья".

120 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский летчик, писатель-гуманист. Автор книг "Маленький принц", "Ночной полет", "Почта - на Юг" и др. Умер в 1944 году.

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