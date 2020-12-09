Картина дня: поездка Лукашенко в Столбцы, требования к школьному питанию и рождественские ярмарки

ВЧЕРА

Картина дня. 8 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Столбцовскую центральную районную больницу. В ближайшее время все районные больницы будут отремонтированы и дооснащены необходимым оборудованием, заявил глава государства. Президент назвал местных медиков политически сильными людьми. Глава государства напомнил, как некоторые журналисты, в том числе и из России, пытались весной раскачать ситуацию в Столбцах и рассказывали людям неправду о ситуации в районе. Александр Лукашенко также прокомментировал решение Международного олимпийского комитета о введении санкций в отношении главы белорусского государства и Национального олимпийского комитета страны,

Александр Лукашенко во время посещения больницы

Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Что это значит?

Александр Лукашенко во время посещения больницы

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили в телефонном разговоре наращивание сотрудничества двух стран в различных сферах.

На белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") в декабре поступит около 1,64 млн т российской нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Фото из архива

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, вызванную последствиями пандемии, Евразийский экономический союз демонстрирует позитивные результаты в реальном секторе экономики, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Новые модели пожарных машин на базе шасси МАЗ намерены произвести для Сербии.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1649 пациентов с COVID-19, выписаны 1444.

Фото из архива

Эксперты оценили регулирующее воздействие законопроекта о правах инвалидов.

Требовательность к организации школьного питания и качеству приготовленных блюд в Минске будет возрастать.

Фото из архива

Сувениры, угощения, праздничное настроение - в Могилеве проходят рождественские ярмарки.

ИНФОГРАФИКА: Торговля в Минске в праздничные дни.

Доску почета открыли в Белорусском национальном техническом университете к его 100-летию,

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 декабря

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Новогодние распродажи. Расширение ассортимента белорусских производителей и торговых сетей". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О проведении новогодней Республиканской благотворительной акции "Наши дети". Начало в 11.00.

Научно-производственный участок лазерных технологий и арт-объект "Гранит науки" откроют в Национальной академии наук.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 декабря

В Республике Беларусь - День прав человека.

Международный день прав человека.

150 лет назад родился Рущиц Фердинанд (бывшее имение Богданов Воложинского р-на Минской обл.), живописец, график, театральный художник и педагог. Творчество связано с художественной жизнью Беларуси, Польши и Литвы. Учился у К.Ермолаева в Минске, в 1897 году окончил Петербургскую академию художеств. В 1904-1907 годах профессор Школы изящных искусств в Варшаве, Краковской академии художеств (1907-1908), отделения изящных искусств Виленского университета (1919-1932). Среди картин: "Минск зимой", "Мельница ночью", "По миру", "Земля" и др. Работал также в графике: выполнял иллюстрации к периодическим изданиям Вильно, Варшавы, Кракова. Автор станковых работ "Семья", "Автопортрет", "Деревья над водой" и др. Оформил ряд спектаклей в театре Н.Младеевской-Щуркевич в Вильно. Умер в 1936 году.

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