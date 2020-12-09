Картина дня: поездка Лукашенко в Столбцы, требования к школьному питанию и рождественские ярмарки

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 9 декабря 2020
Минск Малооблачно -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:23 Правительство предоставит Узденскому райагросервису субсидии по кредитам Экономика
08:20 Волейболистки "Минчанки" выбыли из Кубка ЕКВ Спорт
08:09 "Краснодар" сыграл вничью с "Челси" в футбольной Лиге чемпионов Спорт
08:01 Минсельхозпрод до 5 января распределит квоты на ввоз свинины и мяса птицы Экономика
07:49 В Полоцке определят победителей конкурса любительских фильмов им.Юрия Тарича "Я снимаю кино" Культура
07:44 В Верхнедвинском районе спасатели помогли женщине освободить руку из кухонного станка Происшествия
07:31 Конкурс инновационных проектов молодых разработчиков "Пинск Инвест Уикенд-15" пройдет 11 декабря Регионы
07:26 Пять человек погибли при крушении вертолета во Франции В мире
07:14 Финал конкурса "100 идей для Беларуси" в Гродненской области пройдет в онлайн-формате Регионы
07:00 В сверкающую сказку елочных игрушек предлагают окунуться на выставке в Гомеле Регионы
07:00 Картина дня: поездка Лукашенко в Столбцы, требования к школьному питанию и рождественские ярмарки Общество
00:59 Во Франции потерпел крушение вертолет В мире
00:55 Инаугурация Байдена в США может пройти виртуально В мире
00:42 Принц Гарри и Меган Маркл учреждают свою премию Калейдоскоп
00:36 Землетрясение произошло на Соломоновых островах В мире
00:29 Специалисты назвали способ снизить смертность больных COVID-19 В мире
08.12.20
08.12.20 23:56 При взрыве в жилом доме в США один человек погиб, двое пострадали В мире
08.12.20 23:28 Премьер-министр Молдовы заболел коронавирусом В мире
08.12.20 22:59 Футболисты "Зенита" проиграли "Боруссии" на финише Лиги чемпионов Спорт
08.12.20 22:28 Белорусы победно стартовали в квалификации ЧЕ по мини-футболу Спорт
08.12.20 22:05 В мире за сутки зарегистрировали более 494 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
08.12.20 22:01 Черногорские гандболистки пробились во второй этап чемпионата Европы Спорт
08.12.20 21:52 Гандболисты минского СКА разгромили "Гомель" в чемпионате Беларуси Спорт
08.12.20 21:49 Деятельность террористической группы раскрыта в Беларуси Происшествия
08.12.20 21:35 Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завоевала титул "Возвращение года" Спорт
08.12.20 21:18 Более 300 студентов из Китая обучаются на англоязычных программах магистратуры в ГГУ им.Ф.Скорины Общество
08.12.20 20:50 Ученые рассказали о длительности симптомов COVID-19 В мире
08.12.20 20:42 В Гродненской и Гомельской областях значительно выросло число вымогательств через интернет Регионы
08.12.20 20:26 Объединение "Эндокринология и метаболизм" стало полноправным членом Всемирной федерации сердца Общество
08.12.20 20:20 Беларусь ограничивает поставки скота из региона Хорватии Экономика
Все новости
Все новости
Общество
09 декабря 2020, 07:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Столбцы, требования к школьному питанию и рождественские ярмарки

ВЧЕРА

Картина дня. 8 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Столбцовскую центральную районную больницу. В ближайшее время все районные больницы будут отремонтированы и дооснащены необходимым оборудованием, заявил глава государства. Президент назвал местных медиков политически сильными людьми. Глава государства напомнил, как некоторые журналисты, в том числе и из России, пытались весной раскачать ситуацию в Столбцах и рассказывали людям неправду о ситуации в районе. Александр Лукашенко также прокомментировал решение Международного олимпийского комитета о введении санкций в отношении главы белорусского государства и Национального олимпийского комитета страны,

Александр Лукашенко во время посещения больницы
Александр Лукашенко во время посещения больницы

Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Что это значит?

Александр Лукашенко во время посещения больницы
Александр Лукашенко во время посещения больницы

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили в телефонном разговоре наращивание сотрудничества двух стран в различных сферах.

На белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") в декабре поступит около 1,64 млн т российской нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Фото из архива
Фото из архива

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, вызванную последствиями пандемии, Евразийский экономический союз демонстрирует позитивные результаты в реальном секторе экономики, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Новые модели пожарных машин на базе шасси МАЗ намерены произвести для Сербии.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1649 пациентов с COVID-19, выписаны 1444.

Фото из архива
Фото из архива

Эксперты оценили регулирующее воздействие законопроекта о правах инвалидов.

Требовательность к организации школьного питания и качеству приготовленных блюд в Минске будет возрастать.

Фото из архива
Фото из архива

Сувениры, угощения, праздничное настроение - в Могилеве проходят рождественские ярмарки.

ИНФОГРАФИКА: Торговля в Минске в праздничные дни.

Доску почета открыли в Белорусском национальном техническом университете к его 100-летию,

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Новогодние распродажи. Расширение ассортимента белорусских производителей и торговых сетей". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О проведении новогодней Республиканской благотворительной акции "Наши дети". Начало в 11.00.

Научно-производственный участок лазерных технологий и арт-объект "Гранит науки" откроют в Национальной академии наук.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 декабря

В Республике Беларусь - День прав человека.

Международный день прав человека.

150 лет назад родился Рущиц Фердинанд (бывшее имение Богданов Воложинского р-на Минской обл.), живописец, график, театральный художник и педагог. Творчество связано с художественной жизнью Беларуси, Польши и Литвы. Учился у К.Ермолаева в Минске, в 1897 году окончил Петербургскую академию художеств. В 1904-1907 годах профессор Школы изящных искусств в Варшаве, Краковской академии художеств (1907-1908), отделения изящных искусств Виленского университета (1919-1932). Среди картин: "Минск зимой", "Мельница ночью", "По миру", "Земля" и др. Работал также в графике: выполнял иллюстрации к периодическим изданиям Вильно, Варшавы, Кракова. Автор станковых работ "Семья", "Автопортрет", "Деревья над водой" и др. Оформил ряд спектаклей в театре Н.Младеевской-Щуркевич в Вильно. Умер в 1936 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Более 300 студентов из Китая обучаются на англоязычных программах магистратуры в ГГУ им.Ф.Скорины
Фото из архива Объединение "Эндокринология и метаболизм" стало полноправным членом Всемирной федерации сердца
Дмитрий Гора. Фото Генпрокуратуры Генпрокуратура представила иностранным коллегам опыт борьбы с коррупцией при преодолении COVID-19
Фото МЧС Утверждены даты международных стартов по пожарно-спасательному спорту в 2021 году
Фото из архива Эксперты оценили регулирующее воздействие законопроекта о правах инвалидов
Фото из архива Маркевич проведет прямую телефонную линию 12 декабря
Главное
Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Что это значит?
"Будем надеяться, что вышли на плато" - Лукашенко посетил районную больницу в Столбцах
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1649 пациентов с COVID-19, выписаны 1444
На белорусские НПЗ в декабре поступит около 1,64 млн т российской нефти
Топ-новости
Картина дня: поездка Лукашенко в Столбцы, требования к школьному питанию и рождественские ярмарки
Все районные больницы в Беларуси будут в ближайшее время отремонтированы и дооснащены
Лукашенко прокомментировал решение МОК о введении санкций
Головченко и Мишустин обсудили наращивание сотрудничества в энергетике, транспорте и промышленности
Генпрокуратура представила иностранным коллегам опыт борьбы с коррупцией при преодолении COVID-19
Деятельность террористической группы раскрыта в Беларуси
Мнение: основными темами Всебелорусского народного собрания станут Конституция и экономика
Михневич сделал заявление в связи с актом вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Брюсселе
Праздник красоты и грации - в Могилеве выбрали "Мини-леди"
В Беларуси изменены правила перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования
Объединение "Эндокринология и метаболизм" стало полноправным членом Всемирной федерации сердца
В Минске за 5 лет планируют отремонтировать 14 мостов
Прокурор Витебской области возбудил уголовное дело об угрозе акта терроризма
Экологическая обстановка в Беларуси в последние десятилетия улучшается - эксперт
Маркевич проведет прямую телефонную линию 12 декабря
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.