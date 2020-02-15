Картина дня: поездка Лукашенко в Светлогорск, вступительная кампания-2020 и самые романтичные города

ВЧЕРА

Картина дня. 14 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Светлогорск. Внимание главы государства прежде всего было приковано к Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату, а точнее - к построенному на его базе заводу сульфатной беленой целлюлозы. Президент поблагодарил за новый завод в Светлогорске и ориентировал на перспективу. Главу государства заверили в отсутствии экологических претензий к работе нового производства сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК. Гомельская область в нынешнем году должна показать свою состоятельность в сельском хозяйстве, отметил глава государства. Александр Лукашенко заявил о необходимости пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции. Президент требует урегулировать ситуацию с текучестью кадров на некоторых предприятиях, а также принять дополнительные меры в вопросе укрепления производственной дисциплины. Глава государства поручил проработать дополнительные меры в сфере жилищного строительства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК рассказал подробности переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Беларусь и Россия не обсуждают создание наднациональных органов, но работа по дорожным картам продолжится. Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. Беларусь и Россия работают над выработкой решения по урегулированию ситуации с БелАЭС.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко на Светлогорском ЦКК подарили панно из целлюлозы с изображением родительского дома.

Беларусь и "Газпром" подписали протокол о порядке формирования цен на газ на 2020 год.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич считает перспективным развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Беларусь заинтересована в регулярном авиасообщении с Кыргызстаном. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций по итогам рабочей встречи главы ведомства Алексея Авраменко с послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым.

Создание Центра бизнес-авиации в Национальном аэропорту Минск завершено, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас принял участие в первом в этом году заседании Генеральной Ассамблеи ООН в формате межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН. Андрей Дапкюнас изложил подходы Беларуси к переговорам по реформе Совбеза ООН.

Действия Беларуси по поддержке Китая в борьбе с коронавирусом отражают большую дружбу белорусского и китайского народов. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.

Студенты, которые вернулись из Китая, пройдут обязательное оздоровление и акклиматизацию, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Минтруда прокомментировало ситуацию с начислением зарплат бюджетникам.

Изменение пороговых значений баллов ЦТ в этом году не планируется, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович. Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе. Министерство образования работает над законодательным закреплением льготного поступления выпускников профильных аграрных классов. Сергей Касперович рассказал о наиболее востребованных специальностях у заказчиков кадров.

Эксперты предлагают разработать в Беларуси концепцию развития школьной службы медиации - бесконфликтного разрешения споров. Эта тема обсуждалась на заседании круглого стола с участием представителей парламента, министерств юстиции, образования, Белорусского республиканского союза юристов, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и других общественных и государственных организаций.

В Минске в ближайшие два года все объекты историко-культурного наследия будут включены в проекты зон охраны, об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Наталья Смольская. В 2020 году в Минской области продолжатся работы по восстановлению и благоустройству объектов историко-культурного наследия. Более Br1 млн направят на дворцово-парковый комплекс в Несвиже и Br250 тыс. - на реконструкцию "Хатыни". Суммы отчислений в фонд Президента по поддержке культуры и искусства в последние годы увеличиваются. С начала текущего года поступило уже более Br1 млн.

Минприроды Беларуси в 2019 году передало в разработку 38 месторождений. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель на итоговом заседании коллегии ведомства. В Беларуси используется более 22% коммунальных отходов.

Радиолокаторы и автоматические метеостанции - какой будет сеть наблюдений Белгидромета

Министр здравоохранения Владимир Караник считает важным обеспечить равные условия для лечения всех пациентов с социально значимыми заболеваниями, вне зависимости от места их проживания, для этого обсуждается вопрос централизованных закупок соответствующих препаратов.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко рассказал о планах по вводу в строй в 2020 году новых объектов здравоохранения.

Белорусским пограничникам от Министерства энергетики США передано современное оборудование для обеспечения охраны границы на территории радиационно-экологического заповедника. Официальная церемония передачи прошла на участке пограничного поста "Наровля".

Минск вошел в топ-3 самых романтичных городов Европы, популярных для отдыха влюбленных пар и поездок на выходные, по мнению российских туристов.

Чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесен из Отепя (Эстония) в "Раубичи".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15-16 февраля

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На территории мемориала "Остров Мужества и Скорби" 15 февраля пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов, погибших при выполнении конституционного долга. Начало в 10.30.

"Эстафета Победы", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет по 18 февраля вдоль государственной границы Беларуси и по районным центрам приграничья.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

16 февраля

135 лет назад родилась Дембовская Зофья, белорусско-польская художница. В 1914-1941 годах жила в Витебской области. Работала в области живописи и графики. Создала цикл портретов деятелей виленских университетских и литературных кругов. Автор пейзажей "Дорога", "Мост", "Старый дом" и др. С 1943 года работала в Египте, Англии, Канаде, США, где рисовала портреты аристократов, членов королевских семей, известных политиков и деятелей науки и культуры. Умерла в 1972 году.

95 лет назад родился Науменко Иван Яковлевич, белорусский писатель и литературовед, академик НАН Беларуси (1980), заслуженный деятель науки Беларуси (1978), народный писатель Беларуси (1995). В 1973-1982 годах директор Института литературы АН Беларуси, в 1982-1992 годах вице-президент АН Беларуси, в 1992-2002 годах советник Президиума НАН Беларуси, с 2002-го главный научный сотрудник Института литературы НАН Беларуси. Опубликовал более 200 научных работ, более 80 изданных отдельными книгами художественных произведений. Автор романов "Сосна при дороге", "Ветер в соснах", "Осенние мелодии", "Сорок третий" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола (1966), Государственной премии Беларуси (1972). В 2000 году награжден орденом Отечества III степени. Умер в 2006 году.

17 февраля

120 лет назад родился Винокуров Федор Петрович, ученый в области гидротехники, заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1954), академик НАН Беларуси (1960), академик Академии строительства и архитектуры СССР (1957-1964). Окончил Ленинградский институт инженеров путей сообщения. В 1954-1956 годах министр мелиорации и водного хозяйства БССР. Разрабатывал вопросы проектирования и строительства комплексов гидротехнических сооружений, механики торфяных грунтов. Автор проектов и руководитель около 20 строительных комплексов, имеющих важное народнохозяйственное значение. Опубликовал более 50 научных работ. Умер в 1990 году.

65 лет назад родился Вишневский Владимир Николаевич, белорусский художник, график. В 1987 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1987 года преподает в Белорусской академии искусств. Работает в живописи, скульптуре, станковой и книжной графике. Среди работ: серии офортов "Птицеловы", "Деды", "Белый и черный ангелы". Оформил сборник стихотворений Я.Коласа "Родные образы", выполнил иллюстрации к книге "Венок белорусских народных песен" и др.

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