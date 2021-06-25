Картина дня: поездка Лукашенко в Свислочский район, перспективы электротранспорта и когда уйдет жара

ВЧЕРА

Картина дня. 24 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область. Глава государства посетил Свислочский район, которому присвоен статус территории, отстающей по уровню социально-экономического развития. Гродненская область справедливо считается одним из лучших регионов страны, отметил Александр Лукашенко. Он также заявил, что было бы неплохо довести уровень средней заработной платы по стране к концу пятилетки до $700-800 и прекрасно, если он достигнет $1000. Каждый губернатор должен "подарить" белорусскому народу крупный инвестиционный проект, отметил глава государства. Введение санкций в отношении Беларуси делает еще более актуальным вопрос диверсификации экономики страны, заявил Президент. Введение Западом санкций против Беларуси говорит о его бессилии.

Во время рабочей поездки в Гродненскую область

Если в государстве не будет порядка, в том числе на производствах, то внешние силы страну порвут на куски. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с жителями Свислочи. Он также отметил, что разногласия с другими странами не должны переходить на отношения между народами.

Жители Свислочи

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник на совещании с участием главы государства назвал главные точки экономического роста региона на перспективу.

Владимир Караник. Фото из архива

Сформированная на конституционных положениях модель белорусского государства эффективна и устойчива, заявил председатель Конституционной комиссии, председатель КС Петр Миклашевич. Преамбулу Конституции предлагается дополнить положениями о сохранении национальной самобытности и суверенитета.

Во время заседания

Макей и Лавров договорились продолжить тесное взаимодействие и регулярные контакты по линии МИД.

Беларусь и Пакистан в числе перспективных сфер взаимодействия обозначили промышленность, АПК и нефтехимию.

КОММЕНТАРИЙ: Коммунальный транспорт на чистой энергии и отечественные электромобили - эксперты о перспективах

Департамент по авиации получил промежуточный доклад ИКАО об инциденте с рейсом Ryanair.

Фото из архива

Генпрокуратура направит в Латвию запрос об оказании международной правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев, сообщил генпрокурор Андрей Швед. В поведении отдельных представителей политической элиты Латвии наблюдается преемственность взглядов нацистских преступников. Уголовное дело в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги находится в производстве Следственного комитета Беларуси, состав преступления очевиден.

Андрей Швед. Фото Генеральной прокуратуры

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) по поводу следственных действий с Романом Протасевичем не обращались, сообщил журналистам генпрокурор Андрей Швед. Беларусь пока не получала от стран ЕС официальные ответы на запросы о выдаче оппозиционеров Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Павла Латушко.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 786 пациентов с COVID-19, выписаны 864.

Фото из архива

Появление индийского штамма коронавируса в Беларуси актуализирует задачу по вакцинации населения. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Вопросам эпидемиологической безопасности гостей и участников "Славянского базара" должно быть уделено первостепенное внимание, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко во время заседания оргкомитета по проведению форума.

Игорь Петришенко во время посещения Летнего амфитеатра

ФОТОФАКТ: Торжественный выпуск в Университете гражданской защиты МЧС

Во время церемонии

Жара в Беларуси начнет ослабевать в выходные.

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Жара в городе

Стрижка, душ и сочный рацион: как спасают от жары обитателей Гродненского зоопарка.

Леопард спасается от жары в тени

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 июня

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В Борисове с 25 по 27 июня пройдет международная творческая выставка ART EXPO. Мероприятие приурочено к 30-летию образования Содружества Независимых Государств.

Спортивно-культурный фестиваль Vytoki пройдет в Мозыре по 26 июня.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 июня

В Республике Беларусь - День работников прокуратуры.

В Республике Беларусь - День изобретателя и рационализатора.

Международный день в поддержку жертв пыток.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Международный день охраны тропических лесов.

80 лет назад родился Кулешов Владимир Алексеевич (Волгоградская обл., Россия), актер, народный артист Беларуси (1979). В 1964 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Белорусском государственном театре им.Я.Коласа. Актер широкого творческого диапазона. Исполнитель героических и характерных ролей. Среди них: Гаев ("Вишневый сад" А.Чехова), Эдмунд ("Много шума из ничего" У.Шекспира), Лейстер ("Мария Стюарт" Ф.Шиллера) и др. Снимался в кинофильмах "Черная береза", "Люди на болоте", "Мировой парень". Умер в 1999 году.

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