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07:00 Картина дня: поездка Лукашенко в Толочинский район, растущая стройотрасль и гриб-краснокнижник Общество
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Общество
14 октября 2020, 07:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Толочинский район, растущая стройотрасль и гриб-краснокнижник

ВЧЕРА

Картина дня. 13 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Толочинский район ознакомился с перспективами развития картофелеводства в стране. Побывав на пахотных землях предприятия, Александр Лукашенко ознакомился с организацией уборки картофеля, работой белорусской техники. Президент также пообщался с комбайнерами и механизаторами, обсудив с ними преимущества и недостатки сельхозмашин, а также работу в поле.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки
Александр Лукашенко во время рабочей поездки

"Сложный год, но тем не менее урожайный". Подробности поездки Лукашенко в Толочинский район.

В Беларуси строительство является растущей отраслью и обеспечивает положительный вклад в формирование ВВП страны. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко на совещании по вопросам повышения эффективности строительной отрасли, которое прошло на базе ОАО "Керамин". Ипотека в Беларуси должна полноценно заработать в следующей пятилетке, заявил премьер. В 2020 году в Беларуси планируется ввести 1,1 млн кв.м жилья с господдержкой. Роман Головченко видит большой спрос на услуги белорусских строителей в России.

Беларусь планирует сокращать импорт природного газа, сообщил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

Технопарки позволяют объединить людей с инновационными идеями и помочь им воплотить задумки в действующее производство. Такое мнение во время посещения научно-технологического парка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

В Бресте открылась региональная дискуссионная площадка по актуальным вопросам общественной жизни "Берасцейскі дыялог". Темами первого форума стали конституционная реформа и партийное строительство.

Заведующий кафедрой политологии и социологии БрГУ им. А.С. Пушкина Евгений Скакун
Заведующий кафедрой политологии и социологии БрГУ им. А.С. Пушкина Евгений Скакун

В Беларуси выздоровели и выписаны 77 797 пациентов с COVID-19.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. По фактам блокировки дорог в Минске проводится проверка.

Фото из архива
Фото из архива

В Минспорта стартовал проект "Беларусь спортивная. Вспоминая прошлое, созидаем будущее".

ФОТОФАКТ: Чемпионат по служебному многоборью кинологов в Минске

Дарья Кисель завоевала серебро на Европейском юношеском турнире ТОП-10 по настольному теннису.

В Беловежской пуще во время осенних полевых исследований обнаружили новый для национального парка вид гриба.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 октября

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Церемония вручения орденов Матери 38 многодетным женщинам из 14 районов Минской области состоится в 11.00 в Белорусского государственном музее истории ВОВ.

Премьерный показ новой редакции балета "Щелкунчик" Петра Чайковского в постановке художественного руководителя Валентина Елизарьева состоится на сцене Большого театра Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 октября

В Республике Беларусь - День работников фармацевтической и микробиологической промышленности.

Всемирный день мытья рук.

Международный день белой трости - символа незрячего человека.

Международный день сельских женщин.

70 лет назад родился Кашепаров Анатолий Ефимович (г.Минск), певец, заслуженный артист Беларуси (1979). В 1972-1989 годах в ансамбле "Песняры"; исполнял соло в вокальном цикле В.Мулявина на слова Я.Купалы, песнях "Наследие", "Вологда" Б.Мокроусова, "Я не могу иначе" А.Пахмутовой и др.

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