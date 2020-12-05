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05 декабря 2020, 09:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Витебск, "Активное долголетие-2030" и изменения в работе поликлиник

ВЧЕРА

Картина дня. 4 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область. Глава государства посетил Витебский областной клинический родильный дом. Здесь ему доложили о деятельности этого учреждения здравоохранения и его работе в условиях COVID-19. Ситуация с коронавирусом в Беларуси непростая, но она под контролем, заявил Президент. Вопрос лечения и спасения людей - наиважнейший, подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко также высказался о фейках касательно его визита в Витебск и положения дел в больницах.

Беларусь выступает за недискриминационные подходы к ценам при формировании общих энергетических рынков Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Евразийского межправсовета. Роман Головченко рассчитывает на более активный диалог по возобновлению транспортного сообщения в Евразийском экономическом союзе, которое было ограничено на фоне распространения коронавируса.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны выработать меры, чтобы исправить ситуацию на рынке труда, ухудшившуюся из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на заседании Евразийского межправительственного совета о старте пилотного проекта "Путешествуй без COVID-19". Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил важность отмены запрета на въезд в ряд стран - членов ЕАЭС для граждан Армении. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подчеркнул важность усиления работы по наращиванию внутреннего потенциала инвестиционной деятельности в рамках ЕАЭС.

Разработку международного договора по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза планируется завершить в декабре текущего или в январе 2021 года. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося заседания Евразийского межправительственного совета. В ЕАЭС в ближайшие два года планируется ликвидировать 12 чувствительных изъятий и ограничений. Страны ЕАЭС согласовали подходы к контролю за качеством продовольствия.

Национальная стратегия Беларуси "Активное долголетие-2030" утверждена постановлением Совета Министров от 3 декабря 2020 года №693.

Совмин освободил от НДС ряд работ по благоустройству населенных пунктов.

Нацбанк Беларуси прокомментировал взаимодействие с системой SWIFT.

В Беларуси повышаются тарифы на некоторые услуги электросвязи и почты.

Выплачивать ковидные надбавки врачам будут до окончания эпидемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Врачи в Беларуси обеспечены медицинскими препаратами для лечения COVID-19 на уровне ведущих клиник мира. Об этом сообщила главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1774 пациента с COVID-19, выписаны 1647.

КОММЕНТАРИЙ: Как будут работать поликлиники во вторую волну COVID-19

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Международный фестиваль искусств "Арт-Минск - 2020" по 16 декабря пройдет в Республиканской художественной галерее Белорусского союза художников (Дворец искусства) в Минске.

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация по 8 января проводят благотворительную акцию "Чудеса на Рождество", символом которой являются красные рукавички.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

6 декабря

В Республике Беларусь - День юриста.

500 лет назад родилась Радзивилл Барбара, королева польская и великая княгиня литовская. Была второй женой Сигизмунда (Жигимонта) II Августа. Получила прекрасное домашнее образование: знала несколько иностранных языков, занималась историей, литературой, рисованием, музыкой, танцами, верховой ездой. Умерла в 1551 году, через полгода после своей коронации (некоторые историки считают, что ее отравили). Похоронена в Виленском кафедральном костеле. Барбара Радзивилл стала героиней многих легенд, в которых выступает в образе Черной дамы, а истории романтической любви Барбары и Жигимонта посвящены многочисленные художественные произведения.

7 декабря

Международный день гражданской авиации.

80 лет назад родился Елхов Юрий Александрович, белорусский кинооператор, режиссер. В 1970 году окончил ВГИК. С 1971 года на Национальной киностудии "Беларусьфильм". Среди операторских работ: художественные фильмы "Двое на острове слез", "Наш бронепоезд", "Сын за отца". Постановщик художественных фильмов "Прости нас, мачеха-Россия", "Аномалия", "Анастасия Слуцкая".

50 лет назад родилась Сидоркевич Людмила Александровна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (2015). В 1995 году окончила Белорусскую академию искусств. Работает в Республиканском театре белорусской драматургии. Ее героини отличаются лиризмом, женственностью, чувственностью. Среди ролей: Она ("Последняя пастораль" Н.Динова), Лив ("Женщины Бергмана" Н.Рудковского), Ляля ("Прощание с Родиной" Е.Поповой") и др.

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