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Суббота, 16 мая 2020
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16 мая 2020, 07:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Витебский район, поставки нефти из США и выход на плато по COVID-19

ВЧЕРА

Картина дня. 15 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебский район, во время которой ознакомился с развитием интеграционных структур в АПК региона. Глава государства отметил позитивные изменения в хозяйствовании на земле Витебской области. Опыт Витебской области по созданию интеграционных структур в сельском хозяйстве необходимо в будущем расширять и на другие регионы страны, считает Президент. Александр Лукашенко ориентирует отрасль на поиск наилучших ценовых условий на мировом рынке.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, который курирует Витебскую область, отмечает значительный шаг вперед в развитии регионального АПК.

Беларусь начинает поставки нефти из США. Танкер с 80 тыс. т американской нефти для Беларуси прибудет в порт Клайпеды в начале июня. Соединенные Штаты готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях, говорится в письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Российская компания "Роснефть" заключила договоры на поставку в Беларусь до конца 2020 года до 9 млн т нефти. Заключенные с российской компанией "Роснефть" договоры устанавливают индикативный баланс поставок до 9 млн т нефти, конкретные объемы определяются ежемесячно, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Странам Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) необходимо сфокусироваться на разработке совместных стратегий для экономического восстановления региона. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на чрезвычайном саммите ЦЕИ в формате видеоконференции.

Проект стратегии дальнейшего развития евразийской интеграции до 2025 года прошел необходимые процедуры, ожидается, что документ 19 мая утвердят президенты стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Он считает перспективным сотрудничество стран Евразийского экономического союза в фармацевтической сфере, в том числе по совместному созданию вакцины от COVID-19.

Беларусь выходит на плато по коронавирусу, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

В Беларуси выздоровели и выписаны 8807 пациентов с COVID-19.

Из профсоюзного страхового фонда медикам выплачено Br75,8 тыс., сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

В Беларуси проживают более 108 тыс. многодетных семей, больше всего их насчитывается в Брестской области. Об этом сообщила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню семей. В Беларуси принято уже более 12 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала. Для усиления поддержки многодетных семей в Беларуси планируется увеличить период назначения ежемесячных социальных пособий и критерий нуждаемости в такой помощи.

Все задания ЦТ будут сугубо в рамках школьной программы, заявил министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №16 города Полоцка. Игорь Карпенко считает важным вручить аттестаты выпускникам в торжественной обстановке.

Горячую воду в домах с 2021 года будут отключать не более чем на 13 дней.

В Беларуси стартовала "Неделя добра".

Аллея от военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил появилась на территории мемориального комплекса "Хатынь", сообщили в Министерстве обороны.

Фото "Ваяр"
Фото "Ваяр"

Температурные минимумы обновились в некоторых городах Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16-17 мая

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К международной акции "Ночь музеев" Национальный исторический музей, видеосервис VOKA и команда рок-фолк оперы "Чарадзей" подготовили музыкальный спектакль для показа в прямом эфире. Бесплатная трансляция начнется 16 мая в 21.00.

Телевизионный проект Европейского вещательного союза "Евровидение: Europe Shine a Light" можно увидеть в прямом эфире "Беларусь 1" и на сайте медиахолдинга. Трансляция программы начнется 16 мая в 22.00.

Белорусский республиканский союз молодежи по 22 мая проведет благотворительную акцию "Неделя добра".

Неделя сирени по 24 мая пройдет в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

17 мая

Всемирный день электросвязи и информационного общества.

Всемирный день памяти жертв СПИДа.

Международный день детского телефона доверия.

175 лет назад родился Никифоровский Николай Яковлевич, белорусский этнограф, фольклорист, действительный член Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Московского университета (1890), Русского географического общества (1897). В 1867 году окончил Витебскую духовную семинарию. Работал учителем народных училища и гимназии, преподавал в Свислочской и Молодечненской учительских семинариях. Изучал традиционную материальную, социальную и духовную культуру белорусов. Издал около 20 трудов по фольклору, этнографии и истории Витебщины, которые являются ценным источником для изучения материальной и духовной культуры белорусов. Умер в 1910 году.

75 лет назад родился Николай Николаевич Зиновьев, российский поэт. Автор текстов песен "А музыка звучит", "Паромщик", "Ностальгия" и др. Умер в 2018 году.

18 мая

Международный день музеев.

100 лет назад родился Папа Римский Иоанн Павел II (Кароль Войтыла). В 1946 году принял сан священника. Окончил Ягеллонский университет в Кракове, папский университет "Ангеликум" в Риме, совершенствовался в богословии в Бельгии, Голландии, Франции. В 1958 году посвящен в сан епископа. В 1963 году стал архиепископом, митрополитом Краковским, в 1967-м - кардиналом. В 1978 году был избран главой Римско-католической церкви, приняв имя Иоанна Павла II и стал первым неитальянцем, избранным на Престол с 1523 года. За 21 год своего понтификата осуществил реформу Римской курии, провел ряд синодов в Римско-католической церкви по важнейшим религиозным и общемировым проблемам. Издал 13 энциклик, рукоположил 290 епископов, совершил более 90 зарубежных поездок, побывав почти во всех странах мира, а также рекордное количество беатификаций, причислив к лику святых более 750 человек. Умер в 2005 году.

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