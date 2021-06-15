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15 июня 2021, 07:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Витебскую область, брифинг по инциденту с Ryanair и эстафета Вечного огня

ВЧЕРА

Картина дня. 14 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область. Глава государства во время посещения производственно-технического кластера "Устье" ознакомился с производством ракет и боеприпасов для стрелкового оружия, а также с образцами стрелкового оружия и оптических прицелов белорусского производства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область посетил Оршанский авиаремонтный завод. Глава государства ознакомился с работой предприятия, образцами авиатехники, ремонтом которой сейчас занимаются на предприятии, и строительством нового цеха по ремонту деталей и узлов вертолетов и самолетов.

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь 30 представителям различных сфер деятельности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции газеты "Рэспублiка" с 30-летием со дня выхода первого номера издания. Александр Лукашенко отметил, что благодаря высокому профессионализму сотрудников редакции и качественной аналитике "Рэспублiка" прочно удерживает одно из ведущих мест в информационном пространстве независимой Беларуси.

Результаты расследования по инциденту с рейсом Ryanair кроме Беларуси никому не нужны, заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский. Беларусь до сих пор не получила от Польши и Ирландии данные объективного контроля по инциденту с бортом Ryanair. О визите членов комиссии ИКАО в Беларусь речь не идет.

Артем Сикорский
Артем Сикорский

Никакого перехвата самолета Ryanair не было. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб. Следственный комитет Беларуси готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair, заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

Дмитрий Гора
Дмитрий Гора

Роман Протасевич заявил журналистам, что у него нет никаких жалоб. Никакого торга со следствием у меня не было. Это исключительно мой выбор и решение. Роман Протасевич также заявил, что хотел уйти из политических движений из-за своего разочарования в происходящем. Роман Протасевич заявил, что место, где он сейчас находится, для него самое безопасное.

Роман Протасевич
Роман Протасевич

Задержанная в Беларуси россиянка Сапега обвиняется в разжигании социальной розни, сообщил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

Обстоятельства финансирования Nexta изучаются. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания передали оригинал обращения к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси и подписные листы в Министерство иностранных дел для направления по дипломатическим каналам в ООН и другие международные структуры, сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

Фото из архива
Фото из архива

Отношения между Беларусью и Россией характеризуют очень близких и добрых друзей, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым. Беларусь и Россия должны не просто сохранить, но и развивать межрегиональное сотрудничество, заявил Евгений Лукьянов.

Евгений Лукьянов
Евгений Лукьянов

Производство продукции легпрома Беларуси в январе-мае возросло почти на 6%.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 432.

ФОТОФАКТ: Всемирный день донора на базе Учебного центра Белорусского Красного Креста

Дмитрий Пиневич
Дмитрий Пиневич

Зоопротезы, инклюзивная пекарня, технологии в театре - 18 проектов борются за победу в SocialWeekend.

Эстафета Вечного огня стартовала в Гродненской области.

"Жить, чтобы помнить": экспозиция музея истории ВОВ побывает в Кобрине, Жабинке и Бресте.

Фото из архива
Фото из архива

Билеты на "Славянский базар" с 14 по 19 июня можно приобрести со скидкой.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 июня

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "О новациях Указа Президента Республики Беларусь №215". Начало в 12.30.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Перспективы расширения сети детских и комплексных спортивных площадок в г.Минске". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 июня

Международный день семейных денежных переводов.

125 лет назад родился Хрусталев Владимир Яковлевич (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусский художник, педагог. В 1917-1919 годах учился в Петербургской академии искусств. С 1919 года преподавал в Народной художественной школе в г.Велиж Смоленской области, Витебском и Минском художественных училищах. Писал жанровые композиции, портреты, пейзажи. Среди работ: "Вид Витебска", "Строительство", "Зима" и др. Умер в 1954 году.

110 лет назад родился Лукас Дмитрий Александрович (Литва), композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1955). В 1941 году окончил Белорусскую консерваторию. Работал в Управлении по делам искусств при СНК Беларуси, на Белорусском радио, в 1965-1972 годах преподавал в Минском педагогическом институте. Среди произведений: опера "Кастусь Калиновский", вокальные циклы "Мелодии", "Времена года", музыка к кинофильмам и драматическим спектаклям. Умер в 1979 году.

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