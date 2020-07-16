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16 июля 2020, 07:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Витебскую область, День электротранпорта и ЦТ на все 100

ВЧЕРА

Картина дня. 15 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Витебскую область. На встрече с активом Витебской области глава государства назвал точки роста промышленного сектора региона. Александр Лукашенко назвал своей мечтой строительство современной автотрассы от Минска до Полоцка. Также Александр Лукашенко заявил, что ключевой задачей в масштабах Витебской области и страны является развитие регионов. Глава государства подчеркнул, как важно слаженно и в оптимальные сроки провести уборочную кампанию. Также Президент заявил, что экспорт будет основным направлением в Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейший рост доходов населения. В Витебске после реконструкции открылся путепровод "Полоцкий". В церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Николай Шерстнев.
Александр Лукашенко и Николай Шерстнев.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Храмы, музеи и фрески ХII века - как сохраняют культурный код Полоцка.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела прием граждан в центральной общественной приемной РОО "Белая Русь". Вопросы, с которыми обращались люди, касались жилья, качества воды в Минске, начисления пенсий, здравоохранения.

Наталья Кочанова во время приема граждан
Наталья Кочанова во время приема граждан

МВД призывает соотечественников не поддаваться на провокации в соцсетях.

По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением милиции, возбуждено уголовное дело.

Белорусская атомная электростанция откроет новые возможности для развития электротранспорта. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время Дня электротранспорта в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Виктор Каранкевич
Виктор Каранкевич

Министерство иностранных дел направило приглашения в адрес международных организаций, осуществляющих наблюдение за выборами.

Лауреатов премии правительства Беларуси в области качества наградили в Минске.

Награды конкурса
Награды конкурса

В Беларуси в июне по отношению к маю фиксируется снижение цен на основные социально значимые товары: мясо и мясопродукты (на 0,5%), молоко и молочные продукты (на 0,6%), куриные яйца (на 2,7%)

В Беларуси планируется пересмотреть критерии установления инвалидности, сообщил директор Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации Василий Смычек во время посещения центра заместителем премьер-министра Игорем Петришенко. Около 2,3 тыс. человек в Беларуси прошли медицинскую реабилитацию после COVID-19, эта цифра каждый день растет. Игорь Петришенко сообщил, что средств индивидуальной защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой.

Директор РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации Василий Смычек, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич
Директор РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации Василий Смычек, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для предотвращения распространения респираторных инфекций (в том числе COVID-19) при проведении голосования на выборах Президента.

Министерство здравоохранения продолжает актуализацию перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

В Беларуси на 15 июля выздоровели и выписаны 56 379 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

ИНТЕРВЬЮ: Анатолий Бубен: "Белгоспищепром" о сахарной отрасли, импорте, кондитерском холдинге и выходе на IPO

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает поучаствовать в конкурсе экостартапов Belarus Green Awards 2020.

В Беларуси установлены перечни наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые в ссузы и вузы отдельные категории абитуриентов зачисляются без экзаменов.

Фото из архива
Фото из архива

"Приходилось много трудиться" - стобалльники о подготовке к ЦТ.

Для потребителей, в чьи квартиры поступила некачественная вода в связи со сбоем в системе центрального водоснабжения, согласно решению Минского городского исполнительного комитета №2067, уже проведены перерасчеты.

В Беларуси увеличивается климатическое лето и сокращается зима.

ФОТОФАКТ: Около 250 ремесленников представили свои изделия на ярмарке "Задзвінскі кірмаш"

Мастер по керамике Людмила Ковальчук
Мастер по керамике Людмила Ковальчук

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Анонсы на 16 июля

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Круглый стол на тему "Научное обеспечение растениеводческой отрасли агропромышленного комплекса Беларуси" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 15.00.

Летняя школа юных экономистов стартует в БГУ. Мероприятие для школьников, лицеистов и гимназистов 8-11-х классов пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom. Всего запланированы четыре занятия, которые пройдут по четвергам с 16.00 до 17.20.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 июля

75 лет назад родился Рыбников Алексей Львович, российский композитор, народный артист Российской Федерации. Автор рок-опер "Юнона и Авось", "Война и мир", спектаклей. Лауреат Государственной премии России.

65 лет назад родился Бондаренко Андрей Васильевич, белорусский композитор, педагог. Преподавал в Гродненском музыкальном училище, был художественным руководителем "Гродненской капеллы". С 1995 г. священнослужитель в Коложской церкви. Работает преимущественно в области духовной музыки. Среди произведений: оперы, кантаты, музыка для струнных и ударных инструментов, хоры на канонические тексты. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Один из организаторов фестиваля Православных песнопений Гродненской епархии "Духовное возрождение".

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