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02 сентября 2020, 07:00

Картина дня: поездка Президента в Барановичи, торжественные линейки и программа ко Дню письменности

ВЧЕРА

Картина дня. 1 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания. Глава государства принял участие в праздничной линейке, ознакомился с организацией в колледже учебного процесса. Президент подчеркнул, что гордится ребятами, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную профессию. Александр Лукашенко считает необходимым обратить особое внимание на правовое воспитание молодежи.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

В реальной жизни не все так, как это выглядит в виртуальном пространстве. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания. Он отметил, что Беларусь вынуждена проводить многовекторную политику, как бы ни складывалась ситуация. Президент, высказываясь о ситуации в стране, заявил журналистам, что его беспокоит не власть - он просто не хочет, чтобы альтернативные силы порезали на куски страну. Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии. Белорусам никто не даст больше, чем они могут заработать сами. Александр Лукашенко высказался за продолжение тесного сотрудничества с Россией. Он также заявил, что в Беларуси костелы работали и будут работать.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Новый Кодекс об образовании планируют осенью внести на рассмотрение в парламент. Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко во время посещения главой государства Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.

Фото из архива
Фото из архива

ФОТОФАКТ: 1 сентября в архивных фотографиях БЕЛТА.

Перед первым звонком в новой СШ № 135 г. Минска, 1975 год
Перед первым звонком в новой СШ № 135 г. Минска, 1975 год

Поддержка образования - это неизменный приоритет государства, руководства страны, поэтому мы делаем все возможное, чтобы создать комфортные и безопасные условия для счастливого детства, получения достойного образования, возможности развиваться, заниматься тем, что нравится. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время торжественного открытия новой школы в Витебске. Премьер-министр также посетил экспортно ориентированные предприятия ООО "ПО "Энергокомплект" и ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей".

Роман Головченко
Роман Головченко

Сегодня молодежь нацелена на получение рабочей профессии, создавая блага для себя и своей страны, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на торжественном мероприятии, посвященном началу нового учебного года и Дню знаний в Минском государственном профессиональном лицее №5 транспортного строительства.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

В Беларуси более 1 млн учеников сели за парты, заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в Озерцовской средней школе.

Фото из архива
Фото из архива

ФОТОФАКТ: Торжественная линейка в День знаний прошла в Гродненском областном кадетском училище.

ФОТОФАКТ: День знаний в НОК Беларуси.

Государственная помощь на подготовку детей к школе оказана на сумму более Br12 млн, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Совмин определил ответственных за реализацию соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз.

Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения.

Фото из архива
Фото из архива

По инициативе канадской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем. Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси. Владимир Макей проинформировал о конкретных фактах внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию, основываться на различных источниках информации.

Фото из архива
Фото из архива

Поставки нефти в Беларусь в сентябре составят 1,6 млн т, сообщили в концерне "Белнефтехим".

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" вошел в инновационный альянс специальных особых экономических зон свободной торговли, сообщили в парке.

Китайская сторона поддержала инициативу белорусской таможни по созданию комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Национальный банк Беларуси с 1 сентября ввел в эксплуатацию обновленную версию единого портала финансовой грамотности, сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

ОАО "АСБ Беларусбанк" рассказало об изменении условий кредитования.

Фото из архива
Фото из архива

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Анонсы на 2 сентября

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В Национальном пресс-центре состоится выездное пресс-мероприятие, приуроченное к 60-летию со Дня образования РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова: "Организация системы оказания помощи людям с онкологическими заболеваниями в Республике Беларусь. Особенности профилактики, диагностики и лечения рака". Место проведения: РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова (аг. Лесной, Минский район). Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к новому учебному году, на тему: "Популяризация чтения среди молодежи. Пресс-презентация книжных новинок издательского дома "Звязда". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 сентября

105 лет назад родился Райский Борис Ипполитович (Россия), белорусский дирижер, заслуженный артист Беларуси (1973). В 1932 году окончил Харбинское высшее музыкальное училище в Китае. С 1957 года главный дирижер оркестра Минского цирка. В 1961-1988 годах главный дирижер и художественный руководитель концертно-эстрадного оркестра Белорусского телевидения и радио. Автор аранжировок для эстрадного и симфонического оркестров. Под его руководством сделаны фондовые записи оперы "В пущах Полесья" А.Богатырева, "Кастусь Калиновский" Д.Лукаса, "Седая легенда" Д.Смольского, музыкальная комедия Ю.Семеняко "Павлинка", балеты и симфонические произведения Е.Глебова, песни И.Лученка, Л.Захлевного и других композиторов. Умер в 1993 году.

55 лет назад родился Чарли Шин (Карлос Ирвин Эстевез), американский актер, сценарист, продюсер. Снимался в фильмах "Взвод", "Высшая лига", "Горячие головы" и др.

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