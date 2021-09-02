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02 сентября 2021, 07:00

Картина дня: поездка Президента в Бобруйск, День знаний и 9 наград конкурса "Воин мира"

ВЧЕРА

Картина дня. 1 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, курсантов, воспитателей, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественных мероприятиях в средней школе №35 Бобруйска, посвященных Дню знаний и открытию этого учреждения образования. Глава государства потребовал рачительно подходить к расходованию средств, выделяемых на социальную сферу, отдавая приоритет в том числе повышению благосостояния работников образования и здравоохранения. Президент выразил уверенность в необходимости военно-патриотического воспитания в школах.

Александр Лукашенко рассказал, когда будут утверждены союзные программы с Россией.

Лукашенко поздравил коллектив Республиканского государственного училища олимпийского резерва с 55-летием учреждения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с 30-летием независимости этой страны.

Наталья Кочанова приняла участие в торжественном открытии реконструированной гимназии №25 Минска.

Белорусские строительные организации востребованы в России - Пархамович.

Беларусь и Израиль намерены расширить сотрудничество в области науки и технологий.

Все мини-полигоны отходов в Беларуси будут закрыты до конца 2021 года.

День знаний прошел в Беларуси.

Вольфович: наступивший учебный год станет для системы образования прорывным.

В Барановичах открыли самую большую школу в городе.

ФОТОФАКТ: Первокурсники БГУ отпраздновали День знаний

В Беларуси начали обучать будущих пилотов.

ФОТОФАКТ: Министр внутренних дел Республики Беларусь посетил первый урок в лицее МВД

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Белорусы завоевали 9 наград по итогам конкурса "Воин мира" на АрМИ-2021.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1699 пациентов с COVID-19, выписаны 1598.

В Минске открыли обновленный стадион Республиканского училища олимпийского резерва.

Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 сентября.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 сентября

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Онлайн-конференция "Транспортная инспекция Беларуси: актуальные направления деятельности и инновационные подходы", посвященная дню образования Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "Онлайн-конференция", присылать в Viber и Telegram на номер 8 (044) 583-84-04.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Актуальные вопросы организации питания детей в учреждениях дошкольного и школьного образования в новом учебном году". Начало в 10.30.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню белорусской письменности. Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 сентября.

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

290 лет назад родился Богуш-Сестренцевич Станислав Иванович, русский и белорусский ученый, литератор, церковный и общественный деятель. Получил образование в университетах Кенигсберга, Франкфурта, Амстердама, Лондона. Служил офицером в прусском гусарском полку и драгунском полку Литовской гвардии. В 1761 году вышел в отставку и служил воспитателем в семье Радзивиллов. После перехода в католичество окончил Главную коллегию пиаров при монастыре Святого Креста в Варшаве и в 1763 году принял сан священника. С 1773 года руководитель Белорусской католической епархии (центр в Могилеве), с 1782 года могилевский архиепископ. С 1798 года митрополит всех римско-католических костелов в Российской империи. С 1813 года президент Вольного экономического общества, член Российской АН. Изучал Беларусь, проблемы происхождения славян, боролся с иезуитами, пропагандировал идеи просвещения, гуманизма. Организовал в Могилеве типографию. Автор исторических трудов "История сарматов и славян", "История Тавриды", стихов, дидактических произведений. Умер в 1826 году.

80 лет назад родился Довлатов Сергей Донатович, писатель русского зарубежья. Автор повестей "Зона", "Иностранка", "Филиал" и др. Один из создателей и главный редактор русскоязычной газеты "Новый американец". Умер в 1990 году.

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