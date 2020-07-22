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Общество
22 июля 2020, 07:00

Картина дня: поездка Президента в Гомель, проект бюджета-2021 и высокие технологии для каждого

ВЧЕРА

Картина дня. 21 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области. Мероприятие прошло в областном центре. Глава государства считает возрождение Полесья одним из важнейших участков своей президентской работы. Президент поручил в Гомельской области вплотную заняться мелиорацией. Александр Лукашенко отмечает, что социально ориентированная политика, которую в Беларуси проводят на протяжении последних десятилетий, дает свои результаты. И главный из них - возможность жить на своей земле и самостоятельно определять свою судьбу. Президент подчеркнул важность сохранения на данном этапе независимости и суверенитета страны.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Глава государства также принял участие в открытии новой поликлиники в одном из микрорайонов Гомеля. Президент поблагодарил медиков за работу в период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Александр Лукашенко на церемонии открытия поликлиники
Александр Лукашенко на церемонии открытия поликлиники

Главное в цитатах - Лукашенко о Полесье, Чернобыле, народной политике и опасном моменте.

Оборудование поликлиник в стране на том уровне, какой создан в открытой центральной городской поликлинике Гомеля, должно стать новым стандартом. Такое мнение высказал министр здравоохранения Владимир Караник. В ближайшие полтора месяца постепенно все центральные районные поликлиники Беларуси будут оснащены компьютерными томографами. Министр здравоохранения рассказал о том, каковы перспективные направления развития службы скорой медицинской помощи.

Новая поликлиника
Новая поликлиника

Проект бюджета Беларуси на 2021 год предполагает курс доллара в районе Br2,4, среднегодовая цена на нефть заложена на уровне около $40 за баррель, сообщил премьер-министр Роман Головченко на заседании Президиума Совмина. Правительство планирует в 2021 году рост ВВП Беларуси на 3,5%.Ситуация в экономике в основном стабилизировалась, пора переходить к вопросам стратегического развития, заявил Роман Головченко.

Во время заседания
Во время заседания

Банк развития в соответствии с постановлением Совета Министров №414 от 10 июля 2020 года получил мандат самостоятельно отбирать коммерческие инвестиционные проекты для финансирования.

В таможенной декларации изменится порядок указания сведений о стране происхождения товара.

Профессионализм медицинских работников сыграл решающую роль в преодолении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Беларуси. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с коллективом Докшицкой центральной районной больницы.

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Анонсы на 22 июля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Защита потребительского рынка от несоответствующей обязательным требованиям продукции. Принимаемые меры и пути их совершенствования".

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Защита потребительского рынка от несоответствующей обязательным требованиям продукции. Принимаемые меры и пути их совершенствования". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится открытый круглый стол Белорусского союза женщин из цикла "Женщины - за Беларусь!" на тему: "Экономика. Развитие без потрясений". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 июля

100 лет назад родилась Корнеева Нина Алексеевна (Саратовская обл., Россия), актриса, народная артистка Беларуси (1990). В 1946 году окончила студию Московского камерного театра. С 1957 года работала в Гомельском областном драматическом театре. Создала выразительные многоплановые образы в галерее характерных, комедийных и драматических ролей. Среди них: Жигоцкая ("Война под крышами" А. Адамовича), Акулина Ивановна ("Мещане" М.Горького), Марья ("Любовь Яровая" К. Тренева) и др. Автор книги "Театр в моей жизни". Умерла в 2007 году.

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