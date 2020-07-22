Картина дня: поездка Президента в Гомель, проект бюджета-2021 и высокие технологии для каждого

ВЧЕРА

Картина дня. 21 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области. Мероприятие прошло в областном центре. Глава государства считает возрождение Полесья одним из важнейших участков своей президентской работы. Президент поручил в Гомельской области вплотную заняться мелиорацией. Александр Лукашенко отмечает, что социально ориентированная политика, которую в Беларуси проводят на протяжении последних десятилетий, дает свои результаты. И главный из них - возможность жить на своей земле и самостоятельно определять свою судьбу. Президент подчеркнул важность сохранения на данном этапе независимости и суверенитета страны.

Александр Лукашенко

Глава государства также принял участие в открытии новой поликлиники в одном из микрорайонов Гомеля. Президент поблагодарил медиков за работу в период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Александр Лукашенко на церемонии открытия поликлиники

Главное в цитатах - Лукашенко о Полесье, Чернобыле, народной политике и опасном моменте.

Оборудование поликлиник в стране на том уровне, какой создан в открытой центральной городской поликлинике Гомеля, должно стать новым стандартом. Такое мнение высказал министр здравоохранения Владимир Караник. В ближайшие полтора месяца постепенно все центральные районные поликлиники Беларуси будут оснащены компьютерными томографами. Министр здравоохранения рассказал о том, каковы перспективные направления развития службы скорой медицинской помощи.

Новая поликлиника

Проект бюджета Беларуси на 2021 год предполагает курс доллара в районе Br2,4, среднегодовая цена на нефть заложена на уровне около $40 за баррель, сообщил премьер-министр Роман Головченко на заседании Президиума Совмина. Правительство планирует в 2021 году рост ВВП Беларуси на 3,5%.Ситуация в экономике в основном стабилизировалась, пора переходить к вопросам стратегического развития, заявил Роман Головченко.

Во время заседания

Банк развития в соответствии с постановлением Совета Министров №414 от 10 июля 2020 года получил мандат самостоятельно отбирать коммерческие инвестиционные проекты для финансирования.

В таможенной декларации изменится порядок указания сведений о стране происхождения товара.

Профессионализм медицинских работников сыграл решающую роль в преодолении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Беларуси. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с коллективом Докшицкой центральной районной больницы.

Турецкие бизнесмены передали Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

В Беларуси выздоровели и выписаны 58 592 пациента с COVID-19.

Беларусь: высокие технологии для каждого - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы".

Модернизированный Республиканский центр геномных биотехнологий открылся в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси.

В Республиканском центре геномных биотехнологий

"Штадлер Минск" завершил поставку поездов для минского метро.

Массовая уборка зерновых началась в Беларуси.

Участники стилизованного железнодорожного состава республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" рассуждали о настоящем и будущем страны во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" в Гомеле.

Выпускников аграрных классов могут зачислять без вступительных испытаний в вузы на 18 специальностей.

РЕПОРТАЖ: "Это выход из зоны комфорта": как живут резервисты на полевых сборах

"Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям.

В сентябре во всем общественном транспорте Минска можно будет оплатить проезд смартфоном.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Защита потребительского рынка от несоответствующей обязательным требованиям продукции. Принимаемые меры и пути их совершенствования".

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Защита потребительского рынка от несоответствующей обязательным требованиям продукции. Принимаемые меры и пути их совершенствования". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится открытый круглый стол Белорусского союза женщин из цикла "Женщины - за Беларусь!" на тему: "Экономика. Развитие без потрясений". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 июля

100 лет назад родилась Корнеева Нина Алексеевна (Саратовская обл., Россия), актриса, народная артистка Беларуси (1990). В 1946 году окончила студию Московского камерного театра. С 1957 года работала в Гомельском областном драматическом театре. Создала выразительные многоплановые образы в галерее характерных, комедийных и драматических ролей. Среди них: Жигоцкая ("Война под крышами" А. Адамовича), Акулина Ивановна ("Мещане" М.Горького), Марья ("Любовь Яровая" К. Тренева) и др. Автор книги "Театр в моей жизни". Умерла в 2007 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-