Картина дня: поездка Президента в Гомель, проект бюджета-2021 и высокие технологии для каждого

ВЧЕРА
Картина дня. 21 июля
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области. Мероприятие прошло в областном центре. Глава государства считает возрождение Полесья одним из важнейших участков своей президентской работы. Президент поручил в Гомельской области вплотную заняться мелиорацией. Александр Лукашенко отмечает, что социально ориентированная политика, которую в Беларуси проводят на протяжении последних десятилетий, дает свои результаты. И главный из них - возможность жить на своей земле и самостоятельно определять свою судьбу. Президент подчеркнул важность сохранения на данном этапе независимости и суверенитета страны.
Глава государства также принял участие в открытии новой поликлиники в одном из микрорайонов Гомеля. Президент поблагодарил медиков за работу в период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Главное в цитатах - Лукашенко о Полесье, Чернобыле, народной политике и опасном моменте.
Оборудование поликлиник в стране на том уровне, какой создан в открытой центральной городской поликлинике Гомеля, должно стать новым стандартом. Такое мнение высказал министр здравоохранения Владимир Караник. В ближайшие полтора месяца постепенно все центральные районные поликлиники Беларуси будут оснащены компьютерными томографами. Министр здравоохранения рассказал о том, каковы перспективные направления развития службы скорой медицинской помощи.
Проект бюджета Беларуси на 2021 год предполагает курс доллара в районе Br2,4, среднегодовая цена на нефть заложена на уровне около $40 за баррель, сообщил премьер-министр Роман Головченко на заседании Президиума Совмина. Правительство планирует в 2021 году рост ВВП Беларуси на 3,5%.Ситуация в экономике в основном стабилизировалась, пора переходить к вопросам стратегического развития, заявил Роман Головченко.
Банк развития в соответствии с постановлением Совета Министров №414 от 10 июля 2020 года получил мандат самостоятельно отбирать коммерческие инвестиционные проекты для финансирования.
В таможенной декларации изменится порядок указания сведений о стране происхождения товара.
Профессионализм медицинских работников сыграл решающую роль в преодолении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Беларуси. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с коллективом Докшицкой центральной районной больницы.
Турецкие бизнесмены передали Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.
В Беларуси выздоровели и выписаны 58 592 пациента с COVID-19.
Беларусь: высокие технологии для каждого - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы".
Модернизированный Республиканский центр геномных биотехнологий открылся в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси.
"Штадлер Минск" завершил поставку поездов для минского метро.
Массовая уборка зерновых началась в Беларуси.
Участники стилизованного железнодорожного состава республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" рассуждали о настоящем и будущем страны во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" в Гомеле.
Выпускников аграрных классов могут зачислять без вступительных испытаний в вузы на 18 специальностей.
РЕПОРТАЖ: "Это выход из зоны комфорта": как живут резервисты на полевых сборах
"Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям.
В сентябре во всем общественном транспорте Минска можно будет оплатить проезд смартфоном.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 22 июля
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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Защита потребительского рынка от несоответствующей обязательным требованиям продукции. Принимаемые меры и пути их совершенствования".
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Защита потребительского рынка от несоответствующей обязательным требованиям продукции. Принимаемые меры и пути их совершенствования". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится открытый круглый стол Белорусского союза женщин из цикла "Женщины - за Беларусь!" на тему: "Экономика. Развитие без потрясений". Начало в 15.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 23 июля
100 лет назад родилась Корнеева Нина Алексеевна (Саратовская обл., Россия), актриса, народная артистка Беларуси (1990). В 1946 году окончила студию Московского камерного театра. С 1957 года работала в Гомельском областном драматическом театре. Создала выразительные многоплановые образы в галерее характерных, комедийных и драматических ролей. Среди них: Жигоцкая ("Война под крышами" А. Адамовича), Акулина Ивановна ("Мещане" М.Горького), Марья ("Любовь Яровая" К. Тренева) и др. Автор книги "Театр в моей жизни". Умерла в 2007 году.
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