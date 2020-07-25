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25 июля 2020, 09:00

Картина дня: поездка Президента в Марьину Горку, платформа "Движение ВПЕРЕД" и лесной вояж

ВЧЕРА

Картина дня. 24 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Президент отметил, что подразделение - одно из лучших в Вооруженных Силах. Глава государства ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений специального назначения. Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, заявил Александр Лукашенко. Президент во время рабочей поездки в Пуховичский район также ознакомился с инфраструктурой недавно построенного в Марьиной Горке бассейна "Аквамарин". Главе государства презентовали большую корзину мороженого местного производства.

Александр Лукашенко во время посещения бригады спецназа
Александр Лукашенко во время посещения бригады спецназа

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 августа выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Соответствующая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Первые группы долгосрочных наблюдателей от СНГ на выборах Президента отправятся в регионы на следующей неделе.

Виктор Гуминский
Виктор Гуминский

Альтернативные кандидаты в президенты хотят втянуть страну в вечный политический хаос, который мы можем наблюдать в некоторых странах. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

Экс-председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение. Он получил от представителей коммерческих структур более Br28 млн незаконных вознаграждений, проинформировала Генпрокуратура в своем Telegram-канале.

Беларусь заинтересована в том, чтобы Европейский союз оставался важным политическим и экономическим партнером. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи с латвийским коллегой. Владимир Макей прокомментировал отдельные события электоральной кампании.

Владимир Макей и Эдгарс Ринкевичс. Фото из Twitter МИД Латвии
Владимир Макей и Эдгарс Ринкевичс. Фото из Twitter МИД Латвии

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь - космическая держава

Спутник Белинтерсат-1 запущен с космодрома в Китае. Фото из архива
Спутник Белинтерсат-1 запущен с космодрома в Китае. Фото из архива

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": ставка на IT и ПВТ в Беларуси себя оправдала

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет.

Следование своим путем и отказ от остановки экономики дали Беларуси конкурентные преимущества перед другими странами. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время встречи с работниками культуры Узденского района.

Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, который принимает участие в заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства по итогам работы в I полугодии 2020 года. Минск к 2025 году должен быть полностью обеспечен питьевой водой из подземных источников. В Беларуси с начала года введены около 120 станций обезжелезивания воды.

Запуск Белорусской АЭС придаст импульс развитию электротранспорта в Беларуси, заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси планируется увеличение объемов жилищного строительства на 2021-2025 годы. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко. В Беларуси в 2021 году планируют построить 270 тыс. кв.м арендного жилья.

Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси запускает платформу "Движение ВПЕРЕД". Цель проекта - консолидация молодежи, желающей прогрессивного движения Беларуси в будущее. Об этом в пресс-центре БЕЛТА сообщил председатель Молодежного парламента Егор Макаревич.

Егор Макаревич
Егор Макаревич

БГУ и Даляньский политехнический университет откроют совместную магистратуру и аспирантуру.

Выдача сертификатов ЦТ 2020 года началась в Беларуси.

В Беларуси выздоровели и выписаны 59 755 пациентов с COVID-19.

Авиакомпания "Белавиа" изменила условия переоформления билетов с учетом отмены рейсов из-за пандемии.

РЕПОРТАЖ: Ягодка к ягодке, или Лесной вояж по правилам и в удовольствие

Черника в руках Варвары Ермак
Черника в руках Варвары Ермак

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25-26 июля

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Фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка" пройдет 25 июля на площадке бизнес-инкубатора ЗАО "МАП ЗАО" в агрогородке Колодищи Минского района. Фестиваль будет проходить с 11.00 до 15.00.

Праздник, приуроченный к Международному дню тигра (ежегодно отмечается 29 июля), проведут 25 июля в Минском зоопарке.

Торжественная церемония награждения победителей ХII Республиканского конкурса "Женщина года - 2019" состоится 25 июля во Дворце Республики.

Благотворительный концерт под открытым небом в поддержку Могилевского общества защиты животных "Доброе сердце" пройдет 26 июля в областном центре.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

26 июля

В Республике Беларусь - День работников торговли.

50 лет назад родился Руммо Олег Олегович, руководитель ГУ "МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии", доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Беларусь. Окончил Минский государственный медицинский институт, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Автор нескольких изобретений, имеет более 200 печатных работ в отечественных и зарубежных печатных изданиях. Награжден орденом Почета. Удостоен почетного звания "Минчанин года".

27 июля

150 лет назад родился Беллок Хилери, английский писатель. Автор романов "Мистер Барден", очерков "Ни о чем", "Обо всем", "Кой о чем", рассказов и стихов, а также исторических работ. Умер в 1953 году.

105 лет назад родился Дель Монако Марио, итальянский певец. Один из выдающихся интерпретаторов партий в операх Дж.Верди и Р.Леонкавалло. Умер в 1982 году.

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