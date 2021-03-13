Картина дня: поездка Президента в Молодечненскую больницу, форум "СНГ - 30 лет" и рекорд ПВТ

ВЧЕРА

Картина дня. 12 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Минскую область, где посетил Молодечненскую центральную районную больницу. Глава государства подтвердил курс на развитие межрегиональных медцентров. Президент пообещал помочь в пересмотре условий целевой подготовки медиков. Александр Лукашенко против полного перехода в стране на страховую медицину. Глава государства поблагодарил врачей за их работу в непростые времена и за то, что они научились справляться с разного рода заболеваниями. Александр Лукашенко рассчитывает, что во второй половине года Беларусь сделает свою вакцину от СOVID-19.

Александр Лукашенко во время посещения Молодечненской ЦРБ

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич не видит причин для паники по поводу выявления в Беларуси первых пациентов с так называемым британским штаммом коронавируса. Со следующей недели в Беларуси начнется более интенсивный период вакцинации от COVID-19. Прививка станет доступной для более широкого круга людей. Дмитрий Пиневич, отвечая на вопросы журналистов, рассказал подробности об условиях и назначении кредита на сумму $20 млн от Фонда международного развития ОПЕК.

Дмитрий Пиневич

В 2020 году было реализовано 23 проекта благодаря грантам Президента Беларуси в области культуры.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович представил председателя Следственного комитета Дмитрия Гору коллективу ведомства. Госсекретарь также вручил погоны генерал-майора юстиции Дмитрию Горе.

Александр Вольфович и Дмитрий Гора. Фото СК

Облегчение режима свободной торговли, развитие промышленной кооперации и сопряжение интеграционных процессов на постсоветском пространстве являются приоритетами председательства Беларуси в СНГ в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер Беларуси, председатель Экономического cовета СНГ Игорь Петришенко на пленарном заседании международного экономического форума "СНГ - 30 лет". Игорь Петришенко призвал страны Содружества не закрываться друг от друга в условиях пандемии COVID-19 и не заниматься протекционизмом.

На заседании форума "СНГ - 30 лет"

Экономика ЕАЭС справилась с вызовами, вызванными пандемией COVID-19, лучше, чем страны Евросоюза. Соответствующие данные привел на пленарном заседании международного экономического форума "СНГ - 30 лет" председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Абсолютный рекорд за всю историю - экспорт ПВТ в 2020 году превысил $2,7 млрд.

Многие государства пока не могут предоставить такие же выгодные условия для развития IT-сектора, какие действуют в Беларуси. Таким мнением поделился доктор физико-математических наук, профессор экономического факультета БГУ Михаил Ковалев.

Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%.

Нацбанк. Фото из архива

Социальные пункты помощи населению откроют в Минском, Вилейском и Смолевичском районах.

В Беларуси в ближайшую пятилетку будет отведена особая роль строительству арендного жилья. Об этом проинформировал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на встрече с трудовым коллективом ОАО "Строительный трест №13".

Утверждение госпрограммы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы дало старт новому этапу реализации комплексного проекта "Умные города Беларуси" - системному переходу в практическую плоскость.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1186 пациентов с COVID-19, выписаны 1243.

Фото из архива

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, стартовала во всех регионах страны.

Мотивационные тренинги и воспитание патриотов - Минтруда будет сотрудничать с фондом Алексея Талая.

Белтелерадиокомпания: мы находимся в непрекращающемся диалоге с правообладателем "Евровидения".

"Мисс БГПУ-2021" стала Валентина Амбражей.

Команда Гомельской области победила в финале проекта "300 талантов для Королевы".

Во время соревнований

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13-14 марта

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Спортивный праздник "Минская лыжня - 2021" пройдет 13 марта в РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи".

В Национальном историческом музее 13 марта пройдет творческая встреча и показ одежды дизайнеров республиканского фестиваля конкурса моды и фото "Мельница моды".

Культурно-просветительское мероприятие "Веселая Масленица" пройдет 13 марта в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

Первый белорусский полнометражный анимационный фильм "Прыгоды Несцеркі" 14 марта покажут в Музее истории белорусского кино к 50-летию белорусской анимации.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

14 марта

Международный день рек.

90 лет назад родился Дубашинский Павел Филиппович, белорусский актер, народный артист Беларуси (1989). В 1955 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Белорусском республиканском ТЮЗе, с 1967 года в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Создал ряд значительных образов в национальном и классическом репертуаре. Играл в пьесах А.Макаенка, К.Крапивы, Ф.Достоевского, А.Островского. Умер в 2000 году.

80 лет назад родилась Яковлева Ольга Михайловна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (1985). Снималась в фильмах "Таня", "За все в ответе", "Бешеное золото". Лауреат Государственной премии России (1995).

15 марта

День Конституции Республики Беларусь.

В Республике Беларусь - День потребителя.

Всемирный день защиты прав потребителей.

Международный день защиты бельков.

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