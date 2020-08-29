Картина дня: поездка Президента в Оршу, учения на Гродненском направлении и "школа будущего"

ВЧЕРА

Картина дня. 28 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Оршу. Главе государства доложили о социально-экономическом развитии региона и реализации указа от 25 февраля 2020 года "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области". Речь также пошла о развитии непосредственно Оршанского района. Президент подчеркнул, что в первую очередь при решении вопросов работы тех или иных предприятий его волнуют люди - работники производств - и их зарплаты. Государственные и частные предприятия должны работать одинаково эффективно, отметил глава государства. Он также заявил, что Орша должна начинать использовать больше собственных ресурсов для развития района. Александр Лукашенко поручил изучить вопрос с введением бесплатного питания в детских садиках. Глава государства также сообщил, что Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса.

Александр Лукашенко во время посещения ООО "Савушкин-Орша"

За границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет. Об этом белорусский лидер заявил, общаясь с представителями трудового коллектива ООО "Савушкин-Орша" и журналистами. Глава государства обещает ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны ряда стран. Президент прокомментировал свое принятие первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом.

Александр Лукашенко во время встречи с работниками ООО "Савушкин-Орша"

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса планируется начать в Беларуси в сентябре, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Белорусская сторона уже определила клинические базы для проведения испытаний.

В Беларуси выздоровели и выписаны 69 887 пациентов с COVID-19.

У Беларуси есть большой потенциал для развития торговли с Дубаем. Такое мнение высказал директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо на встрече с представителями менеджмента Dubai Exports - агентства по продвижению экспорта эмирата Дубай, которая прошла в формате видеоконференции.

Валерий Садохо. Фот оиз архива

Представители 10 стран знакомятся с потенциалом Припятского Полесья во время Мозырского экономического форума. Форум посещают дипломаты из Армении, Азербайджана, Болгарии, Ирана, Литвы, Пакистана, Палестины, России, Судана, Узбекистана. Также в Гомельскую область прибыли представители других регионов Беларуси.

ОАО "Беларуськалий" работает в плановом режиме, с максимальной загрузкой мощностей.

Молочка обеспечивает более 40% экспорта белорусской сельхозпродукции.

Фото из архива

В Брестском горисполкоме состоялось подписание договора на реализацию проекта по стимулированию потенциала технологий индустрии 4.0. Его сумма - $1 млн.

Проект государственной программы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы должен быть сформирован до 1 октября. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации.

В период с 28 по 31 августа будет проводиться комплексное тактическое учение на Гродненском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ходе учения запланированы перемещения большого числа военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения.

Новый учебный год все школы начнут в обычном режиме, заявила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

Ирина Каржова. Фото из архива

В 2020 году 102 тыс. многодетных семей получат единовременную материальную помощь для подготовки детей к учебному году. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков при посещении многодетной семьи в Слуцке.

ФОТОФАКТ: Новую школу откроют к 1 сентября в Новой Боровой

В новой школе

Реконструкция автодороги М3 Минск-Витебск ведется в Минской области.

Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29-30 августа

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Фестиваль Hobby Day пройдет 29 августа в Минском зоопарке.

VI Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" 29 августа соберет гостей в агрогородке Лясковичи Петриковского района.

"Конный фест" пройдет 29 августа в деревне Сычково Бобруйского района.

В Витебске 29 августа на площадке перед концертным залом "Витебск" с 19.00 по 22.00 состоится открытый городской творческий проект уличного искусства "Витебский квАРТал".

Белорусская государственная филармония и музыкальная школа Артема Шаплыко 30 августа приглашают на гранд-эвент "Вдохновение": классика step by step". Концерт состоится в Малом зале имени Г. Ширмы Белгосфилармонии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

30 августа

В Республике Беларусь - День шахтера.

Международный день жертв насильственных исчезновений.

160 лет назад родился Левитан Исаак Ильич, русский живописец-пейзажист, передвижник. С 1898 года преподавал в Московском училище живописи, скульптуры и зодчества. Работал в Крыму, на Волге, в Финляндии, Италии, Франции, Швейцарии. Мастер камерного, лирического пейзажа, так называемого пейзажа настроения. Его называли певцом русской природы. Среди произведений: картины "После дождя", "Вечерний звон", "Золотая осень" и др. Большинство картин художника находится в Третьяковской галерее. Умер в 1900 году.

31 августа

105 лет назад родился Казека Янка (Козеко Иван Дорофеевич), критик, литературовед, заслуженный работник культуры Беларуси (1976). В 1938 году окончил Минский педагогический институт. Учительствовал, с 1954 года работал в газете "Лiтаратура i мастацтва", с 1967 года главный редактор издательства "Беларусь", в 1967-1991 годах в издательстве "Беларуская Савецкая Энцыклапедыя" (в 1969-1979 годах заместитель главного редактора). Исследовал художественно-стилевые особенности белорусской прозы, вопросы сатиры, истоки и развитие жанра басни, творчество Я.Коласа, К.Чорного, К.Крапивы, И.Мележа, И.Шамякина, В.Витки, А.Кулаковского. Автор сборников литературно-критических статей "Из неиссякаемых родников", "Вдохновение и мастерство", книг "Кузьма Чорный: Страницы творчества", "Кондрат Крапива", "Белорусская басня" и др. Составитель книг автобиографических материалов белорусских писателей. Лауреат Государственной премии Беларуси (1976) за участие в издании Белорусской Советской Энциклопедии в 12 томах. Умер в 2000 году.

75 лет назад родился Попов Леонид Иванович, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза (1980, 1981), летчик-космонавт СССР (1980). С 1970 года в отряде космонавтов. Осуществил (как командир экипажа) полеты в 1980, 1981, 1982 годов. В космосе провел 200,6 суток. Удостоен золотой медали им.К.Циолковского АН СССР.

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