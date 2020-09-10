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10 сентября 2020, 07:00

Картина дня: полная версия интервью Лукашенко российским СМИ, новый генпрокурор и осенние ярмарки

ВЧЕРА

Картина дня. 9 сентября

Спокойствие, аккуратность и чистота - бренд Беларуси, и это никуда не делось. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью российским СМИ. Глава государства выразил мнение, что в новой Конституции Беларуси необходимо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить сильную роль Президента. Александр Лукашенко назвал возможные внутренние причины протестов в стране и предупредил о негативном влиянии Telegram-каналов. Глава государства заявил, что все предприятия в Беларуси работают, ни один завод не останавливал полностью работу даже во время забастовок. Также Президент ответил на вопрос о возможной глубине интеграции с Россией и рассказал, чем может обернуться выход Беларуси из ОДКБ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и жителей этой страны с Днем Государственной независимости.

Андрей Швед, который до настоящего времени возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз, назначен Генеральным прокурором Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Вторая очередь строительства введена в эксплуатацию в особой экономической зоне "Бремино-Орша". С ходом строительства мультимодального комплекса ознакомился премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки в Витебскую область. Программа по развитию Оршанского района в целом выполняется. Такую оценку дал премьер-министр по итогам посещения ряда объектов региона.

Сегодня одной из основных задач остается поддержка стабильно работающих предприятий и продвижение их интересов на внешних рынках. Такое мнение во время рабочей поездки в ОАО "Белкард" высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Беларусь в условиях пандемии COVID-19 сумела меньше других стран Евразийского экономического союза сократить поставки товаров на общий рынок, сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

В Беларуси поставлено 777,8 тыс. т зерна в счет госзаказа, что составляет 95,8% от плана.

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В Беларуси на 9 сентября выздоровели и выписаны 71 999 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Литературно-художественные журналы нового формата. Популяризация белорусской прозы и поэзии". Начало в 11.00.

Оперу Джакомо Пуччини "Богема" можно будет увидеть в Большом театре Беларуси в рамках благотворительной акции.

Выставка мастерской "Тесля" "Сожская скань" откроется в Гомельском областном центре народного творчества. Экспозиция будет доступна по 7 октября.

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Знаменательные даты 11 сентября

135 лет назад родился Славинский Адам Семенович, участник польского и российского революционного движения, партийный и государственный деятель Беларуси. С 1907 года член Варшавской организации СДКПиЛ, с 1912-го в большевистских организациях Петербурга. В дни Октябрьской революции командир красногвардейского отряда, участник ликвидации контрреволюционного мятежа Керенского-Краснова. С января 1918 года в Минске, председатель бюро Минской группы СДКПиЛ, участвовал в формировании революционных польских батальонов. Во время немецкой оккупации Беларуси член Минского подпольного районного комитета РКП(б), с августа 1918 года член Краевого комитета коммунистических организаций Беларуси и Литвы. С декабря 1918 года начальник Минской городской милиции, заведующий отделом управления Минского губернского ВЧК. В начале 1920-х годах организатор партизанского движения в Минской губернии. С 1921 года нарком земледелия БССР. В 1934-1937 годах начальник политотдела Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги. В 1937 году арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1955 году. Его именем названа улица в Минске.

120 лет назад родился Руссиянов Иван Никитич, участник боев на территории Беларуси в Великую Отечественную войну, генерал-лейтенант (1943), Герой Советского Союза (1978). В 1932 году окончил курсы "Выстрел", в 1941-м курсы усовершенствования командного состава при Военной академии Гештаба, в 1949-м Военную академию Гештаба. С 1919 года в Красной Армии. В Великую Отечественную войну на фронте с 1941 года, командир стрелковой дивизии, механизированного корпуса. Под его командованием 100-я стрелковая дивизия в июне 1941 года в течение трех суток стойко обороняла Минск на позициях у д.Острошицкий Городок Минского района, отбивая атаки вражеских танков, переходя в контратаки и оттесняя противника. Участвовал в боях под Смоленском, Ельней, в Московской, Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Украины, Венгрии, Австрии. До 1958 года служил в Советской Армии. Звание Героя Советского Союза присвоено за личное мужество и героизм и умелое командование войсками в Великую Отечественную войну. Умер в 1984 году. Его именем названа улица в Минске.

85 лет назад родился Титов Герман Степанович, космонавт, Герой Советского Союза (1961), летчик-космонавт СССР (1961), генерал-полковник авиации (1988), кандидат военных наук (1980). В 1961 году осуществил второй в мире космический полет на корабле "Восход-2". В космосе провел 1,05 суток. Лауреат Ленинской премии (1988). Его именем назван кратер на Луне. Умер в 2000 году.

75 лет назад родился Рыженков Владимир Николаевич, белорусский общественный деятель, педагог, заслуженный тренер Беларуси (1988), заслуженный работник физической культуры и спорта Беларуси (1992). В 1972 году окончил Белорусский институт физической культуры. Работал инструктором, заведующим сектором физической культуры и спорта ЦК КПБ, председателем Госкомспорта Беларуси, возглавлял Национальный олимпийский комитет Беларуси. В 1995-1996 годах министр спорта и туризма Республики Беларусь. Умер в 1996 году.

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