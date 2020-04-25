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13:04 МАРТ снова продлил госрегулирование цен на гречку Экономика
13:00 Мемориал на месте деревни Ола позволит новым поколениям осознать цену Великой Победы - Соловей Регионы
13:00 Андрейченко вместе с депутатами благоустраивал на субботнике парк Тивали в Минске Регионы
12:55 Гомельская область заработала на субботнике более Br1,3 млн Регионы
12:45 Лукашенко назвал фундаментальные вопросы, по которым можно дать ответы, включая выборы и Конституцию Президент
12:44 ВРП Брестской области в январе-марте составил 100,3% к уровню прошлого года Регионы
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12:30 Лукашенко: без малой родины, особенно деревень, не может быть ни суверенитета, ни независимости Президент
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11:50 Гродненская область на субботнике планирует заработать более Br700 тыс. Регионы
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11:42 Карпенко: всегда прекрасно своими руками облагораживать родную землю Общество
11:33 Коллектив Минприроды высадит на субботнике более 200 деревьев и кустарников Общество
11:33 Субботники помогают совместными усилиями делать нашу страну краше и чище - Анфимов Общество
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25 апреля 2020, 09:00

Картина дня: помощь доноров в борьбе с COVID-19, отмена лимитов на посылки и как изменится закон об охране труда

ВЧЕРА

Картина дня. 24 апреля

Президенту Беларуси Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины". Глава государства подчеркнул, что к этому природному богатству, которое есть в Беларуси, необходимо относиться по-человечески: ценить, беречь и вовремя восстанавливать. Президент после ознакомления с проектом указа поручил доработать документ.

Во время мероприятия
Во время мероприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Сингапуром.

В Беларуси внесены изменения в порядок перемещения через границу товаров для личного пользования. Соответствующий указ №146 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Внесены изменения в сфере оценочной деятельности в Беларуси. Это предусмотрено указом №147, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 апреля.

Ордена Матери удостоены 60 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ №137 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Главой государства в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы 2 мая на пятницу 1 мая 2020 года.

Фото из архива
Фото из архива

Принято решение о внесении в Палату представителей проекта закона об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.

Белорусское правительство предлагает всем банкам активно включиться в ипотечное кредитование. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время посещения ОАО "Керамин".

Владимир Кухарев
Владимир Кухарев

Правительство изменило порядок взимания платы за проезд по платным дорогам.

Члены комитета Европарламента по гражданским свободам во время дистанционного голосования поддержали соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Очередная партия тест-систем и средств защиты из Китая будет доставлена в Минск 25 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Польша передала Беларуси добрососедскую помощь для борьбы с коронавирусом.

Добрососедская помощь прибыла в Минск
Добрососедская помощь прибыла в Минск

Шесть из девяти пациентов с COVID-19 после переливания плазмы выздоровевших людей пошли на поправку, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после посещения РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

КОММЕНТАРИЙ: "Золотой фонд", или Как доноры могут помочь в борьбе с COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Беларусь ожидает скорого поступления экспериментального препарата для лечения пациентов с COVID-19. На протяжении нескольких последних дней заболеваемость пневмониями в Витебске идет на снижение.

Фото из архива
Фото из архива

"Радуешься, когда пациент выписывается" - кардиолог о работе в условиях COVID-19

КОММЕНТАРИЙ: Как витебский бизнес поддержал медиков

Белорусский Красный Крест запустил платформу пожертвований на программу борьбы с COVID-19.

Министерство труда и социальной защиты готовит рекомендации по разработке систем управления охраны труда на отраслевом и территориальном уровнях. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов. Менять нормы по охране труда в связи с рекомендациями по усилению личной гигиены в условиях пандемии нет необходимости.

Внутренний контроль, запрос документов - что изменится в законе об охране труда с этого года.

Четыре отремонтированных самолета Су-25 переданы в ВВС и войска ПВО Беларуси.

Фото Госкомвоенпрома
Фото Госкомвоенпрома

Никаких изменений во вступительной кампании в этом году не планируется, заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с коллективом гимназии №10 Гродно.

Депутаты передали подарки ветеранам войны и труда в преддверии 75-летия Великой Победы.

Памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, прошло на улице Игнатенко в Минске.

Фото МЧС
Фото МЧС

Белгидромет: загрязнение воздуха пылью было связано с антропогенным фактором, засухой и пожарами. Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси из-за пожаров в Чернобыльской зоне в Украине нет.

В Беларуси, по данным на 24 апреля, запрет на посещение лесов действует в 77 районах.

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25-28 апреля

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В Беларуси 25 апреля пройдет Республиканский субботник.

Центральный ботанический сад 25 апреля открывает центральный вход и объявляет о начале летнего сезона.

Национальный академический театр имени Янки Купалы запустил рубрику “Чытаць я хацеў!” Каждый вечер в 20.00 в аккаунте театра в Instagram в исполнении актеров будут звучать произведения белорусских и зарубежных писателей и поэтов. Записи чтений также доступны на YouTube-канале театра.

На YouTube-канале Республиканского театра белорусской драматургии 26 апреля пройдет показ спектакля "Чарнобыльская малітва". Начало трансляции в 19.00. Ссылка будет действительна в течение 24 часов.

Онлайн-чтение романа Владимира Короткевича "Каласы пад сярпом тваім" по 29 апреля проходит в Государственном музее истории белорусской литературы. Трансляции начинаются в 16.00 на YouTube-канале музея.

Белорусский государственный академический театр юного зрителя по 30 апреля транслирует архивные спектакли. Начало трансляций на YouTube-канале театра в 18.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

26 апреля

В Республике Беларусь - День чернобыльской трагедии. Общенациональный день скорби.

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

Международный день интеллектуальной собственности - праздник изобретателей и творческих людей всех областей знания.

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Всемирный день породненных городов.

27 апреля

90 лет назад родился Данциг Май Вольфович, белорусский живописец, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1973), народный художник Беларуси (1995). Окончил Минское художественное училище, Московский художественный институт им.Сурикова. Среди работ: картины "Тишина", "Моя Логойщина", "Витебск - родина Шагала". Из произведений монументальной живописи: мозаичное панно в кинотеатре "Партизан", мозаика в гостинице "Юбилейная". Творчество отличает яркая индивидуальная манера, основными чертами которой являются эпические, монументально-обобщенные трактовки форм, экспрессивность цветовых решений, глубина психологических характеристик. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1968). Умер в 2017 году.

28 апреля

Всемирный день охраны труда.

105 лет назад родился Казимировский Соломон Савельевич, белорусский режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1973). Окончил ГИТИС. В 1940-1941 годах режиссер, в 1967-1975 годах главный режиссер Белорусского театра им.Я.Коласа. Среди постановок: "Лекарь поневоле" Мольера, "Шестое июля" М.Шатрова, "Трибунал" А.Макаенка и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1968). Умер в 2011 году.

105 лет назад родился Макаров Борис Павлович, певец, заслуженный артист Беларуси (1955). Окончил Центральное училище театральной самодеятельности в Москве. В 1943-1978 годах солист Ансамбля песни и танца БВО. Исполнял песни современных, в т.ч. белорусских композиторов. Владел также искусством конферанса. Умер в 1991 году.

29 апреля

Международный день танца.

День памяти жертв военных действий с применением химического оружия.

50 лет назад родилась Турман Ума, американская актриса. Снималась в фильмах "Криминальное чтиво", "Убить Билла" и др.

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