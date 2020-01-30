Картина дня: помощь Китаю, эксперты о конституционной реформе и встроенный детский сад

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 30 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:40 Правительство утвердило мероприятия по развитию инновационной системы Беларуси на 2020 год Общество
11:26 Ритмы джаза в центре Минска: стартуют продажи квартир в доме "Новый Орлеан" Общество
11:21 Лукашенко произвел назначения в руководстве Управделами Президента Президент
11:20 Директор Института экономики НАН станет заместителем главы Администрации Президента Президент
11:20 В Беларуси в выходные будет до +9°С Общество
11:18 Совет Федерации одобрил введение должности зампредседателя Совбеза РФ В мире
11:15 Гомельский химзавод в 2019 году увеличил объем инвестиций в модернизацию в 1,5 раза Экономика
11:14 София Кенин и Гарбинье Мугуруса вышли в финал Australian Open Спорт
11:10 Вадим Зарянкин согласован на должность председателя Витебского горисполкома Президент
11:01 Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси Общество
10:53 Близнецов панды в Берлинском зоопарке впервые показали публике Калейдоскоп
10:51 Госатомнадзор в 2019 году провел на БелАЭС более 300 контрольно-надзорных мероприятий Экономика
10:39 ФОТОФАКТ: В Беларуси выпал снег Общество
10:36 В СЭЗ "Витебск" с участием российского инвестора создадут производство жестяных банок Экономика
10:28 Беларусь планирует расширить поставки продукции деревообработки в Румынию Экономика
10:22 Все виды электронной цифровой подписи можно будет получить в "одном окне" Экономика
10:21 Умные светофоры появятся в Могилеве Регионы
10:14 КГК выявил недоработки в реализации госинвестпрограммы в Гродненской области Регионы
10:10 В Беларуси изучат идею освобождать добровольно сознавшихся коррупционеров от наказания по УК Общество
10:10 Поезд сбил мужчину в Ивацевичском районе Происшествия
10:10 В Гродно оглашен приговор мужчине, который облил жену бензином и поджег Происшествия
10:00 Житель Витебска подбросил на крыльцо церкви украденные драгоценности Происшествия
10:00 Создавая успешный бизнес: в "Великом камне" подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве Экономика
09:53 Реконструкция автодороги М7 начнется летом, модернизация "олимпийки" - не раньше 2021 года Экономика
09:50 Более 67 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях Минской области в 2019 году Регионы
09:26 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили "Клужу" в Кубке ФИБА-Европа Спорт
09:18 Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Светлогорском районе Происшествия
09:02 Европарламент одобрил сделку по Brexit В мире
09:00 Комплекс сортировки ТКО в Барановичах планируют модернизировать Регионы
08:42 Мастер-классы по созданию чат-бота и дизайну: в Гомельском технопарке пройдет хакатон для подростков Регионы
Все новости
Все новости
Общество
30 января 2020, 07:00

Картина дня: помощь Китаю, эксперты о конституционной реформе и встроенный детский сад

ВЧЕРА

Картина дня. 29 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с распространяющейся болезнью, вызванной коронавирусом.

Беларусь сформировала группу медиков, которых планируют направить в Китай для изучения коронавируса, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Беларусь также направила гуманитарную помощь в Китай для поддержки в борьбе со вспышкой коронавируса.

Погрузка гуманитарной помощи
Погрузка гуманитарной помощи

Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Ожидаемые конституционные изменения в России и Беларуси говорят о завершении постсоветской эпохи. Такое мнение высказал во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Конституционная реформа в России" в пресс-центре БЕЛТА декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин. В информационном поле и Беларуси, и России не хватает качественной аналитики по поводу изменений в Конституцию, преобладают спекуляции, считает директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров. Заведующий кафедрой конституционного права БГУ доктор юридических наук, профессор Григорий Василевич считает, что роль Всебелорусского народного собрания нужно усилить. Существующую в современном обществе потребность в переменах важно совместить с запросом на стабильность.

Во время заседания
Во время заседания

Предложения о практическом взаимодействии в сфере борьбы с терроризмом высказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в Москве на встрече с руководителем Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андреем Новиковым.

Развитие контактов с регионами способствует усилению сотрудничества между Беларусью и ЕС. Таким мнением поделился глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель во время информационной встречи "Сотрудничество ЕС - Беларусь: Могилевская область".

Дирк Шубель
Дирк Шубель

Беларусь и Норвегия разрабатывают документы по упрощению визового режима и сотрудничеству в сфере ядерной безопасности. Эти вопросы обсуждались накануне в Осло на очередном раунде консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Фото МИД
Фото МИД

Первая партия карьерных самосвалов БелАЗ-75137 отправляется в Индию, сообщили в пресс-службе ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

Фото ОАО "БелАЗ"
Фото ОАО "БелАЗ"

Пять центров поддержки технологий и инноваций планируется создать во втором квартале этого года, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

В Беларуси повышены предельные максимальные отпускные цены на углеводородные сжиженные топливные газы для коммунально-бытового потребления.

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней.

Белорусский республиканский союз молодежи является серьезной управленческой школой. Такое мнение во время V Пленума Центрального комитета БРСМ высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Для Белорусского республиканского союза молодежи 2020 год пройдет под девизом #раЗАм, сообщил первый секретарь организации, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк.

Выступает Игорь Сергеенко
Выступает Игорь Сергеенко

Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы без вступительных испытаний, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько на встрече с учениками одного из таких классов в Орше.

Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа о ценах на лекарства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику, запасные части к ней. Белорусы высказались, в частности, по поводу отпускной цены на импортный медтовар.

Ранняя диагностика онкозаболеваний благодаря скринингу в Беларуси составляет от 80,7% до 90,7%. Об этом сообщил заместитель директора по хирургии Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова Виктор Кохнюк.

В Дрогичине открылся первый в Брестской области детский сад, встроенный в многоэтажный жилой дом. В крупных городах Брестской области планируют возводить жилые дома со встроенными детскими садами, сообщил председатель облисполкома Анатолий Лис.

В новом детском саду
В новом детском саду

Людям с инвалидностью планируется предоставить право бесплатного пользования любыми автомобильными парковками. Для людей с ограниченными возможностями также введут услуги персональных ассистентов. Такие нормы содержится в новом законопроекте "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и соцвопросам Людмила Кананович.

Бесплатные торговые места для реализации плодоовощной продукции на столичных рынках будут предоставлены пенсионерам и инвалидам, сообщили в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома.

В мировом рейтинге университетов Webometrics Белорусский национальный технический университет растет быстрее всех вузов страны, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

РЕПОРТАЖ: Человек-амфибия: как в Могилеве из обычных людей водолазов делают

Во время тренировки
Во время тренировки

Представитель Беларуси выступит в первой части первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2020".

Французская компания Nomades вместе с Университетом Лотарингии планирует снять документальный фильм о дикой природе Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Теплая бесснежная зима по-разному влияет на представителей дикой природы и урожайность растений. Какими могут быть последствия такой погоды в Беларуси для животных, птиц, рыб, а также сельского хозяйства, рассказали ученые.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Профсоюзные правовые приемы пройдут в Беларуси. Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов.

Лицею Белорусского государственного университета исполняется 30 лет. Юбилею будет посвящен праздничный концерт, на который приглашены руководство Министерства образования, БГУ, сотрудники и учащиеся лицея.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Ключевые вопросы устойчивого использования водно-болотных экосистем для сохранения природного биоразнообразия Беларуси. Закон Республики Беларусь "Об охране и использовании торфяников". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы в 11. 00 состоится пресс-конференция на тему: "Человек безбарьерной среды - 2020".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 января

170 лет назад родился Залесский Петр Карлович (Гродненская губерния), астроном, геодезист и топограф, полковник. В 1871-м окончил Белостокское реальное училище, в 1873-м Военно-топографическое училище в Петербурге. С 1874 года работал в Туркестанском военно-топографическом отделении, с 1879-го был помощником заведующего Ташкентской астрономической и физической обсерватории. В 1881-1913 годах под его руководством и при его участии проведены масштабные астрономо-геодезические, топографические и гравиметрические работы. Русское Географическое общество наградило Залесского большой золотой медалью им.Ф.Литке (1895). Умер в 1916 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Правительство утвердило мероприятия по развитию инновационной системы Беларуси на 2020 год
Ритмы джаза в центре Минска: стартуют продажи квартир в доме "Новый Орлеан"
Фото из архива В Беларуси в выходные будет до +9°С
Фото из архива Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси
Снег в Гомеле ФОТОФАКТ: В Беларуси выпал снег
Фото из архива В Беларуси изучат идею освобождать добровольно сознавшихся коррупционеров от наказания по УК
Главное
Фото из архива Директор Института экономики НАН станет заместителем главы Администрации Президента
При подготовке к Олимпиаде мелочей быть не может - Сергеенко
Реконструкция автодороги М7 начнется летом, модернизация "олимпийки" - не раньше 2021 года
Создавая успешный бизнес: в "Великом камне" подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве
Топ-новости
Лукашенко произвел назначения в руководстве Управделами Президента
Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси
Ритмы джаза в центре Минска: стартуют продажи квартир в доме "Новый Орлеан"
"Белпочта" повысила стоимость некоторых услуг
Умные светофоры появятся в Могилеве
Около 20 т медицинских изделий - Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Европарламент одобрил сделку по Brexit
Беларусь сформировала группу медиков, которых планируют направить в Китай для изучения коронавируса
ФОТОФАКТ: В Беларуси выпал снег
ООН отмечает особые успехи Беларуси на пути к достижению Целей устойчивого развития
Сергеенко: БРСМ - серьезная управленческая школа
Более 67 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях Минской области в 2019 году
Пять центров поддержки технологий и инноваций создадут в Беларуси в 2020 году
Цуй Цимин: отношения Китая и Беларуси являются образцовыми для других стран
В информационном поле вокруг конституционных реформ преобладают спекуляции - Макаров
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.