Картина дня: помощь Китаю, эксперты о конституционной реформе и встроенный детский сад

ВЧЕРА

Картина дня. 29 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с распространяющейся болезнью, вызванной коронавирусом.

Беларусь сформировала группу медиков, которых планируют направить в Китай для изучения коронавируса, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Беларусь также направила гуманитарную помощь в Китай для поддержки в борьбе со вспышкой коронавируса.

Погрузка гуманитарной помощи

Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Ожидаемые конституционные изменения в России и Беларуси говорят о завершении постсоветской эпохи. Такое мнение высказал во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Конституционная реформа в России" в пресс-центре БЕЛТА декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин. В информационном поле и Беларуси, и России не хватает качественной аналитики по поводу изменений в Конституцию, преобладают спекуляции, считает директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров. Заведующий кафедрой конституционного права БГУ доктор юридических наук, профессор Григорий Василевич считает, что роль Всебелорусского народного собрания нужно усилить. Существующую в современном обществе потребность в переменах важно совместить с запросом на стабильность.

Во время заседания

Предложения о практическом взаимодействии в сфере борьбы с терроризмом высказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в Москве на встрече с руководителем Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андреем Новиковым.

Развитие контактов с регионами способствует усилению сотрудничества между Беларусью и ЕС. Таким мнением поделился глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель во время информационной встречи "Сотрудничество ЕС - Беларусь: Могилевская область".

Дирк Шубель

Беларусь и Норвегия разрабатывают документы по упрощению визового режима и сотрудничеству в сфере ядерной безопасности. Эти вопросы обсуждались накануне в Осло на очередном раунде консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Фото МИД

Первая партия карьерных самосвалов БелАЗ-75137 отправляется в Индию, сообщили в пресс-службе ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

Фото ОАО "БелАЗ"

Пять центров поддержки технологий и инноваций планируется создать во втором квартале этого года, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

В Беларуси повышены предельные максимальные отпускные цены на углеводородные сжиженные топливные газы для коммунально-бытового потребления.

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней.

Белорусский республиканский союз молодежи является серьезной управленческой школой. Такое мнение во время V Пленума Центрального комитета БРСМ высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Для Белорусского республиканского союза молодежи 2020 год пройдет под девизом #раЗАм, сообщил первый секретарь организации, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк.

Выступает Игорь Сергеенко

Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы без вступительных испытаний, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько на встрече с учениками одного из таких классов в Орше.

Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа о ценах на лекарства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику, запасные части к ней. Белорусы высказались, в частности, по поводу отпускной цены на импортный медтовар.

Ранняя диагностика онкозаболеваний благодаря скринингу в Беларуси составляет от 80,7% до 90,7%. Об этом сообщил заместитель директора по хирургии Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова Виктор Кохнюк.

В Дрогичине открылся первый в Брестской области детский сад, встроенный в многоэтажный жилой дом. В крупных городах Брестской области планируют возводить жилые дома со встроенными детскими садами, сообщил председатель облисполкома Анатолий Лис.

В новом детском саду

Людям с инвалидностью планируется предоставить право бесплатного пользования любыми автомобильными парковками. Для людей с ограниченными возможностями также введут услуги персональных ассистентов. Такие нормы содержится в новом законопроекте "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и соцвопросам Людмила Кананович.

Бесплатные торговые места для реализации плодоовощной продукции на столичных рынках будут предоставлены пенсионерам и инвалидам, сообщили в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома.

В мировом рейтинге университетов Webometrics Белорусский национальный технический университет растет быстрее всех вузов страны, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

РЕПОРТАЖ: Человек-амфибия: как в Могилеве из обычных людей водолазов делают

Во время тренировки

Представитель Беларуси выступит в первой части первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2020".

Французская компания Nomades вместе с Университетом Лотарингии планирует снять документальный фильм о дикой природе Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Теплая бесснежная зима по-разному влияет на представителей дикой природы и урожайность растений. Какими могут быть последствия такой погоды в Беларуси для животных, птиц, рыб, а также сельского хозяйства, рассказали ученые.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 января

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Профсоюзные правовые приемы пройдут в Беларуси. Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов.

Лицею Белорусского государственного университета исполняется 30 лет. Юбилею будет посвящен праздничный концерт, на который приглашены руководство Министерства образования, БГУ, сотрудники и учащиеся лицея.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Ключевые вопросы устойчивого использования водно-болотных экосистем для сохранения природного биоразнообразия Беларуси. Закон Республики Беларусь "Об охране и использовании торфяников". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы в 11. 00 состоится пресс-конференция на тему: "Человек безбарьерной среды - 2020".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 января

170 лет назад родился Залесский Петр Карлович (Гродненская губерния), астроном, геодезист и топограф, полковник. В 1871-м окончил Белостокское реальное училище, в 1873-м Военно-топографическое училище в Петербурге. С 1874 года работал в Туркестанском военно-топографическом отделении, с 1879-го был помощником заведующего Ташкентской астрономической и физической обсерватории. В 1881-1913 годах под его руководством и при его участии проведены масштабные астрономо-геодезические, топографические и гравиметрические работы. Русское Географическое общество наградило Залесского большой золотой медалью им.Ф.Литке (1895). Умер в 1916 году.

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