Картина дня: порядок досрочного голосования, ПДД на языке жестов и что изменится с 1 августа

ВЧЕРА
Картина дня. 31 июля
Благополучие таких городов, как Березовка, зависит от экономического здоровья градообразующих предприятий. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко во время посещения ОАО "Стеклозавод "Неман".
ИНФОГРАФИКА: Досрочное голосование
В ЦИК поданы документы на аккредитацию 149 наблюдателей от СНГ на выборах президента.
МИД Беларуси направил ноту российской стороне в связи с ситуацией на границе.
Главы МИД Беларуси и Польши обсудили предложения по реализации региональных инициатив.
Почетный консул Беларуси будет работать в польском Ольштыне.
Важно развивать и создавать производства на местном сырье. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения строящегося картонного завода в Добруше.
В Беларуси сформированы привлекательные условия для инвестирования в разные отрасли. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время международной инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту". У Беларуси есть все необходимые ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
Золотовалютные резервы к концу года прогнозируются на уровне не менее $7,3 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц. Национальный банк ожидает замедление роста цен и считает реальным выполнение цели по инфляции в 5% по итогам 2020 года.
Рост БПМ, детских пособий и пенсий - что изменится в Беларуси с 1 августа.
"Амкодор" открыл научно-технический центр. В центре будут внедряться передовые технологии проектирования, проводиться научно-исследовательские работы по совершенствованию продукции холдинга, создаваться опытные образцы машин и агрегатов, проводиться их испытания, отрабатываться технологии сборки и постановки продукции в производство. Создание новых научно-технических центров в холдингах будет способствовать ускорению инновационных разработок, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.
Совмин определил порядок проведения государственных экспертиз условий труда.
Совмин скорректировал размер компенсаций расходов по сбору отходов товаров и упаковки.
Правительство утвердило положение о порядке регистрации резидента в качестве эмитента топливных карт на территории Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров №440 от 29 июля 2020 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Минтранс подписал допсоглашение с Kapsch TrafficCom для упрощения оплаты проезда по платным дорогам.
Минсвязи подготовило проект концепции госпрограммы по цифровому развитию страны на 2021-2025 годы.
Семь новых резидентов могут появиться в "Великом камне" к концу года.
ПДД на языке жестов
В Беларуси выздоровели и выписаны 62 444 пациента с COVID-19.
Новые аппараты УЗИ установили в Столине и Давид-Городке.
"Деревню будущего" начинают строить под Брестом.
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа.
Минлесхоз рассказал, какие изменения планируется внести в правила охоты.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 1-2 августа
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В Беловежской пуще в усадьбе белорусского Деда Мороза 1 августа организуют праздник варенья.
Минский планетарий к своему 55-летию 1 августа с 14.00 до 15.00 проведет мастер-класс "Первые телескопы". В фойе планетария с 12.00 до 15.00 будет открыта обсерватория. Вечером пройдут премьерные показы фильмов "Путь Европы к звездам" и "IBEX: в поисках края Солнечной системы".
Лида, культурная столица Беларуси, отметит 1 августа День города. Его жителей и гостей ждет насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа.
На территории археологического музея "Берестье" 2 августа реконструкторы разобьют средневековый лагерь. Организаторы воссоздадут атмосферу жизни предков, будет разыгран миниатюрный эпизод средневековой битвы.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
2 августа
В Республике Беларусь - День десантников и сил специальных операций
В Республике Беларусь - День железнодорожника.
120 лет назад родился Копалин Илья Петрович, российский режиссер документального кино, народный артист СССР (1968). Создал фильмы "Разгром немецких войск под Москвой", "Первый рейс к звездам" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1942, 1946, 1948, 1949, 1951). Умер в 1976 году.
3 августа
115 лет назад родился Курчатов Борис Васильевич, российский радиохимик, один из основоположников радиохимии, профессор. Открыл в 1935 году (совместно с другими учеными) ядерную изомерию у искусственных радионуклидов. В 1933-1940 годах изучал продукты радиоактивного распада различных химических элементов. Под его руководством получены первые отечественные лабораторные и реакторные образцы плутония, изучены его химические свойства. Лауреат Ленинской премии (1959) и Государственной премии СССР (1949, 1952). Умер в 1972 году.
110 лет назад родился Дворжецкий Вацлав Янович, российский актер, народный артист РСФСР. Работал в Горьковском театре, снимался в фильмах "Щит и меч", "Емельян Пугачев", "Красное и черное" и др. Умер в 1993 году.
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