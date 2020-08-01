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Общество
01 августа 2020, 09:00

Картина дня: порядок досрочного голосования, ПДД на языке жестов и что изменится с 1 августа

ВЧЕРА

Картина дня. 31 июля

Благополучие таких городов, как Березовка, зависит от экономического здоровья градообразующих предприятий. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко во время посещения ОАО "Стеклозавод "Неман".

Роман Головченко во время посещения стеклозавода "Неман"
Роман Головченко во время посещения стеклозавода "Неман"

ИНФОГРАФИКА: Досрочное голосование

В ЦИК поданы документы на аккредитацию 149 наблюдателей от СНГ на выборах президента.

МИД Беларуси направил ноту российской стороне в связи с ситуацией на границе.

Главы МИД Беларуси и Польши обсудили предложения по реализации региональных инициатив.

Почетный консул Беларуси будет работать в польском Ольштыне.

Важно развивать и создавать производства на местном сырье. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения строящегося картонного завода в Добруше.

Начальник участка очистных сооружений Александр Заборенко, заместитель премьер-министра Юрий Назаров, генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" Александр Коляда
Начальник участка очистных сооружений Александр Заборенко, заместитель премьер-министра Юрий Назаров, генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" Александр Коляда

В Беларуси сформированы привлекательные условия для инвестирования в разные отрасли. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время международной инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту". У Беларуси есть все необходимые ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Золотовалютные резервы к концу года прогнозируются на уровне не менее $7,3 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц. Национальный банк ожидает замедление роста цен и считает реальным выполнение цели по инфляции в 5% по итогам 2020 года.

Рост БПМ, детских пособий и пенсий - что изменится в Беларуси с 1 августа.

"Амкодор" открыл научно-технический центр. В центре будут внедряться передовые технологии проектирования, проводиться научно-исследовательские работы по совершенствованию продукции холдинга, создаваться опытные образцы машин и агрегатов, проводиться их испытания, отрабатываться технологии сборки и постановки продукции в производство. Создание новых научно-технических центров в холдингах будет способствовать ускорению инновационных разработок, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Во время церемонии
Во время церемонии

Совмин определил порядок проведения государственных экспертиз условий труда.

Совмин скорректировал размер компенсаций расходов по сбору отходов товаров и упаковки.

Правительство утвердило положение о порядке регистрации резидента в качестве эмитента топливных карт на территории Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров №440 от 29 июля 2020 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Минтранс подписал допсоглашение с Kapsch TrafficCom для упрощения оплаты проезда по платным дорогам.

Минсвязи подготовило проект концепции госпрограммы по цифровому развитию страны на 2021-2025 годы.

Семь новых резидентов могут появиться в "Великом камне" к концу года.

ПДД на языке жестов

В Беларуси выздоровели и выписаны 62 444 пациента с COVID-19.

Новые аппараты УЗИ установили в Столине и Давид-Городке.

"Деревню будущего" начинают строить под Брестом.

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа.

Минлесхоз рассказал, какие изменения планируется внести в правила охоты.

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1-2 августа

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В Беловежской пуще в усадьбе белорусского Деда Мороза 1 августа организуют праздник варенья.

Минский планетарий к своему 55-летию 1 августа с 14.00 до 15.00 проведет мастер-класс "Первые телескопы". В фойе планетария с 12.00 до 15.00 будет открыта обсерватория. Вечером пройдут премьерные показы фильмов "Путь Европы к звездам" и "IBEX: в поисках края Солнечной системы".

Лида, культурная столица Беларуси, отметит 1 августа День города. Его жителей и гостей ждет насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа.

На территории археологического музея "Берестье" 2 августа реконструкторы разобьют средневековый лагерь. Организаторы воссоздадут атмосферу жизни предков, будет разыгран миниатюрный эпизод средневековой битвы.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

2 августа

В Республике Беларусь - День десантников и сил специальных операций

В Республике Беларусь - День железнодорожника.

120 лет назад родился Копалин Илья Петрович, российский режиссер документального кино, народный артист СССР (1968). Создал фильмы "Разгром немецких войск под Москвой", "Первый рейс к звездам" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1942, 1946, 1948, 1949, 1951). Умер в 1976 году.

3 августа

115 лет назад родился Курчатов Борис Васильевич, российский радиохимик, один из основоположников радиохимии, профессор. Открыл в 1935 году (совместно с другими учеными) ядерную изомерию у искусственных радионуклидов. В 1933-1940 годах изучал продукты радиоактивного распада различных химических элементов. Под его руководством получены первые отечественные лабораторные и реакторные образцы плутония, изучены его химические свойства. Лауреат Ленинской премии (1959) и Государственной премии СССР (1949, 1952). Умер в 1972 году.

110 лет назад родился Дворжецкий Вацлав Янович, российский актер, народный артист РСФСР. Работал в Горьковском театре, снимался в фильмах "Щит и меч", "Емельян Пугачев", "Красное и черное" и др. Умер в 1993 году.

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