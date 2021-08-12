Картина дня: поручение правительству ответить на санкции, заседание Конституционной комиссии и вручение госнаград

ВЧЕРА

Картина дня. 11 августа

Глава государства Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны Запада в отношении Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Фото из архива

Врачей, спасших мальчиков Романа и Вадима с сильными ожогами, представят к госнаградам. Ход лечения детей находился на личном контроле главы государства.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды более чем 40 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

Во время награждения

Проект изменений в Конституцию будет доработан и до 1 сентября внесен Президенту, заявил председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Конституционная комиссия вынесет на рассмотрение Президента вопросы о статусе Всебелорусского народного собрания и смертной казни. Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету.

Петр Миклашевич

Беларусь отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Американской стороне также предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Об этом заявили журналистам в МИД Беларуси.

Депутаты - члены рабочей группы Национального собрания Беларуси по делам белорусов зарубежья встретились с родственниками депутатов Верховного Совета БССР первого созыва, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Минпром и концерны разработают отраслевые программы для оценки качества продукции.

Фото из архива

Экономический эффект от участия предприятий Беларуси в биржевых торгах оценивается в Br271 млн - БУТБ.

В Беларуси и России расширят взаимную практику использования платежных систем "Мир" и "Белкарт".

В Беларуси начался первый этап оперативно-тактического учения с зенитными ракетными войсками.

Фото из архива

На учении с Гродненской погрангруппой отработано уничтожение группы вооруженных нарушителей границы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 966 пациентов с COVID-19, выписаны 1062.

В Беларуси установлены сроки сбора клюквы и брусники, сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

Фото из архива

Авиакомпания Georgian Airways возобновила полеты в Беларусь.

Эскиз памятного знака погибшим летчикам утвердили в Барановичах.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 августа

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Онлайн-конференция на тему "Работа по выявлению и предотвращению фактов выплаты зарплаты в конвертах" пройдет на сайте БЕЛТА. Начало в 11.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "Онлайн-конференция", присылать в Viber и Telegram на номер 8 (044) 583-84-04.

В рамках выставочного проекта "Литературный пейзаж. Графика из фондов Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" в Национальном художественном музее Республики Беларусь состоится литературно-музыкальный вечер "Любимый поэт".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 августа

Международный день левши.

80 лет назад родился Грищенко Михаил Михайлович (г.Чита, Россия), белорусский артист балета. В 1960 году окончил Белорусское хореографическое училище, в 1980-м - Белорусский театрально-художественный институт. В 1960-1981 годах - солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Танцовщик героического плана. Среди партий: Иван ("Альпийская баллада" Е.Глебова), Спартак ("Спартак" А.Хачатуряна), Базиль ("Дон Кихот" Л.Минкуса) и др. Автор книги "Белорусский балет и современная тема".

50 лет назад родился Вдовиченков Владимир Владимирович, российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (2012). Снимался в фильмах "Президент и его внучка", "Тарас Бульба", телесериалах "Бригада", "Белая гвардия", "До свидания, мальчики" и др.

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