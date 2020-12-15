Картина дня: посещение Лукашенко 4-й больницы Минска, прогноз по COVID-19 и новогодний библиобус

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 15 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:24 Забытый народный промысел росписи по стеклу представили на выставке в Бресте Культура
08:12 Два человека погибли при крушении вертолета в Новой Зеландии В мире
08:04 Выставка индийского художественного текстиля откроется в Могилеве 16 декабря Афиша
07:51 Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции В мире
07:40 Ловля щуки запрещена в озере Кашо Городокского района до лета 2021 года Регионы
07:32 Председатель комитета Конгресса по инаугурации президента признал победу Байдена В мире
07:27 Суды в этом году удовлетворили почти 40% исков о восстановлении на работе Общество
07:16 В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек В мире
07:05 Белорусские атлеты выиграли три медали в заключительный день личного КМ по греко-римской борьбе Спорт
07:00 Картина дня: посещение Лукашенко 4-й больницы Минска, прогноз по COVID-19 и новогодний библиобус Общество
00:50 В Париже двое грабителей ограбили ювелирный магазин В мире
00:34 В Нидерландах объявили о введении полного локдауна В мире
14.12.20
14.12.20 23:57 Франция проведет референдум по конституции В мире
14.12.20 23:29 ЦИК Кыргызстана зарегистрировала 18 кандидатов в президенты В мире
14.12.20 22:55 На Сицилии зафиксировано извержение вулкана Этна В мире
14.12.20 22:38 Картина COVID-19 в мире за сутки - более 574 тыс. случаев заражения В мире
14.12.20 22:07 Героизация нацизма в Литве стала постоянным явлением - журналист Общество
14.12.20 21:51 Экспозиция к 75-летию "Настаўніцкай газеты" откроется 21 декабря в Национальном историческом музее Афиша
14.12.20 21:33 Общество должно противостоять попыткам героизации нацизма - эксперт Общество
14.12.20 21:11 Турция вводит непрерывный комендантский час с 31 декабря по 4 января В мире
14.12.20 20:50 В Таллине прошли Дни белорусской культуры, посвященные творчеству Петра Глебки Культура
14.12.20 20:36 БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 15 декабря Общество
14.12.20 20:29 Русский национальный балет "Кострома" впервые выступит в Белгосфилармонии Культура
14.12.20 20:18 БЖД назначила дополнительные поезда Брест-Витебск и Гродно-Минск на новогодние праздники Общество
14.12.20 20:12 Российский эксперт: нужно всячески бороться с фальсификацией истории Общество
14.12.20 19:56 В Украине с 19 декабря введут дополнительные карантинные ограничения В мире
14.12.20 19:53 Минэнерго считает политизированным призыв Евросовета блокировать поставки электроэнергии с БелАЭС Экономика
14.12.20 19:37 Коллегия выборщиков приступила к голосованию за следующего президента США В мире
14.12.20 19:15 МАРТ выступает за сохранение действующего ограничения доли торговой сети в розничном товарообороте Экономика
14.12.20 19:09 Театр эстрады представил шоу-программы в Шклове и Дзержинском районе Культура
Все новости
Все новости
Общество
15 декабря 2020, 07:00

Картина дня: посещение Лукашенко 4-й больницы Минска, прогноз по COVID-19 и новогодний библиобус

ВЧЕРА

Картина дня. 14 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 4-ю городскую клиническую больницу имени Н.Е. Савченко. Здесь глава государства ознакомился с лечением больных коронавирусом и пообщался с самими пациентами. Подобные мероприятия уже стали традиционными в его графике. Беларусь может наладить производство собственной вакцины от коронавируса, заявил Президент.

В Минске после капитального ремонта торжественно открыли 20-ю городскую поликлинику. Обновленное учреждение здравоохранения в смену сможет принимать более 700 человек. Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, в этом году появление новых и реконструкция действующих медучреждений как никогда важны.

Беларусь и Россия придают большое значение углублению интеграционных процессов, заявил председатель Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.

Беларусь рассматривает поставки сельхозпродукции в Китай как новый драйвер экспорта. Об этом заявил на заседании Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству первый заместитель премьер-министра, председатель белорусской части комитета Николай Снопков.

МТЗ планирует в 2021 году открыть сборочное производство в Каире.

Беларусь и Египет обсудили взаимный рост туристических потоков.

"Амкодор" поставил погрузчики для МЧС России.

В Беларуси вводятся два новых документа Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 7 декабря 2020 года №702/23.

Развитие конкуренции и антимонопольные меры обсудили в Минске.

В Беларуси повышаются тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа, а также услуги ж/д терминалов (вокзалов). Это предусмотрено постановлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В Беларуси утвержден национальный эталон единицы объемного расхода газа.

Беларусь вышла на пик пневмоний и продержится на нем как минимум полтора месяца. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1853 пациента с COVID-19, выписан 1321.

Белорусский турнир "Славянка" оказался в тройке лучших интеллектуальных турниров мира по итогам 2019-2020 годов. Об этом сообщил председатель интеллектуального клуба Центра культуры "Витебск" и глава оргкомитета турнира Алексей Галкин.

Библиобус с Дедом Морозом и Снегурочкой будет курсировать по деревням Гродненского района.

Вифлеемский огонь прибудет в Гродно 17 декабря.

Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону.

Белорус Егор Шрамков выиграл две медали на ЧЕ по спортивной гимнастике в Мерсине.

Белорус Кирилл Маскевич выиграл золото личного Кубка мира по борьбе в Белграде.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Сохранение лесного фонда страны в ходе организации предновогодних елочных базаров. Предложения лесхозов по ассортименту хвойных деревьев". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 декабря

250 лет назад родился Бетховен Людвиг ван, немецкий композитор, пианист и дирижер, представитель венской классической школы. Создал героико-драматический тип симфонизма. Автор "Аппассионаты", "Торжественной мессы", ряда инструментальных произведений, сонат, концертов и др. Умер в 1827 году.

245 лет назад родилась Остин Джейн, английская писательница. Автор романов "Разум и чувствительность", "Гордость и предубеждение", "Нортенгерское аббатство". Умерла в 1817 году.

85 лет назад родилась Дружинина Светлана Сергеевна, российская актриса, режиссер, народная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Девчата", "Дело было в Пенькове" и др. Режиссер фильмов "Исполнение желаний", "Сватовство гусара", "Дульсинея Тобосская".

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Суды в этом году удовлетворили почти 40% исков о восстановлении на работе
Фото  RuBaltic Героизация нацизма в Литве стала постоянным явлением - журналист
Фото из архива Общество должно противостоять попыткам героизации нацизма - эксперт
Фото из архива БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 15 декабря
Фото из архива БЖД назначила дополнительные поезда Брест-Витебск и Гродно-Минск на новогодние праздники
Фото из архива Российский эксперт: нужно всячески бороться с фальсификацией истории
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко посетил 4-ю городскую клиническую больницу Минска
Беларусь может заняться разработкой и производством собственной вакцины от коронавируса
Кочанова: благополучие и здоровье людей - приоритетное направление государственной политики
Новый год – в своей квартире! В комплексе Minsk World – высокие темпы строительства и лучшие условия для покупки
Топ-новости
Картина дня: посещение Лукашенко 4-й больницы Минска, прогноз по COVID-19 и новогодний библиобус
Беларусь и Россия обсудили вопросы интеграционного взаимодействия
Суды в этом году удовлетворили почти 40% исков о восстановлении на работе
Минэнерго считает политизированным призыв Евросовета блокировать поставки электроэнергии с БелАЭС
Беларусь вышла на пик пневмоний и продержится на нем минимум полтора месяца - Пиневич
Российский эксперт: нужно всячески бороться с фальсификацией истории
Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону
Рачков: оценки польских руководителей одних и тех же действий правоохранителей в Польше и в Беларуси очень разнятся
МАРТ выступает за сохранение действующего ограничения доли торговой сети в розничном товарообороте
Тариф "Белпочты" на отправку писем вырастет с 15 декабря
Компания Parimatch победила в двух номинациях SBC Awards 2020
Беларусь рассматривает сельхозпродукцию как новый драйвер экспорта в Китай - Снопков
Подготовку Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 год обсудили в Совете Республики
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1853 пациента с COVID-19, выписан 1321
Вифлеемский огонь прибудет в Гродно 17 декабря
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.