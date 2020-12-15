Картина дня: посещение Лукашенко 4-й больницы Минска, прогноз по COVID-19 и новогодний библиобус

ВЧЕРА

Картина дня. 14 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 4-ю городскую клиническую больницу имени Н.Е. Савченко. Здесь глава государства ознакомился с лечением больных коронавирусом и пообщался с самими пациентами. Подобные мероприятия уже стали традиционными в его графике. Беларусь может наладить производство собственной вакцины от коронавируса, заявил Президент.

В Минске после капитального ремонта торжественно открыли 20-ю городскую поликлинику. Обновленное учреждение здравоохранения в смену сможет принимать более 700 человек. Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, в этом году появление новых и реконструкция действующих медучреждений как никогда важны.

Беларусь и Россия придают большое значение углублению интеграционных процессов, заявил председатель Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.

Беларусь рассматривает поставки сельхозпродукции в Китай как новый драйвер экспорта. Об этом заявил на заседании Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству первый заместитель премьер-министра, председатель белорусской части комитета Николай Снопков.

МТЗ планирует в 2021 году открыть сборочное производство в Каире.

Беларусь и Египет обсудили взаимный рост туристических потоков.

"Амкодор" поставил погрузчики для МЧС России.

В Беларуси вводятся два новых документа Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 7 декабря 2020 года №702/23.

Развитие конкуренции и антимонопольные меры обсудили в Минске.

В Беларуси повышаются тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа, а также услуги ж/д терминалов (вокзалов). Это предусмотрено постановлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В Беларуси утвержден национальный эталон единицы объемного расхода газа.

Беларусь вышла на пик пневмоний и продержится на нем как минимум полтора месяца. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1853 пациента с COVID-19, выписан 1321.

Белорусский турнир "Славянка" оказался в тройке лучших интеллектуальных турниров мира по итогам 2019-2020 годов. Об этом сообщил председатель интеллектуального клуба Центра культуры "Витебск" и глава оргкомитета турнира Алексей Галкин.

Библиобус с Дедом Морозом и Снегурочкой будет курсировать по деревням Гродненского района.

Вифлеемский огонь прибудет в Гродно 17 декабря.

Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону.

Белорус Егор Шрамков выиграл две медали на ЧЕ по спортивной гимнастике в Мерсине.

Белорус Кирилл Маскевич выиграл золото личного Кубка мира по борьбе в Белграде.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 декабря

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Сохранение лесного фонда страны в ходе организации предновогодних елочных базаров. Предложения лесхозов по ассортименту хвойных деревьев". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 декабря

250 лет назад родился Бетховен Людвиг ван, немецкий композитор, пианист и дирижер, представитель венской классической школы. Создал героико-драматический тип симфонизма. Автор "Аппассионаты", "Торжественной мессы", ряда инструментальных произведений, сонат, концертов и др. Умер в 1827 году.

245 лет назад родилась Остин Джейн, английская писательница. Автор романов "Разум и чувствительность", "Гордость и предубеждение", "Нортенгерское аббатство". Умерла в 1817 году.

85 лет назад родилась Дружинина Светлана Сергеевна, российская актриса, режиссер, народная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Девчата", "Дело было в Пенькове" и др. Режиссер фильмов "Исполнение желаний", "Сватовство гусара", "Дульсинея Тобосская".

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