Картина дня: посещение Лукашенко холдинга "Горизонт", температурные рекорды и чем богата Коляда

ВЧЕРА

Картина дня. 5 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт". Глава государства подчеркнул правильность принятого ранее решения о сохранении и развитии предприятия. Президент отметил, что не является врагом собственному народу и прежде всего самому себе, и только выборы могут решить вопрос, если кому-то не нравится нынешний глава государства. Также Александр Лукашенко обратил внимание на важность экологии для обеспечения хороших условий для жизни и здоровья людей.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив госпиталя инвалидов войны с 75-летием.

Фото giv.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов системы органов и организаций социальной защиты с профессиональным праздником.

Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2021 году.

Фото из архива

Правительство утвердило положение о порядке функционирования автоматизированной информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Беларуси.

Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2021 году.

Фото из архива

Правительство утвердило перечень международных соревнований, проводимых в Беларуси в 2021 году.

Постановлением Министерства энергетики №48 от 31 декабря 2020 года утверждена программа комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы.

Фото из архива

Беларусь ограничила ввоз свинины из Волгоградской области и Татарстана (Россия), Черновицкой области Украины из-за африканской чумы свиней.

Товарооборот Беларуси и Узбекистана в январе - ноябре 2020 года увеличился на 5,4% до $225 млн.

Фото Uzbek TV

Лесное и сельское хозяйство, туризм и наука - посол Беларуси в Румынии обозначил перспективы межрегиональных связей.

Первым в 2021 году резидентом СЭЗ "Витебск" зарегистрировано ООО "СТС - БЕТОН" с инвестиционным проектом по развитию производства строительных материалов.

Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленная палата Московской области подписали соглашение о сотрудничестве.

В 2020 году 382 работника системы Министерства труда и социальной защиты отмечены наградами.

Фото из архива

Пять ученых БГУ победили в конкурсе на лучшую докторскую и кандидатскую диссертации ВАК Беларуси по итогам 2020 года.

В Минской области органы занятости за 2020 год трудоустроили 17 418 человек, из которых 7111 ранее числились безработными.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1273 пациента с COVID-19, выписаны 949.

Фото из архива

Температура воздуха в Беларуси в декабре на 2,5 градуса превысила климатическую норму.

В Клецке восстановили местную версию обрядового праздника Щедрец.

РЕПОРТАЖ: Чем богаче Коляда, тем богаче будет год.

ФОТОФАКТ: Этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам проходит в Раубичах.

Михаил Семенов во время соревнований

В Солигорске открыли теннисный манеж с тремя кортами.

Во время тренировки

РЕПОРТАЖ: Как тренер Валерий Лекторов зажигает звезды биатлона в Сенненском районе.

Валерий Лекторов на тренировке с ребятами

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 января

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Комитет государственного контроля проведет горячую линию с 10.00 до 12.00 по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. Обратиться можно по телефону 8 (017) 328-69-40.

Факультеты и институты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка проведут дни открытых дверей в онлайн-режиме. Начало трансляций в 14.30.

Театр эстрады приглашает зрителей на новогоднюю шоу-программу "Тайны Рождества".

Музыкальный спектакль для детей "Навагоднія прыгоды ў Віртуляндыі" представит Республиканский театр белорусской драматургии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 января

У православных верующих Рождество Христово.

120 лет назад родился Раевский Иосиф Моисеевич (Россия), российский и белорусский режиссер, педагог, актер, профессор (1968), народный артист Беларуси (1955) и ССР (1968). С 1925 года актер, с конца 1930-х годов режиссер МХАТа. Преподавал актерское мастерство труппе Белорусского третьего государственного театра на курсах в Москве. В 1940 году художественный руководитель Декады белорусского искусства в Москве. Поставил на белорусской сцене спектакли "Кто смеется последним" и "Милый человек" К.Крапивы, "Враги" М.Горького. Умер в 1972 году.

60 лет назад родился Тетерин Сергей Семенович (Минск), белорусский спортсмен и тренер (теннис), мастер спорта СССР международного класса (1980). Чемпион Европы (1980) среди молодежи в парном разряде, серебряный призер в одиночном разряде, бронзовый призер чемпионатов Европы (1978, 1979) в одиночном и парном разрядах, чемпион СССР (1980) в парном разряде, многократный чемпион Беларуси (1978-1984).В 1994-1995 годах государственный тренер национальной команды Республики Беларусь. Капитан сборной команды Беларуси в матчах Кубка Дэвиса (1994-1998 и 2002-2004).

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