Картина дня: посещение Лукашенко минского ОМОНа, поздравление полярников и погода на Новый год

ВЧЕРА

Картина дня. 30 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома. Президент подчеркнул важность сохранения страны, что является долгом перед нынешним и будущими поколениями. Беларуси грозят не только введением новых экономических санкций, против страны развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации, заявил глава государства. Сидящие за рубежом "змагары" продолжают изобретать все новые козни против белорусского государства. Александр Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Президент был удостоен черного берета.

Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба вручает Александру Лукашенко черный берет

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Фото из архива

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №497 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", которым действие указа №191 от 15 апреля 2013 года "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" продлено на новый олимпийский цикл - до конца 2024 года.

Фото из архива

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин вручил государственные награды и Благодарности Президента заслуженным жителям столичного региона. Церемония награждения состоялась в Национальном художественном музее.

Александр Турчин вручает медаль "За трудовые заслуги" начальнику главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Наталье Боярской

"Планар" поставит лазерную установку для американской компании.

Фото из архива

Кухарев о задачах по трудоустройству: индивидуальный подход и максимальное содействие.

Турчин: в течение 2-3 лет проблема нехватки школ и детских садов в Минской области будет решена.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1957 пациентов с COVID-19, выписаны 2644.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Высший пилотаж Елены из Каролино, или Как водитель-испытатель стала трактористкой-биатлонисткой.

КОММЕНТАРИЙ: Надел костюм - и готово?

Транспорт в светодиодных гирляндах и Дед Мороз за рулем - как Минсктранс подготовился к Новому году.

ГАИ дала рекомендации к Новому году пешеходам и водителям.

Фото из архива

Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом.

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Беларуси в новогоднюю ночь и первый день 2021 года.

Последствия непогоды в Беларуси: 163 упавших дерева и 28 поврежденных авто.

Витебск

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 декабря

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Концерт "Новогодний маскарад" пройдет в Большом театре.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" по 10 января проходит в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 января

Новогодний праздник.

160 лет назад родился Карский Евфимий Федорович (д.Лаша Гродненского района), белорусский филолог-славист, палеограф, историк, текстолог, один из крупнейших исследователей славянских языков, основатель белорусского языкознания, академик Петербургской академии наук (1916), действительный член Института белорусской культуры (1922), Чешской академии наук (1929). Автор свыше 1000 научных трудов по славистике, белорусистике и русистике, капитальных исследований по диалектологии, истории белорусского языка, современному белорусскому литературному языку, истории белорусской литературы, фольклору и др. Высшим достижением европейской славистики, своеобразной энциклопедией белорусоведения является 3-томный труд "Белорусы", в котором впервые научно обоснована национальная самобытность белорусов как народа со своей оригинальной и богатой культурой, языком, традициями, устным народным творчеством. Личная библиотека Карского хранится в Минске в Национальной библиотеке Беларуси(частично утрачена в Великую Отечественную войну), часть личного архива - в Санкт-Петербургском отделе Архива Российской АН. Умер в 1931 г.

100 лет назад родился Белоусов Владимир Прокофьевич (д.Слободка Шумилинского р-на Витебской обл.), художник кино, заслуженный деятель искусств Беларуси (1973). В 1954-1983 годах работал на киностудии "Беларусьфильм". Для его работ характерны яркий изобразительный язык, достоверность в воспроизведении атмосферы времени. Художник-постановщик художественных фильмов "Полесская легенда", "Улица младшего сына", "Руины стреляют" и др. Среди живописных работ "На реке", "Рельсовая война", пейзажи. Умер в 2006 году.

85 лет назад родился Кудравец Анатолий Павлович (д.Околица Кличевского р-на Могилевской обл.), белорусский писатель. Работал в периодике, на Белорусском радио, в аппарате ЦК КПБ, был главным редактором издательства "Художественная литература" и журнала "Неман". Автор книг "День перед праздником", "Зимы и вёсны", "На болоте скрипели коростели", романов "Сочинение на вольную тему", "Тимох и Анюта", сценарист художественных фильмов "Осенние яблоки", "Радуница". Перевел на белорусский язык "Путешествие Гулливера"Дж.Свифта, "Сибирские рассказы" В.Иванова, повесть К.Симонова "Дни и ночи" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986). Умер в 2014 году.

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