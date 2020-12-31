ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 31 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:26 В Японии из-за сильных снегопадов частично нарушено авиасообщение В мире
07:07 Взрыв прогремел в жилом доме в Риге В мире
07:04 Обновленную подсветку Брестской крепости можно увидеть в новогодние праздники Регионы
07:00 Картина дня: посещение Лукашенко минского ОМОНа, поздравление полярников и погода на Новый год Общество
00:56 Ирландия ужесточила карантин В мире
00:28 По меньшей мере 25 человек погибли при нападении террористов на автобус в Сирии В мире
30.12.20
30.12.20 23:59 Более 563 тыс. пациентов заразились коронавирусом в мире за сутки В мире
30.12.20 23:26 Хоккеисты финского "Йокерита" обыграли СКА в матче чемпионата КХЛ Спорт
30.12.20 22:59 В мире зарегистрировали не более 50 повторных случаев COVID-19 В мире
30.12.20 22:30 Двадцать одна страна примет участие в виртуальном международном марафоне культур В мире
30.12.20 22:01 Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Нефтехимику" в матче чемпионата КХЛ Спорт
30.12.20 21:50 В Купаловском театре сдали обновленный спектакль по пьесе "Павлинка" Культура
30.12.20 21:46 Прибывающих в Канаду обяжут предоставлять отрицательный тест на COVID-19 В мире
30.12.20 21:38 "Не могла найти этому оправдания" - Ольга Нефедова высказалась об уходе актеров из Купаловского театра Культура
30.12.20 21:34 Сотрудник Красного Креста погиб в результате атаки на аэропорт в Йемене В мире
30.12.20 21:23 В агрогородке Дрозды Бешенковичского района прошел торжественный пуск природного газа Регионы
30.12.20 21:16 Германия намерена продлить карантин до конца января В мире
30.12.20 21:15 Продолжит ли китайский бизнес инвестировать в Беларусь - Янь Ган о новых центрах притяжения Экономика
30.12.20 20:53 Хоккеисты рижского "Динамо" победили московский "Спартак" в матче чемпионата КХЛ Спорт
30.12.20 20:46 Боливия приобрела 5,2 млн доз российской вакцины "Спутник V" В мире
30.12.20 20:44 Минтранс определил порядок использования бюджетных средств для обеспечения безопасного судоходства Экономика
30.12.20 20:39 Определены пары 1/2 финала Кубка Беларуси по мини-футболу Спорт
30.12.20 20:19 Небезопасные рыбные котлеты продавали в Гродненской области Регионы
30.12.20 20:02 Взрыв прогремел в районе президентского дворца в Адене В мире
30.12.20 19:55 Инспекция МНС по Минской области за год выявила 228 нарушителей в сфере перевозок такси Регионы
30.12.20 19:22 Здание Слонимской синагоги продано на аукционных торгах Регионы
30.12.20 19:15 Великобритания ужесточает COVID-ограничения В мире
30.12.20 19:01 Банк развития поздравил с новогодними праздниками воспитанников столичного детского дома №7 Регионы
30.12.20 18:48 МАРТ сохраняет регулирование цен на социально значимые товары Экономика
30.12.20 18:38 Два подростка отравились вином в Лунинце Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
31 декабря 2020, 07:00

Картина дня: посещение Лукашенко минского ОМОНа, поздравление полярников и погода на Новый год

ВЧЕРА

Картина дня. 30 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома. Президент подчеркнул важность сохранения страны, что является долгом перед нынешним и будущими поколениями. Беларуси грозят не только введением новых экономических санкций, против страны развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации, заявил глава государства. Сидящие за рубежом "змагары" продолжают изобретать все новые козни против белорусского государства. Александр Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Президент был удостоен черного берета.

Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба вручает Александру Лукашенко черный берет
Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба вручает Александру Лукашенко черный берет

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Фото из архива
Фото из архива

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №497 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", которым действие указа №191 от 15 апреля 2013 года "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" продлено на новый олимпийский цикл - до конца 2024 года.

Фото из архива
Фото из архива

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин вручил государственные награды и Благодарности Президента заслуженным жителям столичного региона. Церемония награждения состоялась в Национальном художественном музее.

Александр Турчин вручает медаль "За трудовые заслуги" начальнику главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Наталье Боярской
Александр Турчин вручает медаль "За трудовые заслуги" начальнику главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Наталье Боярской

"Планар" поставит лазерную установку для американской компании.

Фото из архива
Фото из архива

Кухарев о задачах по трудоустройству: индивидуальный подход и максимальное содействие.

Турчин: в течение 2-3 лет проблема нехватки школ и детских садов в Минской области будет решена.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1957 пациентов с COVID-19, выписаны 2644.

Фото из архива
Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Высший пилотаж Елены из Каролино, или Как водитель-испытатель стала трактористкой-биатлонисткой.

КОММЕНТАРИЙ: Надел костюм - и готово?

Транспорт в светодиодных гирляндах и Дед Мороз за рулем - как Минсктранс подготовился к Новому году.

ГАИ дала рекомендации к Новому году пешеходам и водителям.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом.

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Беларуси в новогоднюю ночь и первый день 2021 года.

Последствия непогоды в Беларуси: 163 упавших дерева и 28 поврежденных авто.

Витебск
Витебск

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Концерт "Новогодний маскарад" пройдет в Большом театре.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" по 10 января проходит в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 января

Новогодний праздник.

160 лет назад родился Карский Евфимий Федорович (д.Лаша Гродненского района), белорусский филолог-славист, палеограф, историк, текстолог, один из крупнейших исследователей славянских языков, основатель белорусского языкознания, академик Петербургской академии наук (1916), действительный член Института белорусской культуры (1922), Чешской академии наук (1929). Автор свыше 1000 научных трудов по славистике, белорусистике и русистике, капитальных исследований по диалектологии, истории белорусского языка, современному белорусскому литературному языку, истории белорусской литературы, фольклору и др. Высшим достижением европейской славистики, своеобразной энциклопедией белорусоведения является 3-томный труд "Белорусы", в котором впервые научно обоснована национальная самобытность белорусов как народа со своей оригинальной и богатой культурой, языком, традициями, устным народным творчеством. Личная библиотека Карского хранится в Минске в Национальной библиотеке Беларуси(частично утрачена в Великую Отечественную войну), часть личного архива - в Санкт-Петербургском отделе Архива Российской АН. Умер в 1931 г.

100 лет назад родился Белоусов Владимир Прокофьевич (д.Слободка Шумилинского р-на Витебской обл.), художник кино, заслуженный деятель искусств Беларуси (1973). В 1954-1983 годах работал на киностудии "Беларусьфильм". Для его работ характерны яркий изобразительный язык, достоверность в воспроизведении атмосферы времени. Художник-постановщик художественных фильмов "Полесская легенда", "Улица младшего сына", "Руины стреляют" и др. Среди живописных работ "На реке", "Рельсовая война", пейзажи. Умер в 2006 году.

85 лет назад родился Кудравец Анатолий Павлович (д.Околица Кличевского р-на Могилевской обл.), белорусский писатель. Работал в периодике, на Белорусском радио, в аппарате ЦК КПБ, был главным редактором издательства "Художественная литература" и журнала "Неман". Автор книг "День перед праздником", "Зимы и вёсны", "На болоте скрипели коростели", романов "Сочинение на вольную тему", "Тимох и Анюта", сценарист художественных фильмов "Осенние яблоки", "Радуница". Перевел на белорусский язык "Путешествие Гулливера"Дж.Свифта, "Сибирские рассказы" В.Иванова, повесть К.Симонова "Дни и ночи" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986). Умер в 2014 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Фундаментальная библиотека БГУ вошла в консорциум сетевых электронных библиотек
Петр Петровский. Фото из архива Всебелорусское народное собрание будет судьбоносным - Петровский
Во время подписания. Фото пресс-службы Академии управления Академия управления и Институт пограничной службы подписали соглашение о сотрудничестве
РНПЦ детской онкологии. Фото из архива "Белтопгаз" и "Мингаз" передали денежный сертификат РНПЦ детской онкологии
Высший пилотаж Елены из Каролино, или Как водитель-испытатель стала трактористкой-биатлонисткой
Фото из архива Платежные реквизиты для уплаты госпошлины при обращении в суды изменятся с 1 января
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сохранить страну, и мы ее сохраним
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1957 пациентов с COVID-19, выписаны 2644
Механизм выдвижения делегатов Всебелорусского народного собрания логичен и объективно оправдан - Кунцевич
Инвестиции "бетонной" надежности. Почему сохранять накопления сейчас лучше в недвижимости
Топ-новости
Картина дня: посещение Лукашенко минского ОМОНа, поздравление полярников и погода на Новый год
Президент: против Беларуси развязали информационную войну, устраиваются политические провокации
Беларусь получила первый транш российского кредита в размере $500 млн
Оказание господдержки организациям физкультуры и спорта продлено до конца 2024 года
МАРТ сохраняет регулирование цен на социально значимые товары
Новые строительные нормы для складских зданий приняты в Беларуси
"Не могла найти этому оправдания" - Ольга Нефедова высказалась об уходе актеров из Купаловского театра
Лавров: судьбу Беларуси должен решать народ, а не самозванцы и западные кураторы
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Беларуси в новогоднюю ночь и первый день 2021 года
Карпенко учащимся Кривичского специального профтехучилища: в жизни главное - сделать правильный выбор
Кухарев о задачах по трудоустройству: индивидуальный подход и максимальное содействие
ГАИ дала рекомендации к Новому году пешеходам и водителям
Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом
В Беларуси создается система отслеживания производимых, экспортируемых и импортируемых товаров
Доллар и евро на торгах 30 декабря подорожали, российский рубль подешевел
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.