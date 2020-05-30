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Общество
30 мая 2020, 09:00

Картина дня: посещение Лукашенко МТЗ, летнее оздоровление детей и Нарочь в топе курортов СНГ

ВЧЕРА

Картина дня. 29 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод, где ознакомился с развитием как непосредственно этого предприятия, так и холдинга в целом. Александр Лукашенко подчеркнул значение завода, который является брендом страны, а также поздравил предприятие с днем рождения. Во время посещения МТЗ глава государства отметил правильность принятого в стране решения не останавливать в нынешней ситуации производства. Президент акцентировал внимание, что выделение средств тем или иным предприятиям возможно только под конкретные выгодные проекты и контракты и на небольшой срок. Во время общения с работниками завода Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил намерение до выборов сформировать новый состав правительства. Также глава Беларуси рассказал о своей позиции относительно продажи государственной собственности. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос о своих возможных симпатиях к потенциальным кандидатам на выборах.

Александр Лукашенко во время встречи с работниками МТЗ
Александр Лукашенко во время встречи с работниками МТЗ

Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой назначен председателем Совета по развитию предпринимательства. Это предусмотрено указом от 12 мая 2020 года №161.

Странам СНГ необходимо действовать сообща для минимизации влияния пандемии на экономику. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас во время заседания Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции. Также он выразил мнение, что странам СНГ нужно завершить работу над созданием зоны свободной торговли услугами. Пакет документов о развитии сотрудничества принят по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Сергей Румас
Сергей Румас

Около 200 тыс. детей планируют оздоровить в Беларуси нынешним летом. Об этом шла речь на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Игоря Петришенко.

Беларусь продлила запрет на вывоз медицинских товаров до 1 июля 2020 года.

Правительство установило поощрение победителей соревнования за достижение в 2019 году высоких результатов в сфере социально-экономического развития, занесенных на Республиканскую доску Почета.

Фото из архива
Фото из архива

В новом проекте КоАП предусмотрена балльная система наказаний за нарушения ПДД, водителей будут лишать прав после набора более 10 баллов.

Правительство уточнило правила транзитных перевозок в условиях COVID-19.

Внешний госдолг Беларуси в январе-апреле снизился на 2,9% до $16,6 млрд.

Выдача наличных в магазинах по карточкам будет правом, а не обязанностью банков и организаций торговли и сервиса, сообщила начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Татьяна Рускевич, комментируя постановление правления Нацбанка от 18 мая 2020 года №155.

Фото из архива
Фото из архива

Рогачевский МКК начал поставки продукции в Дубай.

Белорусские предприятия АПК сделали хороший задел для обеспечения продовольственной безопасности страны. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

МНЕНИЕ: Владимир Улахович: Отказ Беларуси от ограничительных мер из-за пандемии полностью себя оправдывает.

Минздрав рекомендует рассмотреть вопрос увеличения размера надбавки работникам клинико-диагностических лабораторий, которые выполняют лабораторные исследования, не связанные с установлением диагноза COVID-19.

В Беларуси на 29 мая выздоровели и выписаны 17 390 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Ольга Есманчик: Нагрузка на поликлиники в условиях COVID-19: выезды на дом и экспресс-тестирование

Белорусы консолидировались в борьбе с коронавирусом и поддержке нуждающихся. Такое мнение высказала депутат Палаты представителей Национального собрания Людмила Жолнерчик.

Абитуриенты смогут удаленно получить медсправку для поступления, сообщила заместитель начальника главного управления - начальник управления медицинской экспертизы Ирина Киреева.

Ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Беларуси.

Нарочь возглавляет рейтинг самых популярных курортов в СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха.

Фото из архива
Фото из архива

С 1 июня в Минске начнут проводить рейды, направленные на борьбу с несанкционированной парковкой большегрузов на территории жилых зон. Соответствующее поручение руководству администраций районов дал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по благоустройству столицы.

Летний режим работы начнет действовать в Минском метрополитене с 1 июня.

ФОТОФАКТ: Пернатые обитатели Минского зоопарка переехали в летние вольеры

Павлин
Павлин

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30-31 мая

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Прямые телефонные линии состоятся облисполкомах и Мингорисполкоме. Телефонные линии 30 мая с 9 до 12 проведут: заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121), управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222), первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237), управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644), первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (80175004160), управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869), заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

Центральный ботанический сад НАН Беларуси 30 и 31 мая приглашает минчан и гостей столицы поучаствовать в новом интерактивном проекте "Зеленый квест".

Ко Дню защиты детей в Instagram-аккаунте Могилевского городского комитета БРСМ (@brsm_mogilev) 30 мая пройдет онлайн-викторина в режиме реального времени "Все мы родом из детства".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 мая

Всемирный день без табака.

В Республике Беларусь - День химика.

105 лет назад родился Нежнов Валентин Степанович, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Отличился в боях при освобождении Комаринского района Полесской области. 28 сентября 1943 года во время форсирования Днепра с воинами взвода навел телефонную связь через реку. Во время контратаки противника переправлял на лодке боеприпасы, обеспечивал бесперебойную работу связи. Погиб в бою в 1944 году при освобождении Мозыря.

90 лет назад родился Клинт Иствуд, американский актер, режиссер. Снимался в фильмах "Хороший, плохой, безобразный", "За пригоршню золота" и др. Обладатель многих престижных наград в области киноискусства.

65 лет назад родился Кузьмин Владимир Борисович, российский рок-музыкант, мультиинструменталист, рок-вокалист, автор песен, народный артист России (2011).

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