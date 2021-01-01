Картина дня: посещение Лукашенко РНПЦ, рекомендации ГАИ и что изменится с нового года

ВЧЕРА

Картина дня. 31 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Президент считает, что в Беларуси не стоит сокращать те или иные льготы, связанные с детьми. Глава государства подчеркнул важность устойчивого экономического развития, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в обществе. Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет, заявил Александр Лукашенко. Президент, общаясь с журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, рассказал, как проведет Новый год, и поделился своим предновогодним желанием.

Организация Договора о коллективной безопасности полна решимости в наступающем 2021 году отстаивать интересы своих государств-участников. Об этом говорится в поступившем в БЕЛТА новогоднем поздравлении генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Фото из архива

Концепция председательства Беларуси в СНГ в 2021 году: выработка подходов по региональным связям.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова вручила государственные награды и благодарности Президента главам администраций районов Минска.

Наталья Кочанова

Церемония вручения госнаград прошла в Минской ратуше.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев награждает педогога дополнительного образования Минского государственного дворца детей и молодежи Наталью Суханову

Министр внутренних дел Иван Кубраков вручил государственные награды сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД.

Иван Кубраков. Фото из архива

В Минске активно началось выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание. Об этом сообщил заместитель председателя оргкомитета по подготовке Всебелорусского народного собрания, заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран.

Правительство утвердило госпрограмму "Рынок труда и содействие занятости" до 2025 года.

Рост зарплат бюджетников, пенсии и дорожный сбор - что еще изменится с нового года.

Фото из архива

Новые тарифы на ЖКУ для населения установлены в Минске.

Новые тарифы на услуги населению по обращению с твердыми отходами установлены в Минске.

МНС пояснило изменения по НДС на лекарства и продтовары с 1 января.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны - 3246.

Фото из архива

Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом пассажиров метро.

В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли напоминает о запрете на продажу пиротехники.

Виталий Жуковский стал главным тренером футболистов БАТЭ.

Виталий Жуковский. Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1-3 января

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В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 2 января пройдет для детей и взрослых развлекательная программа "Зимний новогодний праздник".

Концерт "Новогодний маскарад" пройдет 2 января в Большом театре.

Поезд "Новогодний экспресс", управляемый юными железнодорожниками, по 7 января будет курсировать по Детской железной дороге им. К.С.Заслонова.

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация по 8 января проводят благотворительную акцию "Чудеса на Рождество", символом которой являются красные рукавички.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" по 10 января пройдет в Беларуси.

Новогодние музыкальные сказки пройдут в Белорусском государственном академическом музыкальном театре по 10 января.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

2 января

125 лет назад родился Вертов Дзига (Денис Аркадьевич Кауфман), советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей и теоретиков российской и мировой кинодокументалистики. Умер в 1954 году.

100 лет назад родилась Ханаева Евгения Никандровна, российская актриса, народная артистка СССР (1987). С 1947 года артистка МХАТа. Снималась в фильмах "Монолог", "Москва слезам не верит", "По семейным обстоятельствам", "Старый Новый год". Умерла в 1987 году.

80 лет назад родился Заремба Михась (Михаил Николаевич), белорусский писатель. В 1965 году окончил БГУ. Работал в газете "Пионер Белоруссии", издательстве "Юнацтва". Дебютировал как поэт. Свое творчество автор посвятил детям. Автор книги "Командир зеленого патруля", повести "Секрет телепата", "День магнитной бури" и др. На белорусский язык перевел роман Г.Уэллса "Человек-невидимка", а также произведения русских и украинских писателей. Умер в 2002 году.

3 января

В Республике Беларусь - День банковских и финансовых работников.

115 лет назад родился Стаханов Алексей Григорьевич, новатор и передовик угольной промышленности, Герой Социалистического Труда (1970). С 1927 года работал на шахте "Центральная - Ирмино" в Донбассе. В 1935 году установил рекорд: за 5 часов 45 минут добыл 102 тонны угля - 14 норм. Такая высокая производительность труда была достигнута благодаря применению новых приемов, форм и методов организации труда. С этого времени в историю вошли слова "стахановец", "стахановское движение", "работать по-стахановски". Именем Стаханова названы улицы во многих городах Беларуси. Умер в 1977 году.

70 лет назад родился Харик Григорий Ильич, белорусский артист оперетты, заслуженный артист Беларуси (1988). В 1973 году окончил БПИ, в 1978-м Белорусскую консерваторию. В 1978-1992 годах солист Государственного театра музыкальной комедии Беларуси. Среди партий: Аким, Степан ("Павлинка", "Степан - большой пан" Ю.Семеняко), Давыдов ("Денис Давыдов" А.Мдивани), мистер Икс, Эдвин ("Принцесса цирка", "Сильва" И.Кальмана) и др. С 1992 года в США.

65 лет назад родился Гибсон Мел, американский киноактер, режиссер и сценарист. Снимался в фильмах "Безумный Макс", "Смертельное оружие", "Гамлет", "Чего хотят женщины" и др.

4 января

110 лет назад родился Абрамов Максим Павлович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1955). С 1930 года работал в театрах России. С 1947 года в Могилевском, с 1949 в Брестском областных драматических театрах. Среди работ: Колесников ("Брестская крепость" К.Губаревича), Калиберов ("Извините, пожалуйста!" А.Макаенка), Воробьев ("Настоящий человек" Б.Полевого) и др. Умер в 1973 году.

105 лет назад родился Ройзман Леонид Исаакович, российский органист, педагог, музыковед, заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения. Один из крупнейших современных интерпретаторов органной музыки самых различных направлений и стилей. Автор книги "Орган в истории русской музыкальной культуры". Руководил выпуском двухтомного издания "Советская органная музыка", издавал специальную серию "Старые мастера". Умер в 1989 году.

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