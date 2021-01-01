Картина дня: посещение Лукашенко РНПЦ, рекомендации ГАИ и что изменится с нового года

Всебелорусское народное собрание
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 1 января 2021
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:00 Лукашенко отметил солидный научно-практический потенциал Витебского областного кардиоцентра Президент
07:00 "Ваш коллектив всегда на информационной передовой" - Лукашенко поздравил НГТРК с 65-летием Президент
07:00 Лукашенко - коллективу СТВ: убежден, вы сохраните оригинальность и эксклюзивность Президент
07:00 Минск будет делать все необходимое для углубления сотрудничества с Гаваной Президент
07:00 Картина дня: посещение Лукашенко РНПЦ, рекомендации ГАИ и что изменится с нового года Общество
00:18 Лукашенко в новогоднем обращении: давайте будущий год сделаем годом народного единства Президент
00:00 Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу Президент
31.12.20
31.12.20 23:54 Билл Гейтс запустил проект по спасению планеты от глобального потепления Калейдоскоп
31.12.20 23:28 В Турции 31 декабря вступил в силу комендантский час до утра 4 января 2021 года В мире
31.12.20 22:57 ФОТОФАКТ: Обновленная подсветка Брестской крепости Регионы
31.12.20 22:34 Беларусь заключила с азербайджанской SOCAR долгосрочный контракт на поставку нефти Экономика
31.12.20 22:05 ФОТОФАКТ: Минск встречает Новый год Регионы
31.12.20 21:33 В последние сутки года в мире выявили более 692 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
31.12.20 21:10 В Гвинее члены правительства привились от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" В мире
31.12.20 20:45 Скандал в Литве: политик предлагает "чудо-воду" от COVID-19 В мире
31.12.20 20:20 Китай планирует наращивать межармейское сотрудничество с Россией в 2021 году В мире
31.12.20 20:10 Роботы Boston Dynamics станцевали вчетвером в канун Нового года Технологии
31.12.20 20:00 Великобритания вновь побила рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19 В мире
31.12.20 19:55 Белорусский союз женщин поздравил подопечных социально-педагогического центра в Могилеве Регионы
31.12.20 19:52 "Час многодетной матери" ввели в поликлиниках Минской области Регионы
31.12.20 19:42 В России коронавирус выявили у более 10 тыс. сотрудников космической отрасли В мире
31.12.20 19:38 Родитель-воспитатель: душевная детская боль лечится семейной заботой и любовью Регионы
31.12.20 19:31 В Беларуси сделают ставку на развитие внутреннего туризма в условиях пандемии Общество
31.12.20 19:25 Внимание на семьи с детьми, достойный труд и соцпакет на пенсии - Минтруда подвело итоги года Общество
31.12.20 19:12 Малый и средний бизнес сформировал 37% бюджета Брестской области Регионы
31.12.20 19:03 На котельной "Рогачевская" установили электрооборудование Регионы
31.12.20 18:48 В Беларуси с 1 января отменяются некоторые льготы по земельному налогу Экономика
31.12.20 18:28 Привалов: делегаты Всебелорусского народного собрания - люди, неравнодушные к судьбе страны Регионы
31.12.20 18:21 В Гомельской области внедряют коллективную ответственность за нарушение охраны труда на предприятиях Регионы
31.12.20 18:05 Недели СНГ в 2021 году будут приурочены к 30-летнему юбилею этой организации Общество
Все новости
Все новости
Общество
01 января 2021, 07:00

Картина дня: посещение Лукашенко РНПЦ, рекомендации ГАИ и что изменится с нового года

ВЧЕРА

Картина дня. 31 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Президент считает, что в Беларуси не стоит сокращать те или иные льготы, связанные с детьми. Глава государства подчеркнул важность устойчивого экономического развития, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в обществе. Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет, заявил Александр Лукашенко. Президент, общаясь с журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, рассказал, как проведет Новый год, и поделился своим предновогодним желанием.

Организация Договора о коллективной безопасности полна решимости в наступающем 2021 году отстаивать интересы своих государств-участников. Об этом говорится в поступившем в БЕЛТА новогоднем поздравлении генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Фото из архива
Фото из архива

Концепция председательства Беларуси в СНГ в 2021 году: выработка подходов по региональным связям.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова вручила государственные награды и благодарности Президента главам администраций районов Минска.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Церемония вручения госнаград прошла в Минской ратуше.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев награждает педогога дополнительного образования Минского государственного дворца детей и молодежи Наталью Суханову
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев награждает педогога дополнительного образования Минского государственного дворца детей и молодежи Наталью Суханову

Министр внутренних дел Иван Кубраков вручил государственные награды сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД.

Иван Кубраков. Фото из архива
Иван Кубраков. Фото из архива

В Минске активно началось выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание. Об этом сообщил заместитель председателя оргкомитета по подготовке Всебелорусского народного собрания, заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран.

Правительство утвердило госпрограмму "Рынок труда и содействие занятости" до 2025 года.

Рост зарплат бюджетников, пенсии и дорожный сбор - что еще изменится с нового года.

Фото из архива
Фото из архива

Новые тарифы на ЖКУ для населения установлены в Минске.

Новые тарифы на услуги населению по обращению с твердыми отходами установлены в Минске.

МНС пояснило изменения по НДС на лекарства и продтовары с 1 января.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны - 3246.

Фото из архива
Фото из архива

Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом пассажиров метро.

В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли напоминает о запрете на продажу пиротехники.

Виталий Жуковский стал главным тренером футболистов БАТЭ.

Виталий Жуковский. Фото из архива
Виталий Жуковский. Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1-3 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 2 января пройдет для детей и взрослых развлекательная программа "Зимний новогодний праздник".

Концерт "Новогодний маскарад" пройдет 2 января в Большом театре.

Поезд "Новогодний экспресс", управляемый юными железнодорожниками, по 7 января будет курсировать по Детской железной дороге им. К.С.Заслонова.

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация по 8 января проводят благотворительную акцию "Чудеса на Рождество", символом которой являются красные рукавички.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" по 10 января пройдет в Беларуси.

Новогодние музыкальные сказки пройдут в Белорусском государственном академическом музыкальном театре по 10 января.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

2 января

125 лет назад родился Вертов Дзига (Денис Аркадьевич Кауфман), советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей и теоретиков российской и мировой кинодокументалистики. Умер в 1954 году.

100 лет назад родилась Ханаева Евгения Никандровна, российская актриса, народная артистка СССР (1987). С 1947 года артистка МХАТа. Снималась в фильмах "Монолог", "Москва слезам не верит", "По семейным обстоятельствам", "Старый Новый год". Умерла в 1987 году.

80 лет назад родился Заремба Михась (Михаил Николаевич), белорусский писатель. В 1965 году окончил БГУ. Работал в газете "Пионер Белоруссии", издательстве "Юнацтва". Дебютировал как поэт. Свое творчество автор посвятил детям. Автор книги "Командир зеленого патруля", повести "Секрет телепата", "День магнитной бури" и др. На белорусский язык перевел роман Г.Уэллса "Человек-невидимка", а также произведения русских и украинских писателей. Умер в 2002 году.

3 января

В Республике Беларусь - День банковских и финансовых работников.

115 лет назад родился Стаханов Алексей Григорьевич, новатор и передовик угольной промышленности, Герой Социалистического Труда (1970). С 1927 года работал на шахте "Центральная - Ирмино" в Донбассе. В 1935 году установил рекорд: за 5 часов 45 минут добыл 102 тонны угля - 14 норм. Такая высокая производительность труда была достигнута благодаря применению новых приемов, форм и методов организации труда. С этого времени в историю вошли слова "стахановец", "стахановское движение", "работать по-стахановски". Именем Стаханова названы улицы во многих городах Беларуси. Умер в 1977 году.

70 лет назад родился Харик Григорий Ильич, белорусский артист оперетты, заслуженный артист Беларуси (1988). В 1973 году окончил БПИ, в 1978-м Белорусскую консерваторию. В 1978-1992 годах солист Государственного театра музыкальной комедии Беларуси. Среди партий: Аким, Степан ("Павлинка", "Степан - большой пан" Ю.Семеняко), Давыдов ("Денис Давыдов" А.Мдивани), мистер Икс, Эдвин ("Принцесса цирка", "Сильва" И.Кальмана) и др. С 1992 года в США.

65 лет назад родился Гибсон Мел, американский киноактер, режиссер и сценарист. Снимался в фильмах "Безумный Макс", "Смертельное оружие", "Гамлет", "Чего хотят женщины" и др.

4 января

110 лет назад родился Абрамов Максим Павлович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1955). С 1930 года работал в театрах России. С 1947 года в Могилевском, с 1949 в Брестском областных драматических театрах. Среди работ: Колесников ("Брестская крепость" К.Губаревича), Калиберов ("Извините, пожалуйста!" А.Макаенка), Воробьев ("Настоящий человек" Б.Полевого) и др. Умер в 1973 году.

105 лет назад родился Ройзман Леонид Исаакович, российский органист, педагог, музыковед, заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения. Один из крупнейших современных интерпретаторов органной музыки самых различных направлений и стилей. Автор книги "Орган в истории русской музыкальной культуры". Руководил выпуском двухтомного издания "Советская органная музыка", издавал специальную серию "Старые мастера". Умер в 1989 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Беларуси сделают ставку на развитие внутреннего туризма в условиях пандемии
Фото из архива Внимание на семьи с детьми, достойный труд и соцпакет на пенсии - Минтруда подвело итоги года
Фото из архива Недели СНГ в 2021 году будут приурочены к 30-летнему юбилею этой организации
Фото из архива Первичная организация БСЖ создана в Совете Республики
Борис Батура. Фото из архива Побратимское движение - маленькие звенья большой дружбы
Фото из архива Электронный банк судебных решений доступен на Национальном правовом интернет-портале
Главное
Александр Лукашенко Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу
Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет - Лукашенко
Кочанова: самое главное достояние в нашей стране - люди
Рождественская акция на элитную недвижимость. Успейте приобрести. Предложение ограничено! Цена от 2000 рублей за метр
Топ-новости
Лукашенко в новогоднем обращении: давайте будущий год сделаем годом народного единства
Картина дня: посещение Лукашенко РНПЦ, рекомендации ГАИ и что изменится с нового года
Беларусь заключила с азербайджанской SOCAR долгосрочный контракт на поставку нефти
Правительство утвердило госпрограмму "Рынок труда и содействие занятости" до 2025 года
ОДКБ полна решимости в 2021 году отстаивать интересы государств-членов организации - Зась
Базовая величина с 1 января увеличивается до Br29
Гололедица, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные
В Минске во многих местах ограничат въезд транспорта
В Беларуси с 1 января отменяются некоторые льготы по земельному налогу
Первичная организация БСЖ создана в Совете Республики
Концепция председательства Беларуси в СНГ в 2021 году: выработка подходов по региональным связям
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны 3246
Цуран: Минск на Всебелорусском народном собрании представят 370 делегатов
МНС пояснило изменения по НДС на лекарства и продтовары с 1 января
В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.