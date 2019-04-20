Картина дня: Послание Президента, амнистия к 75-летию освобождения и предложения по дорожному сбору

ВЧЕРА

Картина дня. 19 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Глава государства заявил, что в вопросах суверенитета и безопасности во внешней и внутренней политике Беларуси не было и не будет места компромиссам. Президент отметил, что инициатива граждан должна стать главной движущей силой развития страны на предстоящие годы. Задача любого руководителя - выполнить все обещания, данные народу. В Беларуси необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны.

Александр Лукашенко выступает с Посланием к народу и парламенту

Александр Лукашенко объявил о проведении в 2019 году парламентских выборов. В своем выступлении Президент затронул тему обсуждающихся изменений в Конституцию в части перераспределения функций, наделения большими властными полномочиями других ветвей власти и структур. Предполагаемая корректировка Основного Закона страны должна отвечать интересам Беларуси и ее граждан на современном этапе.

Александр Лукашенко выступает с Посланием к народу и парламенту

Президентские выборы в Беларуси пройдут не позднее 30 августа 2020 года, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина по итогам Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Президент Беларуси поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в 2019 году. Он отметил, что правительство и местная власть должны незамедлительно реагировать на рост цен. Программа семейного капитала будет продлена на новый пятилетний срок. Александр Лукашенко рассказал о развитии спорта и успехах белорусской медицины. Выбранный курс на построение IT-страны в Беларуси остается неизменным, главное не сбавлять набранные темпы роста и не отрываться от насущных потребностей экономики, подчеркнул глава государства. В Беларуси необходимо обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства. Президент выступил против периодически возникающих предложений "закрыть" в стране интернет. Необходимо не только принимать оперативные меры реагирования на информационные угрозы, но и действовать на их упреждение и опережение.

Александр Лукашенко выступает с Посланием к народу и парламенту

Белорусская экономика и впредь будет строиться на развитии крупных предприятий, заявил Александр Лукашенко. Президент не исключил строительства в будущем второй атомной станции при успешной эксплуатации БелАЭС. Глава государства потребовал от сферы сельского хозяйства жесточайшей диктатуры технологий, производственной дисциплины и активного освоения новых видов продукции.

Александр Лукашенко выступает с Посланием к народу и парламенту

Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию подчеркнул жизненную необходимость сохранения мирной, благополучной Европы. Напряженный диалог США, Китая, отчасти Индии и России создает некомфортную реальность для всего мирового сообщества. Мировая торговля становится заложницей политических маневров. Президент также заявил, что ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников. Беларусь - крепчайшая нить в полотне Шелкового пути, отметил глава государства.

Александр Лукашенко

Послание Президента к народу и парламенту - мнения.

В Овальном зале

Предстоящий в апреле визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Пекин важен для китайской стороны, заявил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. Дипломат подчеркнул, что во время встреч в Пекине будут обсуждаться вопросы углубления белорусско-китайского сотрудничества, которое в настоящее время достигло очень высокого уровня.

Отношения Беларуси и ЕС существенно улучшились за последние годы. Такую точку зрения высказала глава представительства Европейского союза в Минске Андреа Викторин. По словам главы представительства ЕС, что касается дальнейшего развития контактов, Беларусь посылает позитивные посылы на многих уровнях и по многим направлениям.

Амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков может коснуться 6,5 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Более 20 крупных инновационных производств планируется открыть в Беларуси в 2019 году, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Александр Шумилин. Фото из архива

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси увеличило минимальные рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции.

Госпошлина в цене топлива и нюансы уплаты - Минфин прокомментировал предложения по дорожному сбору.

Функции управления и учета распределенными спецправами заимствования МВФ переданы Нацбанку.

Всемирный банк выделит 90 млн евро на модернизацию школ в малых городах и селах Беларуси.

Фото Reuters

Белорусские трансплантологи провели в Казахстане операцию по пересадке печени малышу.

Медицинские вузы Беларуси с нового учебного года увеличат набор педиатров на 200 человек и средних медработников - на 500 человек, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко.

Начальник структурного подразделения ОАО "МАПИД" задержан за взятки.

МАЗ Алексея Вишневского занял первое место на шестом этапе ралли-рейда в Марокко.

Фото МАЗ

Один из лидеров сборной Беларуси Илья Шиманович установил новый рекорд на дистанции 50 м брассом во время чемпионата Беларуси по плаванию в Бресте.

Илья Шиманович. Фото "Вечерний Брест"

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20-21 апреля

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Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля.

Минский зоопарк 20 апреля проведет для всех любителей природы и защитников окружающей среды мероприятие "День Земли".

Католическую пасхальную процессию 21 апреля организуют в Минске с 7.00 до 8.00. Маршрут: пл. Свободы, 9 - ул. Интернациональная - ул. Комсомольская - ул. Революционная - пл. Свободы, 9.

Открытое первенство Витебской области по фигурному катанию на коньках "Северная звезда" пройдет по 21 апреля, поддержать спортсменов приедут легендарные российские фигуристы.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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21 апреля

Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

65 лет назад родился Рачковский Валерий Евгеньевич (д.Гончаровка Смолевичского р-на Минской обл.), белорусский художник театра кукол. В 1984-1987 гг. художник-постановщик, с 1998 главный художник Белорусского государственного театра кукол. В 1990-1998 гг. главный художник Минского областного театра кукол "Батлейка" в Молодечно. Как художник-постановщик поставил более 75 спектаклей для детей и взрослых в Беларуси, России, Литве, Польше, Болгарии, Сербии. Среди наиболее известных постановок: "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина, "Волшебник изумрудного города" А.Волкова, "Дом, который построил Свифт" Г.Горина, "С Парижем покончено!.." А.Чехова, "История одного города" М.Салтыкова-Щедрина и др. Умер в 2014 году.

115 лет назад родился Богданова Антонина Павловна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Ищу человека", "Председатель", "Летят журавли", "Аттестат зрелости" и др. Умер в 1983 году.

22 апреля

В Республике Беларусь - День судебного эксперта.

Международный день Матери-Земли.

110 лет назад родился Брагин Анатолий Михайлович (Россия), белорусский ученый, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Беларуси. Автор научных работ по теоретическим основам использования систем удобрения и повышения урожайности пахотных почв. Разработал рекомендации по использованию удобрений в Беларуси. Умер в 1989 году.

120 лет назад родился Набоков Владимир Владимирович, писатель русского зарубежья. В марте 1919 г. покинул Россию. Начало его творческой деятельности приходится на годы жизни в Берлине, где под псевдонимом В.Сирин вышли его первые книги "Машенька", "Защита Лужина", "Дар". С 1940 г. - в США, где начался англоязычный период его творчества (роман-хроника "Подлинная жизнь Себастьяна Найта", автобиография "Убедительное свидетельство"). Мировую известность и скандальную славу принес роман "Лолита". Выступал в жанре литературной критики. Умер в 1977 году.

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