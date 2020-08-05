Картина дня: Послание Президента, начало досрочного голосования и лучшие фото БЕЛТА в июле

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 5 августа 2020
Минск Переменная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:52 Медовый Спас отпразднуют на Голубой кринице в Славгороде Культура
07:45 "Минсктранс" до конца года пополнит свой парк 330 автобусами и 150 троллейбусами Регионы
07:38 Шторм "Исаиас" оставил без электричества свыше 2,7 млн человек на восточном побережье США В мире
07:25 Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 78 В мире
07:14 В Минске нетрезвый водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста на пешеходном переходе Происшествия
07:10 В Витебске при пожаре погиб мужчина Происшествия
07:01 Пресс-конференция об актуальных направлениях развития биотехнологий пройдет сегодня в БЕЛТА Экономика
07:00 Лукашенко отмечает стремление Беларуси к развитию конструктивного диалога с Буркина-Фасо Президент
07:00 Картина дня: Послание Президента, начало досрочного голосования и лучшие фото БЕЛТА в июле Общество
01:01 Почти 220 тыс. пациентов заразились коронавирусом на планете за сутки В мире
00:30 Причиной взрыва 2700 тонн селитры в порту Бейрута стали сварочные работы В мире
04.08.20
04.08.20 23:59 Греция ввела дополнительный сбор с иностранных туристов В мире
04.08.20 23:30 Землетрясение произошло у берегов Гватемалы В мире
04.08.20 22:59 На западе Канады лесные пожары стали причиной эвакуации людей В мире
04.08.20 22:32 В Северной Македонии сформирован новый состав парламента В мире
04.08.20 22:12 Минздрав Ливана: при взрыве в Бейруте погибли не менее 30 человек, пострадалии более 3 тыс. В мире
04.08.20 21:40 Расширен перечень функций Минздрава Общество
04.08.20 21:17 Трамп не намерен вновь вводить жесткие ограничительные меры из-за COVID-19 В мире
04.08.20 21:09 Не менее 10 человек погибли при взрыве в порту Бейрута В мире
04.08.20 21:02 Белорусские больницы завершают переход к обычному режиму работы Общество
04.08.20 20:46 В Беларуси есть оптимальные возможности для честного молодежного бизнеса - мнение Регионы
04.08.20 20:31 ФОТОФАКТ: Аисты готовятся к отлету на юг Регионы
04.08.20 20:30 Минздрав исключил еще пять государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19 Общество
04.08.20 20:19 Призывы игнорировать досрочное голосование не соответствуют законодательству - БРКА Общество
04.08.20 20:09 Государство делает все для поддержки молодежи - Гончарова Общество
04.08.20 20:04 Минчанин напал на милиционера на избирательном участке Происшествия
04.08.20 20:01 Александра Саснович уверенно обыграла Элизе Мертенс и вышла в 1/8 финала турнира в Палермо Спорт
04.08.20 19:56 В Беларуси было как минимум шесть попыток цветных революций - Равков Общество
04.08.20 19:33 Чемпионат Беларуси по легкой атлетике стал праздником для любителей спорта - Девятовский Спорт
04.08.20 19:33 Средний конкурс в БГПУ составляет 1,6 человека на место Общество
Все новости
Все новости
Общество
05 августа 2020, 07:00

Картина дня: Послание Президента, начало досрочного голосования и лучшие фото БЕЛТА в июле

ВЧЕРА

Картина дня. 4 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Глава государства заявил, что череда беспрецедентных событий дает повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации. Президент выразил мнение, что Беларусь во время пандемии на каждом этапе борьбы с этой бедой принимала адекватные меры. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности и предсказуемой внешней политики. Также глава государства подчеркнул, что Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию высказался на тему проходящей в стране электоральной кампании. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси гордятся молодым поколением, даже несмотря на то, что в его среде распространены "иные мнения". Глава государства призвал граждан не допустить ошибки в критически важный для страны момент.

В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет в два раза. Под эту цель сверстаны планы и государственные программы, заявил Президент Беларуси. Также он сказал, что в Беларуси будет активнее внедряться система добровольных пенсионных накоплений. Президент подчеркнул, что государственный контроль за ценами на социально значимые товары должен быть сохранен. Глава государства заявил, что модернизация села полностью завершится за следующую пятилетку. По мнению Президента, следующая пятилетка должна стать пятилетием молодой Беларуси. Также Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время власти вплотную займутся всеми накопившимися вопросами государственных служащих и военных. Президент призвал не надеяться на инвестиции извне и создавать производства в регионах.

Беларусь постепенно наращивает внешнеполитическое и внешнеэкономическое сотрудничество, которое было ограничено из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей во Дворце Республики, где Президент Беларуси Александр Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Реформы в стране будут эволюционными, а не революционными. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Александр Субботин после того, как прозвучало Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Александр Субботин. Фото из архива
Александр Субботин. Фото из архива

Беларусь выбрала путь преемственности политических, культурных и социальных традиций - свой, а не навязанный внешними силами исторический путь. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, который в качестве гостя приглашен на Послание Президента Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию.

Цуй Цимин. Фото из архива
Цуй Цимин. Фото из архива

Досрочное голосование на выборах Президента пройдет в Беларуси с 4 по 8 августа включительно. Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов 9 августа.

Генпрокуратура проинформировала наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси о состоянии законности в ходе избирательной кампании.

Начало операций по физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в ближайшие дни.

В Беларуси на 4 августа выздоровели и выписаны 63 163 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

РУП "Белпочта" разработало мобильное приложение, которое позволит клиентам воспользоваться услугами в онлайн-режиме.

Авиакомпания "Белавиа" с 5 августа возобновляет рейсы по маршруту Минск - Вильнюс - Минск.

Фото из архива
Фото из архива

Температура воздуха в августе ожидается близкой к климатической норме, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Лучшие фото БЕЛТА в июле.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Беларуси по 8 августа пройдет досрочное голосование на президентских выборах. Проводится с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Пресс-конференция "Актуальные направления развития биотехнологий: новые разработки и их применение" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций в период проведения уборочной кампании 2020 года". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Молодежь за сильную и процветающую Беларусь. Вклад студенческих отрядов в развитие страны". Начало в 11.00.

В Смиловичах пройдут концерты и выставки-ярмарки, приуроченные к акции "Моя Родина! Моя Беларусь!".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день "Врачи мира за мир".

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

В Республике Беларусь - День железнодорожных войск.

180 лет назад родился Абухович Альгерд Ришардович, белорусский писатель. Учился в Слуцкой гимназии. Вместе с Ф.Богушевичем родоначальник жанра басни в белорусской литературе. Автор басен "Старшина", "Суд", "Волк и лисица" и др. Переводил произведения И.Крылова, А.Пушкина, М.Лермонтова, В.Сырокомли и др. Произведения и переводы писателя при его жизни распространялись в рукописях. Умер в 1898 году.

80 лет назад родилась Стриженова Любовь Васильевна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Расширен перечень функций Минздрава
Фото из архива Белорусские больницы завершают переход к обычному режиму работы
Фото из архива Минздрав исключил еще пять государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19
Во время досрочного голосования на участке № 20 в Минске Призывы игнорировать досрочное голосование не соответствуют законодательству - БРКА
Александра Гончарова. Фото из архива Государство делает все для поддержки молодежи - Гончарова
Андрей Равков. Фото из архива В Беларуси было как минимум шесть попыток цветных революций - Равков
Главное
Лукашенко в Послании народу и парламенту: мы сегодня крепко держим в руках будущее независимой Беларуси
Лукашенко акцентирует внимание на обеспечении безопасности проведения выборов
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 163 пациента с COVID-19
Начало физпуска первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни
Топ-новости
Картина дня: Послание Президента, начало досрочного голосования и лучшие фото БЕЛТА в июле
Пресс-конференция об актуальных направлениях развития биотехнологий пройдет сегодня в БЕЛТА
Расширен перечень функций Минздрава
"Минсктранс" до конца года пополнит свой парк 330 автобусами и 150 троллейбусами
Тертель назначен уполномоченным представителем главы государства в Витебской области
Белорусские больницы завершают переход к обычному режиму работы
Авиасообщение, АЭС, выборы - главы МИД Беларуси и Литвы провели телефонный разговор
Кунцевич: сильное государство при мировом экономическом кризисе - главный фактор порядка в обществе
Минздрав исключил еще пять государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19
В проведении exit poll будут задействованы около 1000 интервьюеров
Лучшие фото БЕЛТА в июле
Александра Саснович уверенно обыграла Элизе Мертенс и вышла в 1/8 финала турнира в Палермо
ФОТОФАКТ: Аисты готовятся к отлету на юг
Температура воздуха в августе ожидается близкой к климатической норме - Белгидромет
Белорусская экономика развивается вопреки мировым кризисам и последствиям коронавируса - Ковалев
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.