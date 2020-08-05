Картина дня: Послание Президента, начало досрочного голосования и лучшие фото БЕЛТА в июле

ВЧЕРА

Картина дня. 4 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Глава государства заявил, что череда беспрецедентных событий дает повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации. Президент выразил мнение, что Беларусь во время пандемии на каждом этапе борьбы с этой бедой принимала адекватные меры. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности и предсказуемой внешней политики. Также глава государства подчеркнул, что Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию высказался на тему проходящей в стране электоральной кампании. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси гордятся молодым поколением, даже несмотря на то, что в его среде распространены "иные мнения". Глава государства призвал граждан не допустить ошибки в критически важный для страны момент.

В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет в два раза. Под эту цель сверстаны планы и государственные программы, заявил Президент Беларуси. Также он сказал, что в Беларуси будет активнее внедряться система добровольных пенсионных накоплений. Президент подчеркнул, что государственный контроль за ценами на социально значимые товары должен быть сохранен. Глава государства заявил, что модернизация села полностью завершится за следующую пятилетку. По мнению Президента, следующая пятилетка должна стать пятилетием молодой Беларуси. Также Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время власти вплотную займутся всеми накопившимися вопросами государственных служащих и военных. Президент призвал не надеяться на инвестиции извне и создавать производства в регионах.

Беларусь постепенно наращивает внешнеполитическое и внешнеэкономическое сотрудничество, которое было ограничено из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей во Дворце Республики, где Президент Беларуси Александр Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Реформы в стране будут эволюционными, а не революционными. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Александр Субботин после того, как прозвучало Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Александр Субботин. Фото из архива

Беларусь выбрала путь преемственности политических, культурных и социальных традиций - свой, а не навязанный внешними силами исторический путь. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, который в качестве гостя приглашен на Послание Президента Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию.

Цуй Цимин. Фото из архива

Досрочное голосование на выборах Президента пройдет в Беларуси с 4 по 8 августа включительно. Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов 9 августа.

Генпрокуратура проинформировала наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси о состоянии законности в ходе избирательной кампании.

Начало операций по физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в ближайшие дни.

В Беларуси на 4 августа выздоровели и выписаны 63 163 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

РУП "Белпочта" разработало мобильное приложение, которое позволит клиентам воспользоваться услугами в онлайн-режиме.

Авиакомпания "Белавиа" с 5 августа возобновляет рейсы по маршруту Минск - Вильнюс - Минск.

Фото из архива

Температура воздуха в августе ожидается близкой к климатической норме, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Лучшие фото БЕЛТА в июле.

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Анонсы на 5 августа

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В Беларуси по 8 августа пройдет досрочное голосование на президентских выборах. Проводится с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Пресс-конференция "Актуальные направления развития биотехнологий: новые разработки и их применение" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций в период проведения уборочной кампании 2020 года". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Молодежь за сильную и процветающую Беларусь. Вклад студенческих отрядов в развитие страны". Начало в 11.00.

В Смиловичах пройдут концерты и выставки-ярмарки, приуроченные к акции "Моя Родина! Моя Беларусь!".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 августа

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Международный день "Врачи мира за мир".

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

В Республике Беларусь - День железнодорожных войск.

180 лет назад родился Абухович Альгерд Ришардович, белорусский писатель. Учился в Слуцкой гимназии. Вместе с Ф.Богушевичем родоначальник жанра басни в белорусской литературе. Автор басен "Старшина", "Суд", "Волк и лисица" и др. Переводил произведения И.Крылова, А.Пушкина, М.Лермонтова, В.Сырокомли и др. Произведения и переводы писателя при его жизни распространялись в рукописях. Умер в 1898 году.

80 лет назад родилась Стриженова Любовь Васильевна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.

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