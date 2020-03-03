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03 марта 2020, 07:00

Картина дня: поставки нефти в Беларусь, рейтинг Moody's и VAL о подготовке к "Евровидению"

ВЧЕРА

Картина дня. 2 марта

Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана Socar Ровнагом Абдуллаевым.

Азербайджанская компания Socar планирует отправить танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан 5-6 марта, сообщил замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.

Концерн "Белнефтехим" ожидает прибытие в Клайпеду первого танкера с российской нефтью от трейдеров в первой декаде марта, сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Фото из архива
Фото из архива

Предприятия Беларуси и Казахстана планируют подписать контракты на $200 млн. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев. Казахстан готов продавать нефть Беларуси при условии уплаты экспортной пошлины. Беларусь и Казахстан будут сотрудничать в регулировании торговли и общепита, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В соглашение о поставках газа в Беларусь из России внесены и подписаны изменения.

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе 2020 года составил Br0,9 млрд, сообщили в Министерстве финансов.

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило оценку кредитного профиля Беларуси на уровне B3, прогноз стабильный.

Нагрудные знаки "За садзейнічанне" вручил министр внутренних дел Юрий Караев гражданам, оказавшим в 2019 году содействие правоохранителям в охране общественного порядка.

Первые результаты внедрения балльной системы оценки деятельности органов внутренних дел станут известны через полгода-год. Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Караев.

Юрий Караев. Фото из архива
Юрий Караев. Фото из архива

Совместная белорусско-британская тренировка "Зимний партизан" началась на полигоне 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады Лосвидо, сообщили в Министерстве обороны.

Беларусь и США заинтересованы в обмене опытом в борьбе с наркотрафиком.

Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам.

В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса, сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.

Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции открыта для жителей Минска.

В Бресте под наблюдением медиков находятся шесть человек, приехавших из Италии. Признаков инфекции у них нет, сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский. Вернувшихся из Италии речицких школьников наблюдают специалисты, сообщили в пресс-службе Гомельского облисполкома.

К 75-летию Великой Победы. Женщины и война. Архивные фото БЕЛТА

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Представители Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2020" - проект VAL в лице Валерии Грибусовой и мультиинструменталиста Владислава Пашкевича стали участниками онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании. Как признались победители национального отбора, "Да вiдна" - это их первая песня на родном языке.

VAL
VAL

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Надежда Богатенко
Надежда Богатенко

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Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала серебро турнира серии Гран-при в Эстонии.

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Анонсы на 3 марта

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Внедрение новых программ скрининга раковых заболеваний в Беларуси. Достижения белорусских ученых". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр Республики Беларусь организует пресс-тур "2020 год - Год малой родины. Опыт реализации успешных проектов предприятиями Дзержинского района Минской области". Начало в 10.00.

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Знаменательные даты 4 марта

В Республике Беларусь - День милиции.

95 лет назад родился Поль Мориа, французский композитор, дирижер и аранжировщик, создатель и руководитель популярного эстрадного оркестра (1965). Умер в 2006 году.

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