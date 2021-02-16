Картина дня: повестка встречи Лукашенко и Путина, День памяти воинов-интернационалистов и Громницы

ВЧЕРА

Картина дня. 15 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов. Глава государства подчеркнул, что Беларусь славит живых героев и помнит поименно всех своих сыновей, которые не вернулись с той войны, чтит их память и скорбит вместе с родными и близкими.

На острове Мужества и Скорби в Минске почтили память воинов-интернационалистов, которые погибли во время боевых действий в Афганистане.

Стала известна возможная повестка дня предстоящей встречи Лукашенко и Путина.

Сохранение независимости и суверенитета Беларуси имеет важное значение и для Европы. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Россия никогда не ставила ультимативный вопрос о проведении в Беларуси конституционной реформы. Министр иностранных дел Беларуси рассказал о возможной повестке дня планируемой встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Подлинная демократия должна вызреть внутри общества, считает Владимир Макей.

Миссия ENSREG в Беларусь планируется в мае-июне.

Резолюция Европейского парламента по Белорусской АЭС является совершенно необоснованным политическим шагом. Об этом заявил венгерский эксперт в области атомной энергетики, член венгерского общества Elektrotechnika (независимая профессиональная организация атомной отрасли) Жолт Харфаш в своем материале на венгерском новостном портале Origo.

БУТБ намерена содействовать экспорту белорусской сельхозпродукции в Брянскую область.

Отпуска белорусов соответствуют нормам Международной организации труда. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1100 пациентов с COVID-19, выписаны 827.

РЕПОРТАЖ: "Гори ясно, чтобы жизнь не погасла" - в Могилевском районе празднуют Громницы

Университет МЧС признан лучшим на Всероссийской студенческой олимпиаде по теоретической механике.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 февраля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Об организации и проведении XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки "Книга объединяет людей и страны". Начало в 11.00.

Национальная академия наук Беларуси проведет Неделю родного языка по 22 февраля. 16 февраля в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси состоится презентация книги "Шкляр Г.З. Выбраныя працы. Моўная спадчына" и круглый стол "Белорусский язык в китабах".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 февраля

215 лет назад родился Тышкевич Константин Пиевич (г.Логойск Минской обл.), белорусский археолог, историк, этнограф. Один из основателей белорусской археологии. Учился в Полоцком иезуитском, Забельском доминиканском коллегиумах. В 1828 году окончил Виленский университет. Автор работ "О курганах в Литве и Западной Руси", "Вилия и ее берега", "Исторические сведения о древних замках, городищах и курганах в Литве и Руси Литовской". С 1836 года жил в Логойске. Создал там музей древностей, собрал архив древних рукописей, коллекцию художественных произведений и ценную библиотеку, основал сберегательный банк для мещан и крестьян, сахарные заводы, полотняную мануфактуру и др. В 1861 году участвовал в работе Минского губернского комитета по крестьянским вопросам. Много путешествовал по России и зарубежью. Был членом научных обществ в Вильно, Кракове, Москве, Праге, Париже, Лондоне. Один из основателей Виленского музея древностей, член Виленской археологической комиссии. Исследовал около 200 курганов, городищ и замчищ в Минской губернии, создал первые топографические карты городищ. Считал курганы древними захоронениями, а городищи местами, где проводились разные обряды. Первым сформулировал конкретную задачу раскопок и обратил внимание на гончарные клейма горшков из курганов. В 1856 году организовал экспедицию по р.Вилия, в результате которой собрал богатый этнографический материал. Положил начало изучению древнего Логойска, Заславля, Острошицкого Городка и др. Умер в 1868 году.

115 лет назад родился Барто Агния Львовна, русская поэтесса. Писала преимущественно для детей. Автор поэтических сборников "Куклы", "Стихотворения детям", "Я расту", "За цветами в зимний лес", книг "Найти человека", "Записки детского поэта". Автор сценариев кинофильмов "Подкидыш", "Алеша Птицин вырабатывает характер". Лауреат Государственной премии СССР (1950), Ленинской премии (1972). На белорусский язык произведения А.Барто переводили Э.Огнецвет, В.Витка, А.Вольский. Умер в 1981 году.

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