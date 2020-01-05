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09:39 Полуфиналисты Рождественского турнира в Минске определятся сегодня Спорт
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00:26 Сильный шторм приближается к Канаде В мире
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04.01.20 22:07 Определен состав сборной Беларуси по биатлону на этап КМ в Оберхофе Спорт
04.01.20 21:59 В Амстердаме для туристов ввели новый налог В мире
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04.01.20 21:28 ФОТОФАКТ: В Гродно появился живой рождественский вертеп Регионы
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04.01.20 20:50 Команда Президента Беларуси победила хоккеистов США и вышла в 1/2 финала Рождественского турнира в Минске Спорт
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05 января 2020, 09:00

Картина дня: повышение доверия к нацвалюте, первый новорожденный 2020-го и что улучшилось в Минске в 2019 году

ВЧЕРА

Картина дня. 4 января

Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси с каждым годом становится все более масштабным, заявил Рене Фазель.

Во время встречи
Во время встречи

Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко. Перед Министерством экономики поставлено несколько ключевых задач: это работа с кадрами, повышение качества работы госсектора и борьба с внешними шоками.

Александр Червяков
Александр Червяков

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №504 "О курсовых разницах". Организациям предоставлено право самостоятельно выбирать период включения курсовых разниц в состав внереализационных доходов и (или) расходов для целей налогообложения: ежеквартально или по итогам года.

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение "О предоставлении грантов Президента Республики Беларусь на 2020 год". Гранты назначены 98 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил в телефонном разговоре с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ.

"Белнефтехим" оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии, сообщили в концерне "Белнефтехим".

Здание концерна "Белнефтехим"
Здание концерна "Белнефтехим"

Правительство утвердило план действий на 2020 год по созданию условий для развития экономики. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 декабря 2019 года №921 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство ожидает в I квартале 2020 года рост ВВП на 0,7%. Постановление Совета Министров от 27 декабря 2019 года №921, которым утверждены задачи социально-экономического развития Беларуси на 2020 год, официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Стратегия повышения доверия к национальной валюте до 2035 года утверждена в Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета Беларуси на 2020-2022 годы утверждена постановлением Совета Министров от 3 января 2020 года №3.

Правительство утвердило перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 декабря 2019 года №921 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство утвердило направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров №934 от 28 декабря 2019 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Перечень межведомственных информационных систем утвержден в Беларуси. Соответствующий приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте №437 от 27 декабря 2019 года официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

С 1 января 2020 года внесены изменения в перечень документов, представляемых гражданами для назначения семейного капитала и распоряжения им (в том числе досрочно), сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Фото из архива
Фото из архива

В Минске удалось выстроить более четкую систему взаимодействия между городскими службами в вопросах ведения городского хозяйства, благоустройства и градостроительной политики.

В жилищном строительстве Минска происходит смещение в сторону строительства жилья для нуждающихся, прежде всего - для многодетных, а чисто коммерческая застройка сокращается. Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. Он также добавил, что в Минске удалось выстроить более четкую систему взаимодействия между городскими службами в вопросах ведения городского хозяйства, благоустройства и градостроительной политики.

Министр здравоохранения Владимир Караник в Витебском областном клиническом роддоме поздравил маму первого родившегося в стране в 2020 году ребенка.

Владимир Караник поздравляет Ольгу Краснову и Маргариту Мацкевич
Владимир Караник поздравляет Ольгу Краснову и Маргариту Мацкевич

В Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости ОРИ и гриппом. Вакцинацию от гриппа в Беларуси прошли более 41% населения.

Температурный рекорд 28-летней давности побит в Минске 3 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

РЕПОРТАЖ: Хранитель времени, Маленький принц, Мадам Му-Му - креативная елка в Большом

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На льду минской "Чижовка-Арены" по 7 января пройдет XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

VI Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" пройдет 5 января в Минске.

Новогодний экспресс в поместье Деда Мороза отправится 6 января из Минска.

Мероприятия акции "Чудеса на Рождество" пройдут во всех регионах страны по 9 января.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 января

6 января

105 лет назад родился Дречин Семен Владимирович, белорусский артист балета, балетмейстер, народный артист Беларуси (1954). В 1933 году окончил Белорусскую студию оперы и балета. В 1933-1941 и 1944-1959 годах солист, в 1950-1959 годах также балетмейстер Государственного театра оперы и балета Беларуси, в 1942-1944 годах солист Большого театра СССР, в 1971-1973 годах художественный руководитель Государственного ансамбля танца Беларуси, в 1973-1980 годах балетмейстер Государственного театра музыкальной комедии Беларуси. Первый ведущий классический танцовщик на белорусской сцене. Среди партий: Сымон ("Соловей" М.Крошнера), Василий ("Князь-озеро" В.Золотарева), Гирей ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева) и др. Балетмейстер спектаклей "Павлинка", "Нестерка" и др. Увлекался народным искусством, которое изучал и творчески осмысливал в своих постановках танцевальных программ и композиций. Лауреат Государственной премии СССР (1950). Умер в 1993 году.

60 лет назад родилась Наталья Филимоновна Бестемьянова, российская фигуристка, олимпийская чемпионка (1988), чемпионка мира (1985-1988) в танцах на льду в паре с Андреем Букиным. Ныне артистка и директор Театра ледовых миниатюр под руководством Игоря Бобрина.

7 января

110 лет назад родился Заслонов Константин Сергеевич, один из организаторов и руководителей антифашистского подполья и партизанского движения в Витебской области во время Великой Отечественной войны (подпольная кличка Дядя Костя), Герой Советского Союза (1943, посмертно). В 1941 году в Москве сформировал из железнодорожников партизанский отряд, перешел с ним линию фронта, устроился на работу в Оршанское депо, создал и возглавил несколько диверсионных групп, которые вместе с другими подпольными группами Оршанского антифашистского подполья во время Московской битвы 1941-1942 годов парализовали работу железнодорожного узла. С 1942-го командир партизанского отряда, затем бригады, одновременно командующий партизанскими силами Оршанской зоны. В 1942-м погиб в бою. В Орше создан мемориальный музей Заслонова, ему поставлены памятники в Орше, Сенно и на месте гибели.

85 лет назад родился Кубасов Валерий Николаевич, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (1969, 1975). Участник первого в мире группового полета трех пилотируемых космических кораблей ("Союз-6, 7, 8" в качестве бортинженера; во время полета впервые проведены эксперименты по сварке в условиях космоса). Умер в 2014 году.

8 января

110 лет назад родилась Уланова Галина Сергеевна, российская балерина, народная артистка СССР (1951), дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1980). Почетный член Американской академии искусств и наук (1960). С 1928 года солистка Ленинградского театра оперы и балета им.Кирова, с 1944 года - ведущая солистка Большого театра в Москве, с 1960 балетмейстер-репетитор в нем. Развивала принципы и традиции русской балетной школы. Лауреат Государственных премий СССР (1941, 1946, 1947, 1950), Ленинской премии (1957). Умерла в 1998 году.

85 лет назад родился Элвис Пресли, американский певец, актер, признанный король рок-н-ролла. Умер в 1977 году.

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