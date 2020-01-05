Картина дня: повышение доверия к нацвалюте, первый новорожденный 2020-го и что улучшилось в Минске в 2019 году

ВЧЕРА
Картина дня. 4 января
Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси с каждым годом становится все более масштабным, заявил Рене Фазель.
Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко. Перед Министерством экономики поставлено несколько ключевых задач: это работа с кадрами, повышение качества работы госсектора и борьба с внешними шоками.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №504 "О курсовых разницах". Организациям предоставлено право самостоятельно выбирать период включения курсовых разниц в состав внереализационных доходов и (или) расходов для целей налогообложения: ежеквартально или по итогам года.
Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение "О предоставлении грантов Президента Республики Беларусь на 2020 год". Гранты назначены 98 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры.
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил в телефонном разговоре с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ.
"Белнефтехим" оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии, сообщили в концерне "Белнефтехим".
Правительство утвердило план действий на 2020 год по созданию условий для развития экономики. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 декабря 2019 года №921 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Правительство ожидает в I квартале 2020 года рост ВВП на 0,7%. Постановление Совета Министров от 27 декабря 2019 года №921, которым утверждены задачи социально-экономического развития Беларуси на 2020 год, официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Стратегия повышения доверия к национальной валюте до 2035 года утверждена в Беларуси.
Среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета Беларуси на 2020-2022 годы утверждена постановлением Совета Министров от 3 января 2020 года №3.
Правительство утвердило перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 декабря 2019 года №921 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Правительство утвердило направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров №934 от 28 декабря 2019 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Перечень межведомственных информационных систем утвержден в Беларуси. Соответствующий приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте №437 от 27 декабря 2019 года официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
С 1 января 2020 года внесены изменения в перечень документов, представляемых гражданами для назначения семейного капитала и распоряжения им (в том числе досрочно), сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В Минске удалось выстроить более четкую систему взаимодействия между городскими службами в вопросах ведения городского хозяйства, благоустройства и градостроительной политики.
В жилищном строительстве Минска происходит смещение в сторону строительства жилья для нуждающихся, прежде всего - для многодетных, а чисто коммерческая застройка сокращается. Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. Он также добавил, что в Минске удалось выстроить более четкую систему взаимодействия между городскими службами в вопросах ведения городского хозяйства, благоустройства и градостроительной политики.
Министр здравоохранения Владимир Караник в Витебском областном клиническом роддоме поздравил маму первого родившегося в стране в 2020 году ребенка.
В Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости ОРИ и гриппом. Вакцинацию от гриппа в Беларуси прошли более 41% населения.
Температурный рекорд 28-летней давности побит в Минске 3 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
РЕПОРТАЖ: Хранитель времени, Маленький принц, Мадам Му-Му - креативная елка в Большом
СЕГОДНЯ
Анонсы на 5-7 января
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На льду минской "Чижовка-Арены" по 7 января пройдет XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси.
VI Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" пройдет 5 января в Минске.
Новогодний экспресс в поместье Деда Мороза отправится 6 января из Минска.
Мероприятия акции "Чудеса на Рождество" пройдут во всех регионах страны по 9 января.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 6 января
6 января
105 лет назад родился Дречин Семен Владимирович, белорусский артист балета, балетмейстер, народный артист Беларуси (1954). В 1933 году окончил Белорусскую студию оперы и балета. В 1933-1941 и 1944-1959 годах солист, в 1950-1959 годах также балетмейстер Государственного театра оперы и балета Беларуси, в 1942-1944 годах солист Большого театра СССР, в 1971-1973 годах художественный руководитель Государственного ансамбля танца Беларуси, в 1973-1980 годах балетмейстер Государственного театра музыкальной комедии Беларуси. Первый ведущий классический танцовщик на белорусской сцене. Среди партий: Сымон ("Соловей" М.Крошнера), Василий ("Князь-озеро" В.Золотарева), Гирей ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева) и др. Балетмейстер спектаклей "Павлинка", "Нестерка" и др. Увлекался народным искусством, которое изучал и творчески осмысливал в своих постановках танцевальных программ и композиций. Лауреат Государственной премии СССР (1950). Умер в 1993 году.
60 лет назад родилась Наталья Филимоновна Бестемьянова, российская фигуристка, олимпийская чемпионка (1988), чемпионка мира (1985-1988) в танцах на льду в паре с Андреем Букиным. Ныне артистка и директор Театра ледовых миниатюр под руководством Игоря Бобрина.
7 января
110 лет назад родился Заслонов Константин Сергеевич, один из организаторов и руководителей антифашистского подполья и партизанского движения в Витебской области во время Великой Отечественной войны (подпольная кличка Дядя Костя), Герой Советского Союза (1943, посмертно). В 1941 году в Москве сформировал из железнодорожников партизанский отряд, перешел с ним линию фронта, устроился на работу в Оршанское депо, создал и возглавил несколько диверсионных групп, которые вместе с другими подпольными группами Оршанского антифашистского подполья во время Московской битвы 1941-1942 годов парализовали работу железнодорожного узла. С 1942-го командир партизанского отряда, затем бригады, одновременно командующий партизанскими силами Оршанской зоны. В 1942-м погиб в бою. В Орше создан мемориальный музей Заслонова, ему поставлены памятники в Орше, Сенно и на месте гибели.
85 лет назад родился Кубасов Валерий Николаевич, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (1969, 1975). Участник первого в мире группового полета трех пилотируемых космических кораблей ("Союз-6, 7, 8" в качестве бортинженера; во время полета впервые проведены эксперименты по сварке в условиях космоса). Умер в 2014 году.
8 января
110 лет назад родилась Уланова Галина Сергеевна, российская балерина, народная артистка СССР (1951), дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1980). Почетный член Американской академии искусств и наук (1960). С 1928 года солистка Ленинградского театра оперы и балета им.Кирова, с 1944 года - ведущая солистка Большого театра в Москве, с 1960 балетмейстер-репетитор в нем. Развивала принципы и традиции русской балетной школы. Лауреат Государственных премий СССР (1941, 1946, 1947, 1950), Ленинской премии (1957). Умерла в 1998 году.
85 лет назад родился Элвис Пресли, американский певец, актер, признанный король рок-н-ролла. Умер в 1977 году.
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