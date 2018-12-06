Картина дня: повышение минимальной зарплаты, новые правила торговли продуктами и самое "Доброе сердце"

ВЧЕРА

Картина дня. 5 декабря

С 1 января 2019 года изменяется размер минимальной зарплаты, он устанавливается на уровне Br330.

Денежное довольствие военнослужащих срочной службы возрастет более чем в два раза с 1 января.

Всемирный банк выразил заинтересованность в продолжении совместной работы по развитию государственно-частного партнерства в Беларуси и анонсировал начало большого исследования об инфраструктурном развитии страны, которое продлится около 18 месяцев. В данном направлении для специалистов Всемирного банка особый интерес представляет сфера железнодорожного транспорта.

Во время встречи. Фото НАИП

Беларусь и Литва подписали программу сотрудничества в области туризма на 2019-2020 годы. На заседании белорусско-литовской рабочей группы были рассмотрены такие темы, как продвижение туристических возможностей Минска и Вильнюса, курорта Друскининкай, развитие агроэкотуризма, санаторно-курортного отдыха, сферы гостиничного хозяйства в двух странах.

Участники встречи. Фото Минспорта

Беларусь рассматривает вопрос вступления в Международную федерацию органического сельскохозяйственного движения, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун. Он отметил, что Беларусь заинтересована в поставках органической продукции на экспорт.

Владимир Гракун

В Беларуси утвердили новые санитарные нормы и правила "Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией". Их перечень значительно сокращен.

Государственный комитет по стандартизации Беларуси предлагает создать единую информационную систему оповещения об опасной продукции.

Комитет государственного контроля будет вести жесткую борьбу с необоснованным посредничеством при закупке продуктов питания для учреждений здравоохранения, заявил председатель КГК Леонид Анфимов на коллегии комитета. Он отметил, что система здравоохранения Беларуси нуждается в едином подходе к организации питания пациентов.

В Беларуси будут повышены тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования.

На БелАЭС подали напряжение на устройство для распределения электроэнергии.

РЕПОРТАЖ: Бизнес одного как источник активного долголетия для многих

Статус главы японской дипмиссии в Беларуси в 2019 году будет повышен до посла.

Беларусь достигла большого прогресса в решении проблемы безгражданства. Об этом заявила специальный советник УВКБ ООН по вопросам безгражданства Кэрол Бэтчелор.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Гайк Казазян и Андрей Шибко выступили на фестивале имени И.И. Соллертинского в Витебске.

Делегации стран - участниц детского "Евровидения-2018" в Минске высоко оценили работу волонтеров.

Победителей республиканского конкурса "Волонтер года - Доброе сердце" назвали в Минске.

В номинации "Личный вклад среди учащейся молодежи" лучшим стал член волонтерского отряда "Служба хорошего настроения" первичной организации БРСМ Колодищанской средней школы Минской области, ученик 11-го класса Роман Новиков. Награду вручает второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун

Огни на главных елках Минска зажгутся одновременно 15 декабря.

Сборная Беларуси по мини-футболу во второй раз победила израильтян.

Четыре машины столкнулись на улице Московской в Минске, есть пострадавшие.

Фото из Telegram-канала ГАИ Минск

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 декабря

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Переговоры лидеров стран ЕАЭС пройдут в Санкт-Петербурге в узком и расширенном составах.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Профилактика обморожений и зимних гололедных травм".

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Развитие культурных взаимоотношений Грузии и Беларуси. Концертный тур грузинского балета "ЛЕЛО" в Беларуси".

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Развитие мехового производства в Республике Беларусь. Мировое признание белорусских дизайнеров на международной арене".

В Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка пройдет II Международный симпозиум "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор".

Пройдет Международная научная конференция "Исторические судьбы белорусской советской государственности (к 100-летию БССР)".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день гражданской авиации. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1996 года.

140 лет назад родился Зязюля Андрей (наст. Астрамович Александр Степанович) (д.Новосяды Ошмянского р-на Гродненской обл.), белорусский поэт. Автор сборников стихов, поэмы "Аленкина свадьба". Записывал и обрабатывал фольклорные произведения, участвовал в издании сборника "Белорусские песни с нотами" (т.2). Умер в 1921 году.

95 лет назад родился Фигуровский Николай Николаевич (Россия), российский и белорусский режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Беларуси. Среди работ: фильмы "Дети партизана", "Полесская легенда", "Часы остановились в полночь" и др. Автор романа "Знак водолея". Умер в 2003 году.

90 лет назад родился Гарецкий Радим Гаврилович (г.Минск), ученый в области геологии, геотектоники, член-корреспондент, академик НАН Беларуси, иностранный член Российской АН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор более 550 научных трудов по тектонике и геодинамике платформ, включая территорию Восточно-Европейского кратона и Беларуси. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии Беларуси, премии Российской АН им.академика Н.С.Шатского.

80 лет назад родился Сумарев Василий Федорович (г.Минск), белорусский живописец и педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси. Среди произведений: "Мой дом", "Свадьба", "Из века в век", "Сказ о Новогрудке" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси.

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