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Картина дня: повышение пенсий, госнаграды спортсменам и ситуация в нефтяной отрасли

Общество 24.04.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 23 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по тяжелой атлетике. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко и Дарья Наумова
Александр Лукашенко и Дарья Наумова

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О повышении пенсий". С 1 мая трудовые пенсии вырастут на 6,5%.

Беларусь рассчитывает до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской нефти, через порты стран Балтии или Украины, заявил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. Беларусь при поиске терминалов в странах Балтии будет учитывать возможность импорта нефти морским путем. Беларусь также может нарастить поставки в Украину отдельных видов темных нефтепродуктов. Экспорт бензинов после реконструкции белорусских НПЗ вырастет на 1,3-1,6 млн т в год. Для ускорения работ при модернизации НПЗ планируется привлекать зарубежных специалистов.

На предприятии
На предприятии

Для оценки ущерба, нанесенного Мозырскому НПЗ из-за поставок загрязненной нефти, привлечены независимые эксперты и специалисты БелТПП, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. "Белнефтехим" создает гарантированный резерв нефтепродуктов для внутреннего рынка. Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Азербайджан будет готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти. Уверенность в этом выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Беларуси Латиф Гандилов.

Страны ЕАЭС устранили все разногласия по общему электроэнергетическому рынку.

Подписанные во время недавнего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Турцию соглашения о сотрудничестве создали мощную базу для дальнейшего развития белорусско-турецкого взаимодействия. Такое мнение высказала посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим видит в развитии белорусско-украинских отношений только позитив. По словам дипломата, в Украине в последние годы выстроена четкая стратегия по развитию отношений с многими странами, в том числе с Беларусью, и он не видит причин для ее изменения после избрания нового президента.

Китайские компании налаживают налаживают сотрудничество с зарубежными партнерами с учетом возможностей инициативы "Один пояс и один путь", сказал генеральный директор китайской компании по производству текстильного оборудования Jinsheng Гуан Е.

Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина избрана председателем регионального подготовительного совещания к конгрессу ООН в Киото.

Конституционный суд Беларуси принял решение "О правовом регулировании производства по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам".

Реформа страхования и выплат - в Беларуси готовят допмеры по безопасным условиям труда.

Фото из архива
Фото из архива

Отсутствие возможности стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий при условии проживания в арендной квартире - это правовой казус. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

Установленные в Беларуси допустимые уровни содержания радионуклидов в продуктах питания намного жестче, чем в других странах, сообщил заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Петр Николаенко.

Около 100 тыс. человек до конца года планируется дополнительно привить против кори.

Географический факультет Белорусского государственного университета переименован в факультет географии и геоинформатики в связи с расширением образовательных и научных задач, которые он выполняет.

Репетиционное тестирование в мае можно будет пройти на базе Республиканского института контроля знаний.

Белорусская молодежь предпочитает оригинальные товары контрафакту, особенно это касается продовольственной продукции и лекарств, а также гаджетов. Такие результаты социологического исследования представила заместитель председателя ассоциации "БелБренд" Валентина Дынич на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. Она также сообщила, что популярные у молодежи бренды, выбранные по итогам социологического исследования, будут награждены во время XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Белорусский республиканский союз молодежи диалогом поколений дал старт республиканскому патриотическому проекту "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы".

В День Победы праздничный салют в Минске планируют дать с пяти точек, сообщили в Мингорисполкоме. Более 80 республиканских, общегородских и районных мероприятий пройдут в Минске ко Дню Победы.

Фото из архива
Фото из архива

Летний музыкально-туристический сезон стартует в Минске 4 мая.

Белорусские боксеры завоевали пять наград на международном турнире в Грузии.

Владимир Зеленский по итогам обработки 100% протоколов набрал 73,22% голосов во втором туре выборов президента Украины.

В Шри-Ланке прошли траурные мероприятия по жертвам терактов 21 апреля.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 апреля

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В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Подготовка к купальному сезону и соблюдение правил охраны жизни людей на водах".

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" состоится выездное пресс-мероприятие: "Презентация новых экспозиционных зон ходовой техники на ИКК "Линия Сталина", приуроченное ко Дню Победы и 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Начало в 10.00.

Республиканский семинар "Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке" пройдет в Слуцке и Солигорске.

Белорусское общество Красного Креста в партнерстве с МЧС Беларуси по 26 апреля проводит VIII Международную школу по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации.

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Знаменательные даты 25 апреля

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Всемирный день борьбы против малярии.

115 лет назад родился Борисенко Василий Васильевич (г.Борисов Минской обл.), литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор, академик НАН Беларуси, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор научных работ по теории и истории белорусской литературы, белорусской текстологии. Исследовал творчество Ф.Богушевича, Я.Купалы, Я.Коласа и др. Опубликовал более 70 научных трудов. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 1984 году.

90 лет назад родилась Паньшина Ирина Николаевна (Россия), белорусский искусствовед, заслуженный деятель искусств Беларуси (1995). Исследовала проблемы белорусского, русского, западноевропейского искусства. Автор каталогов и статей по декоративно-прикладному искусству, книг "Декоративно-прикладное искусство", "Время в образах и красках", "Национальный художественный музей", составитель альбомов "Искусство Советской Белоруссии", "Музей белорусского народного искусства" и др. Умерла в 2010 году.

70 лет назад родился Иванов Владимир Устинович (Шумилинский р-н Витебской обл.), белорусский художник, представитель Витебской школы акварели. Среди произведений: пейзажи "Луна над озером", "Край голубых озер", натюрморты, тематические композиции "Стали на смерть", "Память". Умер в 2010 году.

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