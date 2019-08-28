Картина дня: повышение тарифной ставки первого разряда, план развития отстающих регионов и факсимиле Брестской Библии

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00:01 "Краснодар" уступил "Олимпиакосу" в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в групповом этапе Лиги Европы Спорт
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27.08.19 23:25 В Бешенковичах загорелся военный катер – пострадали двое военнослужащих Происшествия
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27.08.19 22:21 Владимир Дворник: в производстве картофеля и овощей доля продукции фермеров и частников увеличивается Экономика
27.08.19 22:14 Проект указа о спонсорской помощи в сельском хозяйстве не предполагает давления на предприятия - Турчин Экономика
27.08.19 22:05 Количество предприятий с зарплатой ниже Br400 с начала года снизилось почти в 10 раз Экономика
27.08.19 21:46 Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу, "Неман" снова проиграл в чемпионате Беларуси Спорт
27.08.19 21:34 Около 350 иностранных специалистов привлекут для реализации инвестпроекта на Мозырском НПЗ Экономика
27.08.19 20:48 Белорусская сборная завоевала четыре медали на чемпионате WorldSkills International Общество
27.08.19 20:32 ГАИ ищет очевидцев наезда на байкера в Минске Происшествия
27.08.19 20:24 Семья музыкантов с маленьким ребенком погибла в авиакатастрофе в Альпах В мире
27.08.19 20:18 В Минске до 2023 года построят 20 детских садов и 7 школ Регионы
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27.08.19 19:10 Международная конференция по научно-техническому прогрессу в ЖКХ пройдет в Минске в октябре Общество
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27.08.19 18:30 В Минске подросток из баловства поджег ребенка Происшествия
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27.08.19 17:37 Как в Беларуси планируют решать проблему использования коммунальных отходов Общество
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27.08.19 17:29 Около 130 рейсов отменены в аэропорту Мюнхена В мире
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Общество
28 августа 2019, 07:00

Картина дня: повышение тарифной ставки первого разряда, план развития отстающих регионов и факсимиле Брестской Библии

ВЧЕРА

Картина дня. 27 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с информацией о ходе уборочной кампании и проведении сезонных сельскохозяйственных работ. Об этом главе государства доложили первый вице-премьер Александр Турчин и Владимир Дворник. Правительство Беларуси предложило Президенту откорректировать механизм оказания спонсорской помощи сельхозпредприятиям. Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость более тщательной проработки проектов нормативных правовых актов во избежание последующих частых корректировок законодательства.

Александр Лукашенко, Александр Турчин и Владимир Дворник
Александр Лукашенко, Александр Турчин и Владимир Дворник

Александр Лукашенко поинтересовался финансовыми итогами прошедших в июне II Европейских игр. При этом он подчеркнул, что проведение таких форумов является честью для любой страны.

Во время церемонии закрытия II Европейских игр. Фото из архива
Во время церемонии закрытия II Европейских игр. Фото из архива

Глава государства Александр Лукашенко поручил представить к высоким наградам белорусских гребцов и их тренеров по итогам блестящего выступления национальной команды по гребле на байдарках и каноэ на прошедшем в Сегеде чемпионате мира.

Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций будет повышена в Беларуси с 1 сентября на 12,6% - с Br36,4 до Br41. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам доклада главе государства. В Беларуси необходимо подготовить проект закона о лицензировании различных видов деятельности.

Александр Турчин
Александр Турчин

Министерство экономики совместно с облисполкомами подготовило комплексный план развития 31 региона Беларуси, отстающего по уровню социально-экономического развития. В план развития отстающих регионов Беларуси предлагается включить 280 проектов.

Сергей Румас
Сергей Румас

Организационный комитет по подготовке и проведению в Минске Всемирной шахматной олимпиады 2022 года создан распоряжением премьер-министра Сергея Румаса от 26 августа 2019 года №331р.

Турция намерена наращивать и диверсифицировать товарооборот с Беларусью. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама накануне приезда в Минск министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу. Беларусь и Турция проанализируют ход выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей. Турецкие туристы в составе организованных групп стали чаще посещать Беларусь.

В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" сдали в эксплуатацию первый жилой дом. Проект реализован "25-й компанией китайской Корпорации по железнодорожному строительству" за счет средств технико-экономической помощи Китая. Прямые иностранные инвестиции Китая в Беларусь за последние десять лет выросли в 200 раз.

Беларусь предлагает индийским инвесторам создавать совместные фармацевтические кластеры. Возможности сотрудничества обсуждались на встрече председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рахманова с представителями индийской компании Biocon Limited во главе со старшим вице-президентом Александром Захом.

Грузия заинтересована обновить свой автопарк современными моделями белорусской техники и развивать сервисное обслуживание в городах, сообщили в пресс-службе Минского автомобильного завода по итогам визита грузинской делегации во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" подписан контракт на поставку 100 троллейбусов в столицу Таджикистана.

Перечень профильных классов в школах Беларуси в новом учебном году расширится, сообщил министр образования Игорь Карпенко. Министерство образования держит на контроле, как школы следуют санитарным нормам, в том числе в части домашних заданий.

Нормативы допустимой нагрузки на особо охраняемые природные территории установлены постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 19 августа 2019 года №21.

Аккумуляторный завод в Бресте сможет начать работу только после выполнения экологических нормативов по объемам выбросов, сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

Беларусь представила для рассмотрения в МАГАТЭ доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности.

Факсимильное издание Брестской Библии 1563 года стало самым необычным в истории белорусской печати, заявил заместитель директора Национальной библиотеки, координатор и научный руководитель издания Александр Суша на пресс-презентации в Минске. В Беларуси рассчитывают вернуть на родину оригинал Брестской Библии 1563 года, сообщил генеральный директор закрытого акционерного страхового общества "Белнефтестрах" Анатолий Чайчиц.

Писатели из более десяти стран примут участие в международном круглом столе в Слониме к Дню белорусской письменности, сообщил директор издательства "Мастацкая літаратура" Алесь Бадак. Торжественная церемония открытия Дня белорусской письменности 1 сентября познакомит с богатой историей слонимской земли.

Холдинг БелАЗ совместно с Wargaming "замаскировал" 90-тонный самосвал в стиле предстоящего праздника "Wargaming Fest: День танкиста". Для этого использовался камуфляж из популярной игры World of Tanks.

Фото Wargaming
Фото Wargaming

Легкоатлетический матч Европа-США вызовет большой резонанс в мировом спорте. Такое мнение высказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите G7 во французском Биаррице, назвал изменение климата чрезвычайной ситуацией и призвал лидеров "Большой семерки" спасти планету.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 августа

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О готовности учреждений образования к новому учебному году". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Новые методы диагностики и лечения детского и взрослого травматизма". Начало в 12.30.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Экологические инициативы, благотворительные проекты и детские забеги - Минский полумарафон выходит на новый уровень". Начало в 14.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Дошкольное образование в Беларуси: перспективные направления и новые формы работы с детьми". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день действий против ядерных испытаний.

110 лет назад родился Тихонович Валентин Николаевич (Литва), белорусский художник. Один из зачинателей анималистического жанра в белорусской графике. Работал в области книжной и станковой графики, экслибриса. Создал иллюстрации к "Белорусским народным сказкам", к книгам "Звери наших лесов", "Рыбы наших рек" и др. Автор станковых линогравюр, посвященных борьбе белорусского народа с белополяками. Написал и иллюстрировал книгу "С ружьем и удочкой". Умер в 1978 году.

80 лет назад родился Вольнов Владимир Николаевич (д.Городно Бешенковичского р-на Витебской обл.), белорусский график, живописец. Среди ранних произведений преобладают графические композиции, выполненные в традиционных жанрах: серии литографий "Земля" и пастелей "Город моего детства". В произведениях 1990-х годов доминирующее место заняли идеи христианской морали, проблемы духовности ("Память", "Путь к храму", "Поклон земле" и др.).

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