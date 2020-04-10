Картина дня: создание системы медиаизмерений, требования по самоизоляции и популяция ушастой совы на Брестчине

ВЧЕРА

Картина дня. 9 апреля 2020 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля подписал указ №122 "О создании системы медиаизмерений".

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля подписал декрет №1, которым ряд действующих декретов главы государства приводится в соответствие с новациями закона по вопросам совершенствования трудовых отношений от 18 июля 2019 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на пожароопасную обстановку в Беларуси из-за сухой погоды. Соответствующие вопросы обсуждались на встрече главы государства с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко.

Александр Лукашенко и Владимир Ващенко

Надзорным службам надо принимать более жесткие меры в отношении палов сухой растительности, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко после доклада главе государства. Также он рассказал, что в Беларуси в последние годы отмечается тенденция к снижению числа случаев гибели людей при пожарах. Министр заявил, что МЧС готово предоставить весь перечень своих возможностей для борьбы с вирусами.

Владимир Ващенко

Министерство лесного хозяйства напоминает правила безопасного поведения в лесу в пожароопасный сезон

Запрет на посещение лесов действует в 38 районах Беларуси.

Более 160 пожаров в экосистемах ликвидировано за сутки в Беларуси.

Фото Министерства лесного хозяйства

Правительство установило требования при самоизоляции и кому в ней нужно находиться.

Правительство определило перечень организаций, которые должны часть прибыли перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития.

Европейский союз намерен выделить Беларуси 60 млн евро на цели здравоохранения и решение экономических вопросов, связанных с последствиями коронавирусной ситуации.

МИД прокомментировал решение ЕС о помощи Беларуси для борьбы с последствиями коронавируса.

Фото из архива

Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 70% площадей.

Инициирован вопрос о снижении цены российского газа для Беларуси в 2020 году, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Экспорт продукции ОАО "МТЗ" в страны Африки за I квартал 2020 года вырос на 70%.

Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Ольга Луговская: Госатомнадзор готовит решение о завозе ядерного топлива на БелАЭС

Министр здравоохранения Владимир Караник представил проект закона о здравоохранении, направленный на повышение качества и доступности медицинской помощи. Во всех регионах Беларуси ситуация с коронавирусом остается контролируемой, сообщил министр. Также он заявил, что пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля - начале мая. Владимир Караник рассказал, что ликеро-водочные заводы в Беларуси будут выпускать 23 т антисептика ежедневно.

Поставки масок в аптеки будет курировать "Белфармация"

Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Мария Журович: Пульмонолог о лечении коронавируса, защите медиков и о том, как не нести опасность в чужую семью

Минобразования рекомендует школьникам во время последнего звонка и выпускного вечера не запускать в небо воздушные шары, а посадить цветы или деревья.

Банковский процессинговый центр увеличил лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода до Br80.

Уровень подростковой наркопреступности в Беларуси снижается, но зачастую носит серийный многоэпизодный характер, сообщила во время круглого стола "Профилактика наркомании в молодежной среде" в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Екатерина Шелегова. В Беларуси специалисты разработали для школ словарь молодежного сленга в интернете, сообщил начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Янковский.

Во время круглого стола

РЕПОРТАЖ: Из пробирки на поле - как получают элитные семена картофеля в Могилевской области

В Витебской области более 3,8 тыс. человек получили материальную помощь к 75-летию Победы.

Благотворительная акция "Белой Руси" по поддержке медработников стартовала в Могилевской области.

Во время передачи комплектов председатель Могилевской областной организации "Белая Русь" Александр Горошкин, главврач больницы Виктор Клочков и председатель Октябрьской районной организации Могилевской РОО "Белая Русь" Наталья Халецкая

Численность ушастой совы в Брестской области растет рекордными темпами.

Фото Брестского областного отделения АПБ

Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС.

Австрия, Чехия, Дания и Норвегия намерены ослабить карантинные меры.

Президент Польши поддержал идею проведения выборов по почте.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 апреля

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Онлайн-конференция "Применение нововведений в сфере государственных

закупок" пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню космонавтики (12 апреля) "Состояние и основные направления развития космической деятельности в Республике Беларусь. Реализация государственной программы в области космонавтики". Начало в 11.00.

На Youtube-канале Республиканского театра белорусской драматургии

пройдет трансляция спектакля "Белы анёл з чорнымі крыламі".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

265 лет назад родился Паркинсон Джеймс, английский врач. Описал в 1817 г. заболевание центральной нервной системы, так называемый дрожательный паралич (названный позже паркинсонизмом). Умер в 1824 году.

115 лет назад родился Шапошников Владимир Григорьевич, российский ученый-астроном. Под его руководством проведены уникальные исследования в области измерения времени и абсолютных определений координат небесных светил. По его рекомендациям была изготовлена серия отечественных зенит-телескопов ЗТЛ-180, установленных во всех крупных обсерваториях страны. В июле 1941 г. добровольцем ушел на фронт; погиб в 1942 году в одном из ожесточенных боев под Харьковом.

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