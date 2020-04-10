Картина дня: создание системы медиаизмерений, требования по самоизоляции и популяция ушастой совы на Брестчине

ВЧЕРА
Картина дня. 9 апреля 2020 г.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля подписал указ №122 "О создании системы медиаизмерений".
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля подписал декрет №1, которым ряд действующих декретов главы государства приводится в соответствие с новациями закона по вопросам совершенствования трудовых отношений от 18 июля 2019 года.
Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на пожароопасную обстановку в Беларуси из-за сухой погоды. Соответствующие вопросы обсуждались на встрече главы государства с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко.
Надзорным службам надо принимать более жесткие меры в отношении палов сухой растительности, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко после доклада главе государства. Также он рассказал, что в Беларуси в последние годы отмечается тенденция к снижению числа случаев гибели людей при пожарах. Министр заявил, что МЧС готово предоставить весь перечень своих возможностей для борьбы с вирусами.
Министерство лесного хозяйства напоминает правила безопасного поведения в лесу в пожароопасный сезон
Запрет на посещение лесов действует в 38 районах Беларуси.
Более 160 пожаров в экосистемах ликвидировано за сутки в Беларуси.
Правительство установило требования при самоизоляции и кому в ней нужно находиться.
Правительство определило перечень организаций, которые должны часть прибыли перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития.
Европейский союз намерен выделить Беларуси 60 млн евро на цели здравоохранения и решение экономических вопросов, связанных с последствиями коронавирусной ситуации.
МИД прокомментировал решение ЕС о помощи Беларуси для борьбы с последствиями коронавируса.
Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 70% площадей.
Инициирован вопрос о снижении цены российского газа для Беларуси в 2020 году, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.
Экспорт продукции ОАО "МТЗ" в страны Африки за I квартал 2020 года вырос на 70%.
ИНТЕРВЬЮ: Ольга Луговская: Госатомнадзор готовит решение о завозе ядерного топлива на БелАЭС
Министр здравоохранения Владимир Караник представил проект закона о здравоохранении, направленный на повышение качества и доступности медицинской помощи. Во всех регионах Беларуси ситуация с коронавирусом остается контролируемой, сообщил министр. Также он заявил, что пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля - начале мая. Владимир Караник рассказал, что ликеро-водочные заводы в Беларуси будут выпускать 23 т антисептика ежедневно.
Поставки масок в аптеки будет курировать "Белфармация"
ИНТЕРВЬЮ: Мария Журович: Пульмонолог о лечении коронавируса, защите медиков и о том, как не нести опасность в чужую семью
Минобразования рекомендует школьникам во время последнего звонка и выпускного вечера не запускать в небо воздушные шары, а посадить цветы или деревья.
Банковский процессинговый центр увеличил лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода до Br80.
Уровень подростковой наркопреступности в Беларуси снижается, но зачастую носит серийный многоэпизодный характер, сообщила во время круглого стола "Профилактика наркомании в молодежной среде" в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Екатерина Шелегова. В Беларуси специалисты разработали для школ словарь молодежного сленга в интернете, сообщил начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Янковский.
РЕПОРТАЖ: Из пробирки на поле - как получают элитные семена картофеля в Могилевской области
В Витебской области более 3,8 тыс. человек получили материальную помощь к 75-летию Победы.
Благотворительная акция "Белой Руси" по поддержке медработников стартовала в Могилевской области.
Численность ушастой совы в Брестской области растет рекордными темпами.
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС.
Австрия, Чехия, Дания и Норвегия намерены ослабить карантинные меры.
Президент Польши поддержал идею проведения выборов по почте.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 10 апреля
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Онлайн-конференция "Применение нововведений в сфере государственных
закупок" пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню космонавтики (12 апреля) "Состояние и основные направления развития космической деятельности в Республике Беларусь. Реализация государственной программы в области космонавтики". Начало в 11.00.
На Youtube-канале Республиканского театра белорусской драматургии
пройдет трансляция спектакля "Белы анёл з чорнымі крыламі".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 11 апреля
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.
265 лет назад родился Паркинсон Джеймс, английский врач. Описал в 1817 г. заболевание центральной нервной системы, так называемый дрожательный паралич (названный позже паркинсонизмом). Умер в 1824 году.
115 лет назад родился Шапошников Владимир Григорьевич, российский ученый-астроном. Под его руководством проведены уникальные исследования в области измерения времени и абсолютных определений координат небесных светил. По его рекомендациям была изготовлена серия отечественных зенит-телескопов ЗТЛ-180, установленных во всех крупных обсерваториях страны. В июле 1941 г. добровольцем ушел на фронт; погиб в 1942 году в одном из ожесточенных боев под Харьковом.
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