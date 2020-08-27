Картина дня: предложения по защите работников, подготовка ко Дню письменности и портфели к школе

ВЧЕРА

Картина дня. 26 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с трагедией в Шатили. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Фото newsgeorgia.ge

День белорусской письменности обращает жителей страны к истокам родного языка и культуры. Таким мнением с журналистами поделился заместитель премьер-министра и руководитель оргкомитета Игорь Петришенко во время заседания национального организационного комитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности в Белыничах.

Игорь Петришенко

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с парламентским заместителем министра иностранных дел и министра международного развития Великобритании (министром по делам Европейского соседства и Америки) Уэнди Мортон. Владимир Макей обратил внимание на необходимость продолжения конструктивного и откровенного диалога, а также на недопустимость попыток санкционного вмешательства в дела Беларуси.

Фото из архива

По инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо. Стороны обсудили состояние двустороннего политического диалога и сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. По просьбе итальянского коллеги, выразившего озабоченность поствыборными событиями в Беларуси, Владимир Макей проинформировал о внутриполитической ситуации в стране.

Министерство труда и социальной защиты поддержало ряд предложений Федерации профсоюзов Беларуси по социально-экономической защите работников.

Фото из архива

Координационный совет не легитимен и не имеет никаких полномочий, заявила член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Довгало. Парламентарий также прокомментировала призыв координационного совета начать процедуру отзыва депутатов всех уровней.

Ирина Довгало. Фото из архива

В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия. В ее состав вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз. В работе комиссии также примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания.

Фото из архива

На экспортных торгах на Белорусской универсальной товарной бирже продано в Китай 10,2 тыс. куб.м пиломатериалов на сумму $1,6 млн. Товар поставят железнодорожным транспортом в Шанхай и Чэнду, сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Гомсельмаш" поставил 100 зерноуборочных комбайнов сельхозорганизациям Витебской области.

Фото Министерства промышленности

Швейные и трикотажные предприятия "Беллегпрома" в I полугодии обеспечили положительное сальдо внешней торговли.

В Беларуси готовится национальный план по выполнению предложений и рекомендаций, полученных от миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексной оценке ядерно-энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Потенциал отечественного ВПК представляет интерес для российских партнеров, сообщили в Госкомвоенпроме.

В Министерстве обороны рассказали о подготовке к комплексному учению на Гродненском тактическом направлении.

Фото Министерства обороны

Епископ Вениамин, избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, выступил с первым обращением.

Около 21,5 млн кв.м жилья планируется построить в Беларуси в 2021-2025 годах.

Более 1 млн школьников приступят к занятиям 1 сентября. Такую информацию сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова. Она отметила, что сегодня самое главное - взаимодействие родителей и учреждений образования.

Более 200 ребят Гомельской области получат канцтовары от БРСМ во время регионального этапа республиканской благотворительной акции "В школу с добрым сердцем", сообщила координатор волонтерского движения БРСМ по Гомельской области Татьяна Хацулева.

Фото из архива

Воспитанники детских домов семейного типа Железнодорожного района Гомеля сегодня получили портфели со школьными принадлежностями от областной организации ОО "Белорусский союз женщин" и администрации района.

В Минске получить справку или перерасчет оплаты жилищно-коммунальных услуг можно будет в любом расчетно-справочном центре (РСЦ) без привязки к месту регистрации.

Минтранс изменил нормы распределения разрешений на международные перевозки.

Фото из архива

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу до 6 сентября.

В Беларуси выздоровели и выписаны 69 378 пациентов с COVID-19.

Определены победители конкурса буктрейлеров "Книга с экрана"

Несколько футбольных матчей Кубка и чемпионата Беларуси пройдут без зрителей

Минский полумарафон перенесен на сентябрь 2021 года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 августа

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, посвященная XXVII Дню белорусской письменности. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Региональные фестивали как бренд Беларуси. VI Международный фестиваль этнокультурных традиций "Кліч Палесся". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 августа

95 лет назад родился Мартынов Георгий Романович (г.Иваново, Россия), артист балета, заслуженный артист Беларуси (1955). В 1954 году окончил Белорусское хореографическое училище. С 1952 года солист Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1963-го балетмейстер Государственного ансамбля танца Беларуси, в 1967-1975 годах солист балета Белорусской филармонии. Исполнял преимущественно партии характерного плана: Хмель ("Пламенные сердца" В.Золотарева), Матей, отец Онежки ("Подставная невеста", "Свет и тени" Г.Вагнера), Шут, Кот в сапогах ("Лебединое озеро", "Спящая красавица" П.Чайковского) и др. Поставил ряд эстрадных хореографических номеров, в том числе "Павлинка", "Перепелочка", танцев к драматическим спектаклям. Умер в 2004 году.

95 лет назад родился Аркадий Натанович Стругацкий, российский писатель. В соавторстве с братом Борисом Стругацким написал ряд научно-фантастических произведений, ставших классикой жанра ("Трудно быть богом", "Понедельник начинается в субботу", "Пикник на обочине" и другие). Умер в 1991 году.

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